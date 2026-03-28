Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Anupmaa रुपाली गांगुली के बचपन का घर है बेहद खूबसूरत, फराह खान ने दिखाई 50 साल पुराने घर की झलक

Mar 28, 2026 04:34 pm ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
share

Inside View Of Anupmaa Fame Rupali Ganguli Childhood House: फराह खान ने अपने लेटेस्ट यूट्यूब वीडियो में अनुपमा फेम रुपाली गांगुली के बचपन के घर की झलक दिखाई है। 50 साल पुराने इस घर के अंदर की खूबसूरती और नेचर से प्यार देखते रह जाएंगे।

Anupmaa रुपाली गांगुली के बचपन का घर है बेहद खूबसूरत, फराह खान ने दिखाई 50 साल पुराने घर की झलक

फराह खान कुक दिलीप के साथ अपने यूट्यूब वीडियो में इस बार अनुपमा फेम रुपाली गांगुली के बचपन के घर पहुंची। जहां पर उनकी मां और फैमिली रहती है। 50 साल पुराने इस घर के अंदर का हर कोना बेहद खास और पुरानी यादों को संजोए हुए है। यहीं नहीं रुपाली गांगुली की मां ने फराह का स्वागत पूरे एथेंटिक महाराष्ट्रीयन स्टाइल में किया। साथ ही फराह के लिए ट्रेडिशनल पीठला और भखरी भी कुक करके खिलाई। वर्ली में बना रुपाली गांगुली के बचपन का घर बेहद खास है।

लेटेस्ट वीडियो में दिखा अनुपमा के चाइल्डहुड होम का टूर

वर्ली में बने इस घर के बारे में बताते हुए अनुपमा ने बताया कि उनकी फैमिली इस घर में लगभग 48 से 49 साल से रह रही है। इस घर में उनके पैरेंट्स शादी के बाद शिफ्ट हुए थे। अनुपमा ने बताया कि उनके बचपन का घर इसलिए खरीदा गया था क्योंकि ये राजश्री ऑफिस और एक्टर देवन वर्मा के घर के पास था,दरअसल रूपाली गांगुली के पिता, डायरेक्टर अनिल गांगुली, एक्टर देवन वर्मा के बहुत करीब थे।

50 साल पुराना डाइनिंग टेबल

घर का टूर कराने के दौरान रुपाली ने डायनिंग एरिया को दिखाया। जहां पर काफी कोजी वाइब्स मिल रही थी। यहां पर पूरी फैमिली एक साथ बैठकर खाना खा सकती है। वहीं यहां पर एक डायनिंग टेबल रखी है जो लगभग 50 साल पुरानी है। दरअसल ये टेबल उनके पैरेंट्स का वेडिंग गिफ्ट है।

घर में एंट्री के साथ दिखता है घर का नजारा

इस घर में एंट्री के साथ ही एक लंबा हॉलवे दिखता है जो कंफर्टेबल डाइनिंग एरिया और फिर एक बड़े से लिविंग रूम में खुलता है। यहीं से बेडरूम और किचन भी जुड़ा हुआ है। घर के हर कोने में परिवार की पुरानी यादें हैं। फ्रेम की हुई फोटोज, पेंटिंग, टैलेंटेड एक्टर और उनके पिता द्वारा इतने सालों में जीते गए अवॉर्ड और उनके करियर की यादगार चीजें शामिल हैं।

ये भी पढ़ें:दुबई में बने सानिया मिर्जा के घर की देखें झलक, पूल से लेकर बेडरूम है खास

सिंपल किचन और भाई का रूम

घर में एक सिंपल सा किचन है। जिसके अंदर ही छोटा सा मंदिर भी है। वहीं अपार्टमेंट में रुपाली के भाई का बेडरूम नेचुरल लाइट और ग्रीन कलर की वॉल से सजा हुआ दिखा।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita

अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव


अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।


लेखन शैली और दृष्टिकोण


सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।


विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना

और पढ़ें
Rupali Ganguly Farah Khan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।