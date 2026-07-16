केले से इलायची और काली मिर्च उगाने का वीडियो हो रहा वायरल, आपने देखा?
घर में काली मिर्च, इलायची उगाना तो सपने जैसा लगता है। नर्सरी में इनके पौधे भी आसानी से नहीं मिलते। लेकिन सोशल मीडिया पर हैक का वीडियो शेयर किया गया है। जिसमे घर में आप लौंग, इलायची, काली मिर्च को आसानी से उगा सकती हैं।
घर के छोटे से बगीचे में तरह-तरह के पौधे उगाने का शौक आप रखते हैं तो ये वीडियो आपके काम आ सकता है। वैसे तो सोशल मीडिया पर आए दिन कोई ना कोई हैक वायरल होता है। लेकिन इन दिनों पौधे उगाने की आसान ट्रिक सामने आई है। दरअसल, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है जिसमे फ्रेश केले से बड़ी ही आसानी से हरी इलायची और काली मिर्च के पौधे उगाने का तरीका बताया गया है। अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखा तो जरूर देखें और एक बार ये ट्रिक भी ट्राई करें।
केले से उगाया काली मिर्च का पौधा
वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि एक शख्स केले के जरिए काली मिर्च को मिट्टी में बो रहा है। पूरे प्रोसेस को समझें तो सबसे पहले एक फ्रेश पका हुआ केला लें।
- इसका एक छोटा पीस छिलका सहित काट लें।
- अब इस छोटे पीस के ऊपर करीब आठ से दस काली मिर्च को रख दें।
- फिर गमले में अच्छी खाद वाली मिट्टी लें और उसके बीचों बीच इस केले को रख दें, जिस पर काली मिर्च को आपने रखा है।
- ऊपर से थोड़ा सा ताजा एलोवेरा की पत्ती को लेकर उसके जेल को केले के ऊपर गिरा दें।
- फिर मिट्टी से ढंक दें और पानी दें।
- कुछ समय बाद आसानी से इन काली मिर्च से पौधे निकल आएंगे।
छोटी हरी इलायची उगाने का प्रोसेस
- इसी तरह से वीडियो में छोटी हरी इलायची को उगाने का भी प्रोसेस शेयर किया गया है।
- इसमे हरी सूखी इलायची के काले बीजों को निकालकर पके केले के टुकड़े पर रखा गया है।
- फिर इस केले के छिलके को हटाकर मिट्टी में दबा दिया और पानी डाल दिया गया है।
- ध्यान रहे कि गमले की मिट्टी अच्छी तरह से खाद वाली और उपजाऊ हो।
- तो इसमे से इलायची का पौधा उग आएगा।
नींबू से उगा दिया लौंग
- इसी वीडियो में नींबू में लौंग को गाड़कर उगाने का भी हैक शेयर किया गया है।
- नींबू के ऊपर के हिस्से को काटकर इसमे लौंग पूरी साबुत फूल वाली को गाड़ दिया गया है।
- फिर नींबू को बीच से काटकर दो भाग में कर दिया गया है और इसे मिट्टी में दो तरफ गाड़ दिया गया है।
- पानी और खाद की मदद से लौंग का पौधा आसानी से उग जाएगा।
केला उगाने का हैक भी किया शेयर
इसी वीडियो में आगे दिखाया गया है कि कैसे केवल केला को मिट्टी में गाड़कर पौधे को तैयार किया जा सकता है।
- सबसे पहले पके हुए केले को लें और इसकी डंठल पर एलोवेरा जेल की पत्ती से ताजा जेल निकालकर लगाएं।
- फिर इसे मिट्टी में गाड़ दें। और थोड़ा पानी दें।
- कुछ समय बाद केला गल जाएगा और उसमे से नया पौधा तैयार हो जाएगा। इन हैक की मदद से आप भी घर में ये पौधे उगाने का ट्राई कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।
विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना