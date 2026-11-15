अनंत सिंह की बेटी की शादी में 150 पकवानों की शाही दावत, 52 परतों वाला खाजा और विदेशी आइसक्रीम भी शामिल
अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की शादी 25 नवंबर को होने जा रही है, इसकी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। शादी का शाही मेन्यू भी सामने आ गया है, आइये इसके बारे में आपको बताते हैं।
बिहार के मोकामा विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की शादी की चर्चा इस समय सभी जगह है। शादी 25 नवंबर को अनंत सिंह के पैतृक घर नदावां से होगी। शादी का खूबसूरत कार्ड पहले ही वायरल हो चुका है और अब मेन्यू ने लोगों का ध्यान खींचा है। किसी भी नेता या बिजनेसमैन के घर शादी होती है, तो शाही मेन्यू रखा जाता है। ऐसे ही अनंत सिंह की बेटी की शादी में 150 से भी ज्यादा पकवानों वाला मेन्यू तैयार करवाया गया है और इसके लिए कई बड़े शेफ और हलवाई बुलाए गए हैं। खास बात ये है कि इस मेन्यू में भारतीय व्यंजन के साथ विदेशी डिशेज भी शामिल हैं। तो चलिए आपको बताते हैं शिवांगी सिंह की शादी में मेहमानों को क्या-क्या खाने को मिलेगा।
शाही शादी की खूब हो रही तैयारियां
बता दें अनंत सिंह ने शादी के लिए करीब 10 बीघा जमीन पर भव्य वाटरप्रूफ और एसी पंडाल तैयार करवा रहे हैं। इस शादी में अमेरिका, दुबई से भी मेहमान शिरकत करने आ रहे हैं और इसके अलावा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम, सितारों और कई गायकों को भी शादी का कार्ड भेजा गया है। बिटिया की शादी में अनंत सिंह कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं।
शादी के मेन्यू में क्या-क्या होगा शामिल
अनंत सिंह की बेटी की शादी में करीब 4 लाख मेहमान शामिल होने वाले हैं। उन मेहमानों के लिए तरह-तरह के पकवान परोसने की तैयारी है। सबसे पहले मिठाइयों की बात करें तो इसमें गुलाब जामुन, रसगुल्ले के साथ काजू कतली और बिहार का मशहूर सिलाव खाजा परोसा जाएगा। सिलाव खाजा 52 परतों के साथ बनता है और इसका स्वाद काफी बढ़िया होता है। इसके अलावा लिट्टी चोखा, मखाने की खीर, देसी घी वाली मिठाइयां भी होंगी। इस मेन्यू में देसी घी से बने मालपुआ, बालूशाही, शाही कोफ्ता, दाल मखनी, कश्मीरी पुलाव और बिरयानी को भी रखा गया है।
विदेशी डिशेज भी रहेंगी
विदेशी डिशेज भी मेन्यू का हिस्सा बन चुकी हैं, जिसमें पिज्जा, पास्ता, बर्गर, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, विदेशी आइसक्रीम भी हैं। मेन्यू में कई तरह अलग फ्लेवर वाली कुल्फी, आइसक्रीम रखी गई है। कुल मिलाकर बिहारी देसी जायके के साथ दूसरे राज्यों के व्यंजन भी होंगे और विदेशी डिशेज के साथ सभी सजेंगे।
25 नवंबर को शिवांगी ऋषिकेश संग लेंगी फेरे
शिवांगी सिंह 25 नवंबर 2026, बुधवार को दुल्हन बनेंगी। इसी दिन वह ऋषिकेश के साथ सात फेरे लेंगी। शादी की सजावट के लिए विदेश से खास फूल मंगवाए जा रहे हैं। वहीं, मेहमानों के स्वागत के लिए भी अलग तैयारियां की गई हैं। अनंत सिंह अपनी बेटी की शादी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। इस शादी की तैयारियां पटना से लेकर मोकामा तक जोर-शोर से चल रही हैं।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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