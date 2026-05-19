ब्रांड और बजट दोनों देखकर शॉपिंग करते हैं, तो यहां खरीदें पॉकेट फ्रेंडली Analog watches
घड़ियों का शौक है मगर बजट का भी सोचते हैं, तो इन 6 ऑप्शंस पर एक नजर जरूर डालें। Amazon पर ये सभी आपको आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल जाएंगी।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
क्या आपको भी अलग अलग ब्रांड के वॉच कलेक्शन का शौक है, तो क्यों न इस बार इनमें से कोई ऑप्शन ट्राई करें। ये सभी watches बेहतरीन हैं और अच्छी बात ये है कि ये बजट फ्रेंडली भी हैं। Titan, Sonata, Timex जैसे टॉप ब्रांड्स की घड़ियों पर प्राइस ड्रॉप चल रहा, इन्हें घर बैठे सस्ते में ऑर्डर कर सकते हैं। तो इंतजार कैसा मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
1. Fastrack Men Stunners Quartz Analog Silver Dial Silver Metal Strap Watch - NT3291SM02?
Fastrack की एनालॉग डायल घड़ी आप सभी को पसंद आएगी। अगर बजट फ्रेंडली घड़ी चाहिए तो ये ऑप्शन परफेक्ट रहेगा। इसे खुद के लिए खरीदने के साथ ही गिफ्टिंग के लिए भी ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें स्टेनलेस स्टील सिल्वर स्ट्रैप मिल जाएगा। इसे कैजुअल आउटफिट्स के साथ स्टाइल करने के साथ ही ऑफिस वियर के तौर पर कैरी कर सकती हैं। ये गिफ्टिंग के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है।
BY BENYAR की स्टाइलिश घड़ी, फॉर्मल और कैजुअल दोनों लुक के लिए परफेक्ट है। इसमें स्टेनलेस स्टील इस ट्रैप आएगा, जो पूरी तरह ड्यूरेबल है और जल्दी खराब नहीं होगा। साथ ही ये वॉटरप्रूफ भी है। यानी स्टाइलिश घड़ी को आप आराम से निश्चित होकर करी कर सकते हैं। साथ ही ये लाइटवेट है, तो अगर आपके हाथों में हैवी गाड़ी पहनना पसंद नहीं है तो इसे ट्राई कर सकते हैं इस समय यह 46% के ऑफ पर उपलब्ध मिल जाएगा।
Carlington premium watch में काले रंग का स्टेनलेस स्टील बंद है, जो ड्यूरेबल है लंबे इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगा। इसके बैंड कलाइयों पर पूरी तरह आरामदायक महसूस होंगे। ऑल ब्लैक लुक इसे एक क्लासी ऑप्शन बनाता है। कैजुअल से लेकर फॉर्मल लुक के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। इन्हें खुदके लिए लेने के साथ ही गिफ्टिंग के लिए भी ऑर्डर कर सकते हैं। इस समय ये 75% के ऑफ पर उपलब्ध है।
4. TIMEX Classics Analog Watch for Men with Round Dial & Water Resistant Man's Wrist Watches
Timex classics analog watch एवरीडे वियर के लिए परफेक्ट रहेगा। इसका लेदर स्ट्रैप कंफर्टेबल है और हैवी महसूस नहीं होगा। अगर आपको सिंपल एलिगेंट पीस चाहिए तो इसे ऑर्डर कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे घर के बड़े बुजुर्गों को गिफ्ट कर सकते हैं, ये उन्हें बेहद पसंद आएगा। इस समय ये 42% के ऑफ पर उपलब्ध है, मार्केट प्राइस से लगभग आधे दाम में इसे घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं।
5. Titan Karishma Analog Black Dial Men's Watch -NM1639SM02 / NL1639SM02
Titan Karishma की ये एनालॉग घड़ी फॉर्मल कैजुअल किसी भी लुक के साथ परफेक्ट लगेगी। इसका स्टेनलेस स्टील स्ट्रैप लंबा चलता है, ये जल्दी खराब नहीं होगा। एक सिंपल और एलिगेंट विंटेज लुक के लिए ये ऑप्शन ऑर्डर कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट वॉटर रेजिस्टेंस है, इन्हें बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं ये पॉकेट फ्रेंडली प्रोडक्ट है, इसे जरूर ट्राई करें।
Benyar का हे विंटेज लुकिंग वॉच का लुक आप सभी को पसंद आएगा। ये आजकल काफी ट्रेडिंग है, इसे कंज्यूमर्स ने भी पसंद किया है। ये विंटेज वॉच फॉर्मल और कैजुअल दोनों आउटफिट्स के साथ आकर्षक लगेगा। ये वर्क वियर के लिए एक अच्छा विकल्प है। इसे फॉर्मल और कैजुअल वियर, किसी भी आउटफिट के साथ कैरी कर सकते हैं। इसके लेदर स्ट्रैप कंफर्टेबल और ड्यूरेबल हैं, हाथों पर हल्के आरामदायक महसूस होंगे।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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