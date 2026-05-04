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काम की बात: अलर्ट! इन 5 गलतियों की वजह से फट सकता है फ्रिज का कंप्रेसर, गर्मियों में भूलकर भी ना करें

May 04, 2026 06:34 pm ISTAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
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गर्मियों में आपने ये खबरें खूब सुनी होंगी कि फ्रिज में ब्लास्ट हो गया। ये अक्सर ओवरहीटिंग, सही तरह से इस्तेमाल ना करना और शॉर्ट सर्किट की वजह से होता है; जो कि गर्मियों में होने के चांस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे में अगर आपके घर भी फ्रिज हैं, तो कम से कम ये सावधानियां जरूर बरतें। 

अलर्ट! इन 5 गलतियों की वजह से फट सकता है फ्रिज का कंप्रेसर, गर्मियों में भूलकर भी ना करें

फ्रिज आज लगभग हर घर में मौजूद है। खासतौर से गर्मियों में तो इसका इस्तेमाल और भी ज्यादा बढ़ जाता है। सब्जी-दाल और आटा स्टोर करने से ले कर बच्चों के लिए बर्फ जमाने तक; फ्रिज के कई यूज हैं। लेकिन इस्तेमाल के साथ-साथ इसके सही रखरखाव की भी उतनी ही जरूरत है। गर्मियों में आपने ये खबरें खूब सुनी होंगी कि फ्रिज में ब्लास्ट हो गया। ये अक्सर ओवरहीटिंग, सही तरह से इस्तेमाल ना करना और शॉर्ट सर्किट की वजह से होता है; जो कि गर्मियों में होने के चांस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे में अगर आपके घर भी फ्रिज हैं, तो कम से कम ये सावधानियां जरूर बरतें, ताकि भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाओं का खतरा ना हो। चलिए विस्तार में जानते हैं।

गलती 1: फ्रिज को दीवार से सटाकर रखना

कई घरों में फ्रिज को दीवार से बिल्कुल सटाकर रखा जाता है, जो कि सबसे बड़ी गलती है। ऐसा करने से ओवरहीटिंग के चांस काफी बढ़ जाते हैं। दरअसल गर्मियों में कंप्रेसर काफी गर्म होता है, ऐसे में अगर आसपास हवा नहीं होगी तो ओवरहीटिंग और भी बढ़ेगी। इसलिए ध्यान रखें कि आपके फ्रिज और दीवार के बीच कम से कम 5-7 इंच की दूरी जरूर होनी चाहिए।

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गलती 2: बार-बार बिजली का आना-जाना

गर्मियों में बिजली का बार-बार आना-जाना लगा रहता है या वोल्टेज ऊपर-नीचे होती रहती है। ऐसे में बिना स्टेबलाइजर के फ्रिज चलाना खतरे से खाली नहीं है। बिजली फ्लकचुएट होने की वजह से कंप्रेसर पर अधिक लोड पड़ सकता है, जिससे ब्लास्ट तक का खतरा हो सकता है।

गलती 3: खराब वायरिंग और ढीले प्लग का इस्तेमाल

कई घरों में फ्रिज सर्दियों में बंद रहता है, सीधा गर्मियों में चलता है। ऐसे में हमेशा चेक कर लेना चाहिए कि कहीं उसके वायर कटे-फटे तो नहीं है या प्लग और सॉकेट में तो कोई गड़बड़ी नहीं है। इस गलती की वजह से स्पार्किंग हो सकती है, जिससे आग लगने और ब्लास्ट का खतरा हो सकता है।

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गलती 4: जरूरत से ज्यादा लो टेंपरेचर सेट करना

गर्मियों में लोग फ्रिज के टेंपरेचर को ज्यादा लो पर सेट कर देते हैं, ताकि चीजें जल्दी ठंडी हों। लेकिन इससे कंप्रेसर पर भी ज्यादा लोड बढ़ जाता है, जिससे फ्रिज के कारण होने और यहां तक कि ब्लास्ट का खतरा भी हो सकता है। खासतौर पर अगर आपका फ्रिज ज्यादा पुराना है तो टेंपरेचर को एकदम लो पर सेट करने से बचें।

गलती 5: फ्रिज में लगातार बर्फ जमने देना

कई बार फ्रिज में लगातार बर्फ जमती रहती है लेकिन लोग इसे नॉर्मल सोचकर नजरअंदाज करते रहते हैं। जबकि इससे कूलिंग सिस्टम पर ज्यादा जोर पड़ता है, जिससे कंप्रेसर पर अधिक दवाब पड़ता है। गर्मियों में यह दबाव और भी बढ़ जाता है, क्योंकि बाहर का तापमान पहले से ही ज्यादा होता है। ऐसे में कंप्रेसर ओवरहीट होने लगता है। इसलिए जरूरत है कि उसे समय समय पर डिफ्रॉस्ट करें। साथ ही फ्रिज का दरवाजा देर तक खुला हुआ ना रहने दें।

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Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन

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