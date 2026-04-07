किचन सिंक से आती है सड़न जैसी बदबू? रात में डालें ये 2 चीजें, सुबह तक हो जाएगी गायब!

किचन सिंक से आती है सड़न जैसी बदबू? रात में डालें ये 2 चीजें, सुबह तक हो जाएगी गायब!
किचन सिंक की बदबू एक आम समस्या है, जो साफ-सफाई के बाद भी आसानी से नहीं जाती। अगर आपके सिंक से भी सड़न जैसी तेज बदबू आती है, तो एक आसान घरेलू तरीका इसे रातभर में दूर कर सकता है। बस 2 चीजों का इस्तेमाल करके आप सुबह तक फर्क महसूस कर सकते हैं।
यह समस्या हर भारतीय घर की है। रसोई चमक रही होती है, बर्तन धुल चुके होते हैं, लेकिन जैसे ही आप सिंक के पास जाते हैं, एक अजीब सी सड़ांध या 'नाली वाली बदबू' पूरे मूड को खराब कर देती है। अक्सर हम महंगे ड्रेन क्लीनर या खुशबू वाले स्प्रे डालते हैं, लेकिन कुछ घंटों बाद गंध फिर लौट आती है। कल मेरे साथ भी यही हुआ। पूरा किचन साफ करने के बाद भी एक अजीब सी गंध आ रही थी। दरअसल, हमारे भारतीय खाने में तेल, घी और मसालों का खूब इस्तेमाल होता है। जब हम बर्तन धोते हैं, तो यह चिकनाई धीरे-धीरे सिंक की पाइप की दीवारों पर चिपक जाती है। समय के साथ वहां बैक्टीरिया पनपने लगते हैं और वही बदबू का कारण बनते हैं।
जब साधारण सफाई काम न आई
मैंने ब्रश से सिंक को रगड़ा, ढेर सारा साबुन डाला, लेकिन पाइप के अंदर जमी उस काली चिकनाई तक पहुंचना नामुमकिन था। तभी मुझे याद आया मेरी पुरानी डायरी में लिखा एक 'केमिकल-फ्री' जादू, जिसे आज की पीढ़ी 'Baking Soda & Vinegar Hack' कहती है।
आधी रात का वो 'जादुई' प्रयोग
रात को जब किचन का सारा काम खत्म हो गया, तो मैंने सिंक को पोंछकर सूखा किया। फिर मैंने स्टेप-बाय-स्टेप यह तरीका अपनाया-
सफेद पाउडर का बेस: मैंने सिंक की जाली के ठीक ऊपर 1 कप बेकिंग सोडा (मीठा सोडा) फैला दिया। इसे उंगली से थोड़ा पाइप के छेद के अंदर भी धकेल दिया।
सिरके का धमाका: अब बारी थी आधा कप विनेगर (सफेद सिरका) डालने की। जैसे ही विनेगर सोडे के संपर्क में आया, वहां एक तेज़ 'फिज़' (झाग) बनने लगा। वह आवाज ऐसी थी जैसे पाइप के अंदर जमी गंदगी पर जंग छिड़ गई हो।
इंतजार का फल: मैंने उसे 15 मिनट के लिए छोड़ दिया। यह झाग पाइप के उन कोनों तक पहुंच जाता है जहां हमारा हाथ या ब्रश नहीं जा सकता।
अंतिम प्रहार: अंत में, मैंने एक जग खौलता हुआ गरम पानी धीरे-धीरे सिंक में डाल दिया।
नतीजा: एक ताज़ा एहसास!
गरम पानी के जाते ही पाइप के अंदर की सारी जमी हुई चिकनाई पिघलकर बह गई। विनेगर और सोडे की प्रतिक्रिया ने उन बैक्टीरिया को खत्म कर दिया था जो बदबू फैला रहे थे। अगली सुबह जब मैं किचन में गई, तो वह भारी और अजीब गंध पूरी तरह गायब थी। सिंक से केवल सफाई वाली ताजगी महसूस हो रही थी।
यह काम क्यों करता है?
बेकिंग सोडा एक हल्का बेस है और सिरका एसिडिक होता है। जब ये मिलते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है जो दबाव के साथ गंदगी को उखाड़ देती है। गरम पानी उस पिघले हुए तेल को बहा ले जाता है।
सावधानी: अगर आपकी सिंक की पाइप बहुत पतले प्लास्टिक की है, तो पानी एकदम खौलता हुआ न डालें, हल्का गुनगुना ही रखें। हफ्ते में बस एक बार यह छोटा सा काम आपकी रसोई को हाइजीनिक और खुशबूदार बनाए रखेगा। क्या आपने आज अपना सिंक साफ किया?
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
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