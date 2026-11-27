अशनीर ग्रोवर का घर देखा क्या? बड़ा डाइनिंग टेबल, शानदार किचन और खूबसूरत कमरे
शार्क टैंक इंडिया से मशहूर हुए अशनीर ग्रोवर का दिल्ली वाला घर काफी आलीशान है। यहां लग्जरी इंटीरियर के साथ परिवार, ट्रैवल और आर्ट की झलक भी देखने को मिलती है।
अशनीर ग्रोवर को आपने शार्क टैंक इंडिया में अपने बेबाक अंदाज और बिजनेस से जुड़ी बातों के लिए खूब देखा होगा, लेकिन उनका घर भी काफी दिलचस्प है। दिल्ली में बने उनके इस आलीशान घर में एंट्री से लेकर डाइनिंग एरिया और बेडरूम तक हर जगह कुछ खास देखने को मिलता है। घर का इंटीरियर काफी मॉडर्न है, लेकिन इसे जरूरत से ज्यादा सजाने के बजाय खुला और आरामदायक रखा गया है। दीवारों पर लगी तस्वीरें, परिवार की ट्रैवल से जुड़ी यादें, घर में रखे पौधे और खूबसूरत फर्नीचर इसे एक अलग पहचान देते हैं।
अशनीर के घर का एंट्री गेट
अशनीर ग्रोवर के घर का दरवाजा काफी बड़ा और खूबसूरत है। एंट्री पर ही कई पौधे और सजावट की चीजें रखी हैं, जो घर को शानदार लुक देती हैं। घर के अंदर कदम रखते ही मॉडर्न डिजाइन और सादगी का अच्छा मेल देखने को मिलता है। यहां बहुत ज्यादा सजावट करने के बजाय फर्नीचर, आर्ट और रोशनी के जरिए घर को खूबसूरत बनाया गया है।
घर की दीवारों पर दिखती हैं ट्रैवल की यादें
अशनीर और उनकी पत्नी माधुरी ग्रोवर को घूमने का काफी शौक है। इसका असर उनके घर की सजावट में भी साफ नजर आता है। दीवारों पर लगी तस्वीरें, ट्रैवल से जुड़ी यादें और फ्रिज पर लगे मैग्नेट घर को पर्सनल टच देते हैं। घर में कई आर्ट पीस भी हैं, जो खाली दीवारों को खूबसूरत बनाते हैं। यहां की सजावट सिर्फ महंगे सामान तक सीमित नहीं है, बल्कि परिवार की पसंद और उनकी यादों को भी जगह देती है।
मार्बल टेबल और बड़ी खिड़कियों वाला डाइनिंग एरिया
घर का डाइनिंग एरिया भी काफी शानदार है। यहां बड़ा डाइनिंग टेबल रखा है, जिसके ऊपर सफेद मार्बल और ग्रे रंग की खूबसूरत डिजाइन है। टेबल के साथ क्रीम रंग की कुर्सियां रखी हैं, जिनका डिजाइन काफी क्लासी है। डाइनिंग एरिया के पीछे लगी बड़ी कांच की स्लाइडिंग विंडो घर में भरपूर रोशनी आने देती हैं। आसपास की हरियाली इस जगह को और खूबसूरत बनाती है।
बच्चों से लेकर मास्टर बेडरूम तक सबका अलग अंदाज
अशनीर और माधुरी ने अपने बच्चों के कमरे को उनकी पसंद के हिसाब से सजाया है। घर में बेटी, बेटे और कपल के मास्टर बेडरूम की झलक भी देखने को मिलती है। हर कमरे का लुक अलग है और उसमें रहने वाले की पसंद का ध्यान रखा गया है। इसके अलावा घर में एक बड़ा फैमिली रूम भी है, जहां बैठने के लिए अलग-अलग जगह बनाई गई हैं। कॉफी टेबल और आरामदायक सीटिंग इसे परिवार के साथ समय बिताने के लिए अच्छा स्पेस बनाते हैं।
बड़ी किचन में दिखा मॉडर्न डिजाइन
अशनीर के घर की किचन भी काफी बड़ी और खूबसूरत है। यहां चारों तरफ काउंटर दिया गया है और बीच में अलग से फ्लोटिंग काउंटर भी मौजूद है। किचन में बेज, नीले और लकड़ी के रंगों का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे साफ-सुथरा और मॉडर्न लुक देते हैं। डिजाइन ऐसा है कि किचन में काम करने के लिए अच्छी जगह मिलती है और इसका लुक भी काफी प्रीमियम लगता है।
कौन हैं अशनीर ग्रोवर और माधुरी ग्रोवर?
अशनीर ग्रोवर भारतपे के को-फाउंडर और पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं। शार्क टैंक इंडिया के पहले सीजन में जज बनने के बाद वह घर-घर में मशहूर हो गए। उनकी पत्नी माधुरी ग्रोवर भी उनके साथ बिजनेस से जुड़ी कई जिम्मेदारियां संभालती हैं। दोनों के दो बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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