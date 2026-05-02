बगीचे के कोने में निकला सांप कहीं कोबरा तो नहीं! दूर से कैसे पहचानें?
how to identify cobra snake without getting close: मानसून सीजन में घरों के आसपास गांवों में सांप निकल आते हैं। ये सांप कहीं जहरीला और खतरनाक कोबरा तो नहीं? दूर से पहचानने के लिए ये निशान जरूर याद रखें।
बरसात के दिनों में गांव और आसपास के इलाके में सांप निकलना सामान्य है। बगीचे और खेत में सांप निकलने पर उसे पहचाना जरूरी है। अगर ये सांप जहरीला हुआ तो काटने पर मौत का भी डर होता है। काफी सारी जगहों पर जहरीला और खतरनाक सांप कोबरा जिसे धामन और गेहुंअन भी बोलते हैं, भी छिपा होता है। ये दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक है। वैसे ज्यादातर लोग कोबरा को उसके सिर पर बने चश्मे के आकार के निशान की वजह से पहचानते हैं जो कि कोबरा के फन फैलाने पर दिखता है। लेकिन इतने जहरीले और खतरनाक सांप के करीब जाकर फन फैलाने का इंतजार किए बगैर पहचानना जरूरी होता है। तो कोबरा को दूर से पहचानने के लिए उसके शरीर के पैटर्न और हरकतों को जानें।
कोबरा का फन
कोबरा सांप की सबसे बड़ी खासियत इसका फन है। जिसे वो अटैक करने के पहले फैलाता है। दरअसल, मुंह के पास की रिब्स को वो चपटा करके चौड़ा कर लेता है। जिसे आम बोलचाल की भाषा में फन फैलाना भी बोलते हैं। कोबरा इस फन को डराने और अटैक करने के मकसद से फैलाता है।
सिर के ऊपर आंखों के जैसे निशान
काफी सारे कोबरा के सिर पर आंख के जैसे निशान होते हैं। जो फन फैलाने पर बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं। इंडियन कोबरा में इस तरह के निशान की वजह से उसे चश्मे वाला कोबरा भी बोला जाता है।
डिफेंसिव बॉडी पोश्चर
कोबरा के शरीर की खासियत है कि वो अपने शरीर को ऊपर की ओर सीधा खड़ा कर लेता है। जब भी कोबरा डिफेंसिव मोड में होता है, खतरे को भांप कर अटैक करना चाहता है तो अपने शरीर के लगभग दो तिहाई हिस्से को बिल्कुल सीधा खड़ा कर सकता है। इस पोश्चर के जरिए कोबरा अपने गुस्से को दिखाते हैं और अगर कभी इस पोजीशन में सांप दिख जाए तो समझ जाएं कि वो कोबरा है और गलती से भी पास जाने का कदम ना उठाएं।
आंखों से होती है पहचान
आमतौर पर सांपों के आंखों की बनावट में देखा गया है कि उनकी आंखें सीधी कटी हुई सी दिखती हैं। वहीं कोबरा की आंखों की पुतलियां बिल्कुल गोल दिखती है।
शरीर की बनावट
कोबरा सांप का शरीर भारी होता है और उनके मुंह का शेप यानी आगे का हिस्सा छोटा और गोल सा दिखता है। जिसकी मदद से वो आसानी से छिपे रहते हैं और आसपास की चीजों पर नजर बनाकर अपने लिए खाना ढूंढ लेते हैं।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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