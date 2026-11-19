बैठकर पोछा लगाने में कमर दर्द होता है? 2 मिनट में करें ये मॉप वाला जुगाड़, खड़े-खड़े हो जाएगी सफाई
बैठकर पोछा लगाने में कई लोगों के कमर और घुटनों में दर्द होने लगता है। कई बार मेड भी छुट्टी पर होती हैं। ऐसे में अगर खुद पोछा लगाना पड़ जाए तो दो मिनट वाला ये हैक आप ट्राई कर सकते हैं। खड़े-खड़े बड़ी आसानी से घर की सफाई हो जाएगी।
पोछा लगाना घर की रोजमर्रा की साफ-सफाई का एक जरूरी हिस्सा है। लेकिन ये काम काफी थका देने वाला है। खासकर अगर आपकी कमर और घुटनों में दर्द रहता है, तो झुककर पोछा लगाना काफी मुश्किल हो सकता है। ऐसे में कई घरों में हेल्पर की मदद ली जाती है। लेकिन कभी-कभार मेड भी छुट्टी पर होती हैं। ऐसी सिचुएशन में अगर पूरे घर में पोछा लगाना पड़ जाए, तो समझ नहीं आता कैसे करें। दर्द की वजह से झुककर पोछा लगाना पॉसिबल नहीं हो पाता। ऐसे में क्यों ना आप पुरानी टी शर्ट के इस्तेमाल से एक मॉप बनाकर तैयार कर लें? इंस्टाग्राम पर इसी से जुड़ा एक आसान सा हैक वायरल हो रहा है, जिसकी मदद से पोछा लगाने का काम काफी आसान हो जाएगा। आइए जानते हैं -
पुरानी टी-शर्ट से ऐसे बनाएं मॉप
बैठकर पोछा लगाने से अगर आपकी कमर या घुटनों में दर्द होता है, तो पुरानी टी-शर्ट से आप मिनटों में एक मॉप बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी पुरानी कॉटन की टी-शर्ट ले लें। इसे बीच से फोल्ड करें, फिर दोबारा से फोल्ड कर लें। यानी कुल मिलाकर आपको चार बार टी-शर्ट को फोल्ड कर लेना है, ताकि वो मोटा हो जाए।
एक कैंची लें और टी-शर्ट के एक किनारे पर एक छोटा सा कट लगाएं। ध्यान रखें कि कट बहुत ज्यादा बड़ा ना हो। इसके बाद एक वाईपर लें, जिसका हैंडल बड़ा हो। अब कपड़े को वाइपर में अच्छी तरह फंसाकर सेट करें। अब आपका घर का बना मॉप इस्तेमाल के लिए तैयार है।
वाइपर से बने मॉप का फायदा क्या है?
सफाई में इस्तेमाल होने वाले वाइपर का हैंडल लंबा होता है। इससे मॉप बनाकर आप फर्श को खड़े-खड़े आसानी से साफ कर सकते हैं। इससे आपको बार-बार नीचे झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तरीका खासकर उन लोगों के लिए सुविधाजनक हो सकता है, जिन्हें पोछा लगाते समय कमर में दर्द महसूस होता है या घुटनों में दर्द बना रहता है।
टी-शर्ट के अलावा इन चीजों से भी बना सकते हैं मॉप
सूती टी-शर्ट के अलावा आप कोई पुरानी तौलिया या बेकार पड़े कपड़े को भी मॉप बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि कपड़ा सूती हो। सूती कपड़ा पानी को अच्छी तरह सोखता है और सफाई भी बेहतर तरीके से होती है। इसके अलावा मार्केट में मिलने वाला माइक्रोफाइबर क्लीनिंग कपड़ा भी इस्तेमाल किया जाता है।
पोछा लगाते हुए कमर दर्द से बचने में ये टिप्स आएंगी काम
- पोछा लगाते समय कमर बार-बार झुकाने के बजाए सीधा खड़े हो कर सफाई करें।
- एक ही जगह पर लगातार झुककर सफाई करने से बचें।
- बहुत ज्यादा गीले पोछे का इस्तेमाल ना करें। इससे सफाई करते समय बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ सकता है।
- बहुत ज्यादा कमर में दर्द रहता है तो हेल्पर की मदद लें या खड़े हो कर पोछा लगाएं।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
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