AI के दौर में नौकरी बचाने के लिए सीखें ये 3 स्किल्स, अंकुर वारिकू की सलाह
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के दौर में सिर्फ अपने काम में अच्छा होना काफी नहीं है। जानिए अंकुर वारिकू की बताई ये तीन स्किल्स, जो आपको ऑफिस में दूसरों से अलग और ज्यादा काम का बना सकती हैं।
आज के समय में नौकरी करना पहले जैसा आसान नहीं रह गया है। ऑफिस में हर दिन नए टूल्स आ रहे हैं, काम करने के तरीके बदल रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कई ऐसे काम करने लगा है, जिनके लिए पहले इंसानों की जरूरत पड़ती थी। ऐसे में सवाल है कि खुद को ऑफिस में दूसरों से अलग कैसे बनाएं? सिर्फ अपने काम में अच्छा होना काफी है या कुछ और भी सीखना जरूरी है? आंत्रप्रेन्योर और कंटेंट क्रिएटर अंकुर वारिकू ने इसका एक दिलचस्प तरीका बताया है। उनके मुताबिक, तीन तरह की स्किल्स का सही कॉम्बिनेशन आपको काम में ज्यादा बेहतर बना सकता है।
ऑफिस में खुद को दूसरों से अलग कैसे बनाएं?
अंकुर वारिकू ने लिंक्डइन पर एक पोस्ट के माध्यम से बताया कि किसी भी प्रोफेशनल को सिर्फ एक स्किल के भरोसे नहीं रहना चाहिए। इसके बजाय उसे अपनी खासियत को मजबूत करने के साथ दो दूसरी स्किल्स भी सीखनी चाहिए। उन्होंने इसे तीन हिस्सों में बांटा है- एंकर स्किल, एडजेसेंट स्किल और क्रिएटिव एम्प्लिफायर।
1. एंकर स्किल
एंकर स्किल यानी वह काम, जिसमें आप सबसे अच्छे हैं और जिसके लिए ऑफिस में लोग आपसे मदद मांगते हैं। यह आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है।
- जैसे किसी फाइनेंस प्रोफेशनल के लिए आंकड़ों को समझना, मार्केटिंग में काम करने वाले व्यक्ति के लिए ब्रांड की प्लानिंग करना और सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए कोडिंग करना उसकी एंकर स्किल हो सकती है। इसी तरह किसी पत्रकार के लिए रिसर्च करना, खबरों की सही जानकारी जुटाना या अच्छी स्टोरी तैयार करना उसकी मुख्य स्किल हो सकती है।
- अंकुर वारिकू का कहना है कि आपको अपनी इस ताकत को पहचानना चाहिए और इसे लगातार बेहतर बनाते रहना चाहिए।
2. एडजेसेंट स्किल
दूसरी स्किल वह है, जो आपके मुख्य काम को और बेहतर बना सके। इसे एडजेसेंट स्किल कहा जाता है। इसका मतलब है कि आप अपने काम से जुड़ी कोई ऐसी नई चीज सीखें, जिससे आपकी काबिलियत बढ़े और आप ज्यादा तरह के काम कर सकें।
- उदाहरण के लिए, अगर आप कंटेंट राइटिंग करते हैं, तो एसईओ और कंटेंट के स्टैट्स समझना सीख सकते हैं। इसी तरह एक डिजाइनर यूजर रिसर्च सीख सकता है और सेल्स में काम करने वाला व्यक्ति बातचीत और डील करने का तरीका बेहतर बना सकता है। इसका फायदा यह है कि आप सिर्फ एक काम तक सीमित नहीं रहते। आप अपने मुख्य काम के साथ उससे जुड़े दूसरे काम भी बेहतर तरीके से कर पाते हैं।
3. क्रिएटिव एम्प्लिफायर
तीसरी स्किल थोड़ी अलग है। इसे क्रिएटिव एम्प्लिफायर कहा जाता है। इसका मतलब है कि आप किसी भी परेशानी को सिर्फ पुराने तरीके से सॉल्व करने के बजाय नए नजरिए से देखना सीखें। इसके लिए क्रिएटिव सोच, स्टोरी टेलिंग, सवाल पूछने की आदत और नए आइडिया पर काम करने की क्षमता मदद कर सकती है।
- मान लीजिए, ऑफिस में दो लोगों को एक ही काम दिया गया है। दोनों उसे समय पर पूरा कर देते हैं। लेकिन उनमें से एक व्यक्ति काम पूरा करने के साथ यह भी सोचता है कि इसे और आसान या बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। वह अपना आइडिया टीम के साथ शेयर करता है और जरूरत पड़ने पर नया तरीका भी अपनाता है। यही सोच उसे दूसरों से अलग बनाती है।
ये स्किल्स की जरूरत क्यों है?
आज AI कई तरह के रोजमर्रा के काम तेजी से कर देता है। ऐसे में सिर्फ वही काम करना, जो एक टूल भी आसानी से कर सकता है, लॉन्ग टर्म में आपकी खास पहचान नहीं बना पाएगा। अंकुर वारिकू के अनुसार, AI से आगे निकलने की कोशिश करने के बजाय उसका सही इस्तेमाल करना सीखना चाहिए।
आखिर में बात सिर्फ ज्यादा मेहनत करने की नहीं, बल्कि अपनी अलग पहचान बनाने की है। अपनी सबसे मजबूत स्किल को बेहतर करें, उससे जुड़ी दूसरी स्किल सीखें और नए तरीके से सोचना शुरू करें। यही तीनों चीजें मिलकर आपको ऑफिस में ज्यादा मजबूत प्रोफेशनल बना सकती हैं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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