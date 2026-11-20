हाथों में हाथ और चेहरे पर मुस्कान, अनिरुद्ध-काव्या की अनदेखी वेडिंग फोटोज
अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन की शादी की कुछ अनदेखी तस्वीरें सामने आई हैं। इनमें कपल का रोमांटिक अंदाज, शानदार आउटफिट्स और प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन की कई खूबसूरत झलकियां देखने को मिल रही हैं।
शादी के बाद भी अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं। दोनों ने 11 नवंबर को शादी की थी और अब म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध ने अपने इंस्टाग्राम पर प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन की कुछ और तस्वीरें शेयर की हैं। इन फोटोज में कपल कभी एक-दूसरे के साथ रोमांटिक पोज देता नजर आ रहा है, तो कभी परिवार और दोस्तों के साथ खुशियां मनाता दिख रहा है। खास बात यह है कि इन तस्वीरों में सुपरस्टार रजनीकांत और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी नजर आ रहे हैं। वहीं, शादी के फंक्शन में अनिरुद्ध का म्यूजिक और कपल के स्टाइलिश लुक भी देखने लायक हैं।
रोमांटिक अंदाज में दिखे अनिरुद्ध और काव्या
अनिरुद्ध ने जो तस्वीरें शेयर की हैं, उनमें कपल की केमिस्ट्री साफ नजर आ रही है। एक फोटो में अनिरुद्ध ने काव्या को पीछे से अपनी बाहों में थाम रखा है। दोनों का यह रोमांटिक पोज काफी प्यारा लग रहा है। एक दूसरी तस्वीर में दोनों हाथों में हाथ डाले चलते नजर आ रहे हैं। उनके दोनों तरफ मेहमान खड़े होकर कपल के लिए तालियां बजाते और खुशियां मनाते दिख रहे हैं।
रजनीकांत और एमके स्टालिन के साथ भी दिखा कपल
प्री-वेडिंग फंक्शन की इन तस्वीरों में फिल्म और राजनीति की दुनिया के जाने-पहचाने चेहरे भी नजर आए। एक फोटो में अनिरुद्ध और काव्या सुपरस्टार रजनीकांत के साथ पोज देते दिख रहे हैं। वहीं, एक तस्वीर में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी कपल के साथ नजर आए।
इसके अलावा कुछ फोटोज में दोनों अपने परिवार के सदस्यों के साथ भी दिखाई दे रहे हैं। इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि शादी के फंक्शन में परिवार और करीबी दोस्तों ने जमकर मस्ती की।
शादी के फंक्शन में अनिरुद्ध की म्यूजिक परफॉर्मेंस
अनिरुद्ध रविचंदर एक मशहूर म्यूजिक कंपोजर हैं और उनके गाने काफी पसंद किए जाते हैं। ऐसे में उनकी शादी के फंक्शन में म्यूजिक का खास हिस्सा होना भी लाजिमी था। एक तस्वीर में अनिरुद्ध स्टेज पर परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान काव्या भी उनके साथ एक खास पल शेयर करती दिखीं।
काव्या के ग्लैमरस लुक के साथ अनिरुद्ध का स्टाइल भी खास
शादी की तस्वीरों में काव्या के आउटफिट्स काफी ग्लैमरस हैं। वहीं, अनिरुद्ध ने अपने कपड़ों को सिंपल लेकिन स्टाइलिश रखा। एक फंक्शन के लिए उन्होंने सिर से पैर तक सफेद रंग का मैचिंग आउटफिट पहना। यह लुक काफी क्लासी लग रहा है।
वहीं, दूसरे फंक्शन में वह काली शर्ट और ट्राउजर के साथ ग्रे ब्लेजर पहने नजर आए। उनका यह लुक थोड़ा फॉर्मल होने के साथ ही पार्टी के लिए भी अच्छा ऑप्शन लग रहा है। कुल मिलाकर, दोनों के आउटफिट्स में अलग-अलग मौकों के हिसाब से स्टाइल का अच्छा बैलेंस देखने को मिला।
21 नवंबर को चेन्नई में होगा ग्रैंड रिसेप्शन
शादी के बाद अब अनिरुद्ध और काव्या 21 नवंबर को चेन्नई में ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन देने वाले हैं। इस फंक्शन में फिल्म इंडस्ट्री, राजनीति और दूसरी फील्ड से जुड़े कई बड़े नाम शामिल हो सकते हैं। ऐसे में फैंस को इस रिसेप्शन की तस्वीरों का भी इंतजार है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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