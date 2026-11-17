होम टूर वीडियो: बाहर से महल और अंदर से लग्जरी होटल जैसा है अनन्या बिड़ला का घर
देश के जाने-माने बिजनेसमैन कुमार मंगलम बिड़ला की बेटी अनन्या बिड़ला का मुंबई वाला घर बेहद आलीशान है। फराह खान के होम टूर वीडियो में घर की ऐसी झलक देखने को मिली, जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे।
अनन्या बिड़ला देश के बड़े बिजनेस घराने से आती हैं। वह उद्योगपति कुमार मंगलम बिड़ला की बेटी हैं और खुद भी बिजनेस के साथ म्यूजिक की दुनिया में पहचान बना चुकी हैं। हाल ही में फराह खान अपने कुक दिलीप के साथ अनन्या के मुंबई वाले घर पहुंचीं। इस दौरान उन्होंने घर का होम टूर किया और वीडियो में इसके अंदर की झलक दिखाई। अनन्या का यह घर बाहर से जितना शानदार दिखता है, अंदर से भी उतना ही खूबसूरत है।
बाहर से ही दिखती है घर की शाही झलक
अनन्या बिड़ला का घर बाहर से देखने पर किसी पुराने शाही महल जैसा लगता है। कई मंजिलों में बने इस घर की दीवारें क्रीम और आइवरी रंग की हैं। इसकी बनावट में पुराने यूरोपियन महलों की झलक मिलती है। दीवारों पर खूबसूरत डिजाइन और नक्काशी है, वहीं घर का बड़ा सा स्ट्रक्चर इसे और भी शानदार बनाता है।
घर में घुसते ही दिखती है गणपति बप्पा की बड़ी मूर्ति
घर के अंदर एंट्री लेते ही सबसे पहले भगवान गणेश की बड़ी सी मूर्ति नजर आती है। इसके ठीक आसपास की सजावट और ऊपर लगा बड़ा झूमर पूरे एरिया को खास लुक देता है। यहां से आगे बढ़ने पर एक बड़ा सा लॉबी एरिया है। इसकी ऊंची छत, बड़े मार्बल के पिलर और चमचमाता क्रिस्टल झूमर पहली नजर में ही ध्यान खींच लेते हैं।
ऐसा है घर का लॉबी एरिया
अनन्या के घर की लॉबी भी किसी लग्जरी होटल से कम नहीं लगती। यहां गहरे रंग की लकड़ी से बने बड़े-बड़े फर्नीचर रखे गए हैं। इन पर की गई बारीक नक्काशी इन्हें और खूबसूरत बनाती है। कमरे में पुराने जमाने के यूरोपियन घरों जैसी सजावट है। वहीं, घर का किचन बाकी हिस्सों से थोड़ा अलग और काफी मॉडर्न है। यहां गहरे रंग की लकड़ी के साथ लाइम ग्रीन कलर की कैबिनेट्स लगाई गई हैं। हरे रंग की ये कैबिनेट्स किचन को फ्रेश और खूबसूरत लुक देती हैं।
गार्डन में बैठने का भी है शानदार इंतजाम
अनन्या के घर के चारों तरफ हरियाली नजर आती है। यहां खूबसूरती से तैयार किया गया गार्डन है, जहां कई तरह के पौधे और हरे-भरे हिस्से देखने को मिलते हैं। लेकिन गार्डन की सबसे खास चीज यहां बने विक्टोरियन स्टाइल के गज़ीबो हैं। इनका डिजाइन काफी अलग है। इनमें खूबसूरत मेटल वर्क और सजावटी मेहराब बनाई गई हैं। हल्का नीला-हरा रंग इन्हें और आकर्षक बनाता है। परिवार के साथ बैठकर समय बिताने या छोटी-मोटी पार्टी करने के लिए यह जगह एकदम सही लगती है।
बिजनेस के साथ म्यूजिक की दुनिया में भी पहचान बना चुकी हैं अनन्या
अनन्या बिड़ला देश के जाने-माने उद्योगपति कुमार मंगलम बिड़ला और नीरजा बिड़ला की बेटी हैं। वह सिर्फ एक बिजनेसवुमन ही नहीं, बल्कि सिंगर और आर्टिस्ट भी हैं। अनन्या ने मुंबई के अमेरिकन स्कूल ऑफ बॉम्बे से पढ़ाई की और इसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट की पढ़ाई की। वह बिड़ला परिवार की छठी पीढ़ी से आती हैं। बिजनेस और म्यूजिक में अपनी पहचान बनाने के साथ-साथ अब उनका आलीशान घर भी लोगों का ध्यान खींच रहा है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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