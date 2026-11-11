बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री कितने पढ़े लिखे हैं? जानें उनकी लाइफस्टाइल के बारे में
बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेंद्र शास्त्री अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। कभी कोई विवाद हो जाता है तो कभी कुछ लेकिन आज हम उनके प्रवचन के बारे में नहीं बल्कि शिक्षा के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। आइये जानते हैं उनकी एजुकेशन और लाइफस्टाइल के बारे में।
मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा गांव के रहने वाले पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। कभी अपने प्रवचन के कारण चर्चा में आ जाते हैं, तो कभी किसी बयान के कारण। धीरेंद्र शास्त्री के भक्त कम नहीं है और लोग दूर-दूर से उनकी कथा सुनने के लिए पहुंचते हैं। वह पर्ची निकालकर लोगों की समस्याएं सुनते हैं और उनका हल भी बताते हैं। फिलहाल, हम आज बाबा के बयान, कथा के बारे में आपको बताने नहीं जा रहे हैं बल्कि हम आपको बताएंगे कि बागेश्वर धाम वाले बाबा जी कितने पढ़े लिखे हैं? वह बाबा कैसे बनें और कैसी लाइफस्टाइल जीते हैं?
जन्म कहां हुआ था?
धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 को गड़ा गांव छतरपुर जिले में हुआ था। उनके पिता पूजा पाठ का काम कराते थे और मां घरेलू महिला थी। पिता के साथ वह करीब 9 साल की उम्र से ही मंदिर जाने लगे थे और अब वह 30 साल के हैं। उनका कहना है कि उनके पास बालाजी महाराज की असीम कृपा है और उसी के चलते उन्हें सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। वह लोगों के मन की बात और समस्या को आसानी से पढ़ लेते हैं। यही वजह है कि लोग उनके पास अपना दुखड़ा सुनाने पहुंचते हैं।
कितने पढ़े लिखे हैं शास्त्री?
रिपोर्ट्स के मुताबिक, बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री के पास बीए की डिग्री मौजूद है। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि गंज गांव से उन्होंने 12वीं तक पढ़ाई की और फिर बीए किया। हालांकि, उन्होंने मन लगाकर पढ़ाई नहीं की थी, इसलिए वह इसे सही शिक्षा नहीं मानते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने सिर्फ 8वीं तक पढ़ाई की है।
नेटवर्थ भी हैं करोड़ों में
रिपोर्ट्स की माने तो धीरेंद्र शास्त्री हर महीने करीब 3.5 लाख रुपये तक कमाते है। इस हिसाब से वह रोजाना करीब आठ हजार रुपये कमाते हैं। ऐसे में उनकी कुल संपत्ति 9 करोड़ रूपये बताई जाती है लेकिन धीरेंद्र शास्त्री का कहना है कि उनके पास कोई फिक्स कमाई नहीं है। ये सब भक्तों की दक्षिणा से मिल जाता है। ऐसा कहा जाता है कि बाबा के पास लग्जरी कारें और चार्टर्ड प्लेन भी हैं लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है।
सात्विक खाना और साधारण रहन-सहन
धीरेंद्र शास्त्री सुबह जल्दी उठकर अपने काम निपटाते हैं और फिर योगा करते हैं। वह मेडिटेशन भी करते हैं। उनका कहना है कि मानसिक तनाव कम करने के लिए मेडिटेशन करना काफी जरूरी है। इसके अलावा वह सात्विक भोजन खाते हैं, जिससे उनका शरीर फिट और एक्टिव रहे। सात्विक खाना खाने से स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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