एग्जाम प्रेशर को कहें बाय: स्मार्ट स्टडी हैबिट्स जो जरूर अपनाएं

एग्जाम प्रेशर को कहें बाय: स्मार्ट स्टडी हैबिट्स जो जरूर अपनाएं

संक्षेप:

बोर्ड एग्जाम की तैयारी कठिन नहीं, बस स्मार्ट प्लानिंग और शांत दिमाग चाहिए। इन सरल टिप्स को अपनाकर आप पढ़ाई को तनावमुक्त, फोकस्ड और प्रभावी बना सकते हैं।

Fri, 21 Nov 2025 04:32 PMShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
बोर्ड एग्जाम की तैयारी ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए तनावभरी हो सकती है लेकिन कुछ सरल और संतुलित आदतें इस सफर को काफी आसान बना देती हैं। सही रूटीन, सकारात्मक सोच और स्मार्ट पढ़ाई तकनीक ना सिर्फ परफॉर्मेंस सुधारती हैं बल्कि तनाव को भी दूर रखती हैं। थोड़ी-सी प्लानिंग और माइंड मैनेजमेंट से आप किसी भी एग्जाम को आत्मविश्वास के साथ फेस कर सकते हैं।

बोर्ड एग्जाम के दौरान तनाव कम करने के बेहतरीन टिप्स

  • स्टडी प्लान को छोटा और रियलिस्टिक रखें: लंबा और भारी टाइमटेबल तनाव बढ़ा सकता है। छोटे-छोटे टारगेट सेट करें और हर सेशन के बाद ब्रेक लें। इससे दिमाग फ्रेश रहेगा और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी।
  • नियमित रिविजन सबसे जरूरी: एक बार पढ़कर छोड़ देने से दिमाग कंटेंट जल्दी भूलता है। हर दिन कम से कम एक घंटा पुराना कंटेंट दोहराने के लिए रखें। इससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और लास्ट-मिनट पैनिक भी कम होता है।
  • नींद बिल्कुल ना काटें: एग्जाम के टाइम देर रात तक पढ़ना आम है लेकिन 6–8 घंटे की नींद मेमोरी और फोकस के लिए जरूरी है। नींद पूरी होगी तो दिमाग बेहतर काम करेगा।
  • मोबाइल और सोशल मीडिया से दूरी रखें: स्क्रीन टाइम बढ़ने से फोकस टूटता है और दिमाग थक जाता है। पढ़ाई करते समय मोबाइल को दूर रखें या ‘Do Not Disturb’ मोड ऑन करें।

ये भी पढ़ें:बेड पर नींद नहीं आती तो करें ये 5 मिनट योगा एक्सरसाइज
  • हल्का व्यायाम और 10 मिनट मेडिटेशन: तेज वॉक, स्ट्रेचिंग या आसान सांस लेने की एक्सरसाइज तनाव को तुरंत कम करती है। मेडिटेशन से मन शांत रहता है और एंग्ज़ायटी कम होती है।
  • हेल्दी स्नैक्स खाते रहें: जंक फूड थकान बढ़ाता है। एग्जाम की तैयारी में मेवा, फल, सलाद, नारियल पानी और गर्म दूध जैसे विकल्प फायदेमंद रहते हैं और एनर्जी भी बनाए रखते हैं।
  • बार-बार तुलना करना बंद करें: क्लासमेट्स की मार्कशीट या प्रोग्रेस से खुद की तुलना करना तनाव बढ़ाता है। याद रखें, हर किसी की पढ़ने की क्षमता अलग होती है।
  • प्रैक्टिस पेपर्स जरूर हल करें: मॉक टेस्ट टाइम मैनेजमेंट और स्पीड सुधारते हैं। इससे डर कम होता है और पेपर पैटर्न अच्छी तरह समझ आता है।
  • परिवार से बातचीत करते रहें: अपना तनाव किसी करीबी से साझा करना हमेशा मददगार होता है। मन हल्का होता है और सपोर्ट भी मिलता है।

