आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया कब्ज में कैस्टर ऑयल से लेकर इसबगोल को कब और कैसे खाना होगा फायदेमंद?

कब्ज की समस्या से निपटने के लिए कई सारे आयुर्वेदिक उपायों के बारे में बताया जाता है। कैस्टर ऑयल, ईसबगोल की भूसी और त्रिफला पाउडर इनमे सबसे ज्यादा फेमस है। लेकिन इन तीनों में से कौन सा लेक्सेटिव आपके कब्ज को खत्म करेगा। इस बारे में आयुर्वेद की डॉक्टर मनीषा मिश्रा ने इंस्टाग्राम की पोस्ट में रिवील किया है। दरअसल, कब्ज की समस्या दो तरह की होती है। कुछ लोगों को कब्ज ट्रैवल की वजह से या कभी-कभार होती है। वहीं काफी सारे लोग हमेशा कब्ज से परेशान रहते हैं और उनका पेट साफ नहीं होता। जिसकी वजह से उन्हें ब्लोटिंग और पेट फूलने की समस्या का भी सामना करना पड़ता है। अब आपको कौन से टाइप की कब्ज परेशान कर रही है इसे जानने के बाद ही इन नेचुरल कब्ज हीलिंग चीजों का इस्तेमाल करें।

कैस्टर ऑयल कब्ज में कब फायदेमंद है? जिन लोगों को एक्यूट कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है। अचानक से कई दिनों से पेट साफ नहीं हो रहा और कब्ज महसूस हो रही है तो उनके लिए कैस्टर ऑयल बेस्ट रेमेडी है। कैस्टर ऑयल स्ट्रांग लैक्सेटिव होता है और तेजी से कब्ज खत्म करने पर असर दिखाता है। कैस्टर ऑयल से इंटेस्टाइन मूवमेंट तेजी से बढ़ती है। जिससे कब्ज की समस्या दूर होती है।

इन लोगों को भूलकर भी नहीं लेना चाहिए कैस्टर ऑयल जिन लोगों को हमेशा कब्ज की शिकायत रहती है उन्हें कैस्टर ऑयल लेने से बचना चाहिए। 2) वहीं प्रेग्नेंट लेडीज को कब्ज होने की समस्या में कैस्टर ऑयल भूलकर भी नहीं लेना चाहिए। इससे मिसकैरेज का खतरा रहता है।

3) जिन लोगों को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की समस्या है, उन्हें भी कैस्टर ऑयल नहीं लेना चाहिए।

4) इसके साथ ही बूढ़े लोगों को भी कैस्टर ऑयल कब्ज की समस्या होने पर बिल्कुल नहीं लेना चाहिए।

ईसबगोल कब्ज होने पर ईसबगोल खाने की भी सलाह मिलती है। लेकिन जानना जरूरी है कि आखिर किस तरह की कब्ज में ईसबगोल फायदा करती है। अगर आपको क्रॉनिक कब्ज रहती है यानी लंबे टाइम से कब्ज बनी रहती है और हार्ड स्टूल होता है। तो ईसबगोल अच्छा ऑप्शन है। ये वाटर को अब्जॉर्ब करके स्टूल को सॉफ्ट बनाता है और आसानी से पास करता है। ईसबगोल काफी माइल्ड होता है और इसे कोई भी खा सकता है। सबसे खास बात कि अगर कब्ज के इलाज के लिए लंबे टाइम तक कुछ रेमेडी लेना चाहते हैं तो ईसबगोल बेस्ट ऑप्शन हो सकता है।