Anupmaa रुपाली गांगुली के बचपन का घर है बेहद खूबसूरत, फराह खान ने दिखाई 50 साल पुराने घर की झलक
Inside View Of Anupmaa Fame Rupali Ganguli Childhood House: फराह खान ने अपने लेटेस्ट यूट्यूब वीडियो में अनुपमा फेम रुपाली गांगुली के बचपन के घर की झलक दिखाई है। 50 साल पुराने इस घर के अंदर की खूबसूरती और नेचर से प्यार देखते रह जाएंगे।
फराह खान कुक दिलीप के साथ अपने यूट्यूब वीडियो में इस बार अनुपमा फेम रुपाली गांगुली के बचपन के घर पहुंची। जहां पर उनकी मां और फैमिली रहती है। 50 साल पुराने इस घर के अंदर का हर कोना बेहद खास और पुरानी यादों को संजोए हुए है। यहीं नहीं रुपाली गांगुली की मां ने फराह का स्वागत पूरे एथेंटिक महाराष्ट्रीयन स्टाइल में किया। साथ ही फराह के लिए ट्रेडिशनल पीठला और भखरी भी कुक करके खिलाई। वर्ली में बना रुपाली गांगुली के बचपन का घर बेहद खास है।
लेटेस्ट वीडियो में दिखा अनुपमा के चाइल्डहुड होम का टूर
वर्ली में बने इस घर के बारे में बताते हुए अनुपमा ने बताया कि उनकी फैमिली इस घर में लगभग 48 से 49 साल से रह रही है। इस घर में उनके पैरेंट्स शादी के बाद शिफ्ट हुए थे। अनुपमा ने बताया कि उनके बचपन का घर इसलिए खरीदा गया था क्योंकि ये राजश्री ऑफिस और एक्टर देवन वर्मा के घर के पास था,दरअसल रूपाली गांगुली के पिता, डायरेक्टर अनिल गांगुली, एक्टर देवन वर्मा के बहुत करीब थे।
50 साल पुराना डाइनिंग टेबल
घर का टूर कराने के दौरान रुपाली ने डायनिंग एरिया को दिखाया। जहां पर काफी कोजी वाइब्स मिल रही थी। यहां पर पूरी फैमिली एक साथ बैठकर खाना खा सकती है। वहीं यहां पर एक डायनिंग टेबल रखी है जो लगभग 50 साल पुरानी है। दरअसल ये टेबल उनके पैरेंट्स का वेडिंग गिफ्ट है।
घर में एंट्री के साथ दिखता है घर का नजारा
इस घर में एंट्री के साथ ही एक लंबा हॉलवे दिखता है जो कंफर्टेबल डाइनिंग एरिया और फिर एक बड़े से लिविंग रूम में खुलता है। यहीं से बेडरूम और किचन भी जुड़ा हुआ है। घर के हर कोने में परिवार की पुरानी यादें हैं। फ्रेम की हुई फोटोज, पेंटिंग, टैलेंटेड एक्टर और उनके पिता द्वारा इतने सालों में जीते गए अवॉर्ड और उनके करियर की यादगार चीजें शामिल हैं।
सिंपल किचन और भाई का रूम
घर में एक सिंपल सा किचन है। जिसके अंदर ही छोटा सा मंदिर भी है। वहीं अपार्टमेंट में रुपाली के भाई का बेडरूम नेचुरल लाइट और ग्रीन कलर की वॉल से सजा हुआ दिखा।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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