बारिश में दीवार का पेंट उखड़ रहा है? बिना ज्यादा खर्च ऐसे करें ठीक
बारिश के मौसम में दीवारों पर नमी के कारण पेंट फूलने, बुलबुले बनने और उखड़ने लगता है। अगर आपकी दीवार पर भी ऐसा हो रहा है, तो दोबारा पेंट कराने से पहले इसकी सही वजह जानना जरूरी है।
बारिश आते ही गर्मी से राहत तो मिल जाती है, लेकिन घर की दीवारों की परेशानी बढ़ सकती है। कई घरों में इस मौसम में अचानक पेंट पर छोटे-छोटे बुलबुले नजर आने लगते हैं। कहीं पेंट फूल जाता है तो कहीं दीवार से इसकी परत निकलने लगती है। शुरुआत में यह समस्या छोटी लगती है और लोग सोचते हैं कि बस उस जगह थोड़ा पेंट कर देने से काम चल जाएगा। लेकिन कई बार इसके पीछे सिर्फ खराब पेंट नहीं, बल्कि दीवार के अंदर छिपी नमी होती है। अगर नमी का कारण पता किए बिना ऊपर से नया पेंट कर दिया जाए, तो कुछ समय बाद वही परेशानी फिर दिखाई दे सकती है।
सबसे पहले पता करें कि पेंट क्यों उखड़ रहा है
दीवार पर पेंट के नीचे नमी होने से उसकी पकड़ कमजोर हो जाती है। इसके बाद वहां छोटे-छोटे बुलबुले बनने लगते हैं और धीरे-धीरे पेंट की परत निकलने लगती है। बारिश के दिनों में यह समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। खासकर रसोई, बाथरूम और ऐसी जगहों पर जहां हवा कम आती है और नमी ज्यादा रहती है। इसलिए पहले नमी की वजह पता लगाएं।
पाइप और छत से पानी का लीकेज जरूर देखें
अगर दीवार पर लगातार नमी बनी हुई है, तो पाइप में लीकेज या छत से पानी आने की वजह हो सकती है। बाहर की दीवार से बारिश का पानी अंदर आने पर भी पेंट खराब हो सकता है। इसलिए सबसे पहले यह देखें कि पानी कहां से आ रहा है। अगर पाइप में लीकेज है तो उसे ठीक कराएं। छत से पानी आ रहा है तो वहां भी जरूरी मरम्मत कराएं।
गीली दीवार पर नया पेंट ना करें
यह सबसे जरूरी बात है। अगर दीवार अभी भी गीली या नम है, तो उस पर नया पेंट करने की गलती ना करें। पहले लीकेज की प्रॉब्लम ठीक करें और दीवार को अच्छी तरह सूखने दें। बारिश के दौरान दीवार को सूखने में समय लग सकता है, इसलिए जल्दबाजी ना करें। गीली दीवार पर पेंट करने से उसकी पकड़ कमजोर रह जाएगी और कुछ समय बाद फिर वही समस्या होगी।
उखड़े हुए पेंट को ऐसे हटाएं
जब दीवार पूरी तरह सूख जाए, तब उस जगह को देखें जहां पेंट ढीला हो चुका है। जो पेंट आसानी से निकल रहा है, उसे धीरे-धीरे हटा दें। लेकिन जो पेंट अभी दीवार पर मजबूती से चिपका हुआ है, उसे जबरदस्ती निकालने की जरूरत नहीं है। पेंट हटाने के बाद दीवार की सतह थोड़ी ऊबड़-खाबड़ दिख सकती है। इसे ठीक करने के लिए हल्के हाथ से रेगमाल रगड़ें। इससे सतह कुछ हद तक बराबर हो जाएगी और नए पेंट को बेहतर पकड़ मिलेगी।
दरार या सीलन ज्यादा हो तो...
अगर पेंट उखड़ने के साथ दीवार पर बड़ी दरार, लगातार सीलन या सफेद पाउडर जैसी परत दिखाई दे रही है, तो सिर्फ ऊपर से पेंट करना काफी नहीं होगा। ऐसी कंडीशन में दीवार की सही जांच और जरूरत के हिसाब से रिपेयरिंग कराना बेहतर है। इससे दीवार भी सुरक्षित रहेगी और बार-बार पेंट कराने का खर्च भी बच सकता है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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