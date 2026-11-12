अनंत सिंह के घर बजेगी शहनाई, दुल्हन बनने जा रहीं बेटी शिवांगी के बारे में जानें सबकुछ
बिहार के बाहुबली नेता और मोकामा विधायक अनंत सिंह की छोटी बेटी शिवांगी सिंह जल्द शादी के बंधन में बंधने वाली हैं। इस शाही शादी की तैयारियां जोरों पर हैं। जानें शादी की तारीख, होने वाले दूल्हे और शिवांगी की पढ़ाई के बारे में।
बिहार की राजनीति में अनंत सिंह का नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है। उन्हें लोग छोटे सरकार के नाम से भी जानते हैं। इन दिनों उनके घर में चुनावी या राजनीतिक हलचल नहीं, बल्कि शादी की खुशियां छाई हुई हैं। अनंत सिंह की छोटी बेटी शिवांगी सिंह की शादी की तैयारियां चल रही हैं। उनकी शादी बिहटा के रहने वाले ऋषिकेश कुमार उर्फ अंकित से तय हुई है। अंकित के पिता रणविजय कुमार सिंह सीआरपीएफ में कमांडेंट हैं। परिवार इस शादी को खास बनाने में जुटा है। शादी से जुड़ी रस्मों की तारीखें भी सामने आ चुकी हैं। वहीं शिवांगी की पढ़ाई को लेकर भी काफी चर्चा हो रही है। उन्होंने दिल्ली से एमबीए की पढ़ाई की है।
कौन हैं अनंत सिंह के होने वाले दामाद?
अनंत सिंह की छोटी बेटी शिवांगी सिंह की शादी ऋषिकेश कुमार उर्फ अंकित से होने जा रही है। अंकित बिहार के बिहटा के कृष्णानगर के रहने वाले हैं। उनके पिता रणविजय कुमार सिंह सीआरपीएफ में कमांडेंट हैं। दोनों परिवारों में शादी को लेकर तैयारियां चल रही हैं। इस शादी को लेकर अनंत सिंह के परिवार के साथ-साथ होने वाले दूल्हे के घर में भी काफी उत्साह है। दोनों तरफ से मेहमानों के स्वागत और शादी के इंतजामों पर खास ध्यान दिया जा रहा है।
20 नवंबर को होगा तिलक, 25 को आएगी बारात
शादी की रस्में 20 नवंबर से शुरू होंगी। इस दिन पटना के दानापुर स्थित ऑर्गेनो बैंक्वेट हॉल में तिलक का कार्यक्रम रखा गया है। इसके बाद 25 नवंबर को शादी की मुख्य रस्में होंगी। इस दिन बाढ़ के नदवां गांव में बारात पहुंचेगी। बारात बिहटा में बने दूल्हे के नए घर से निकलेगी। शादी के बाद शिवांगी का पहला गृह प्रवेश भी इसी नए घर में कराया जाएगा। परिवार शादी के हर कार्यक्रम को यादगार बनाने की तैयारी कर रहा है।
दिल्ली से किया है एमबीए
अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की पढ़ाई को लेकर भी लोगों की दिलचस्पी बनी हुई है। मीडिया से बातचीत में उनके होने वाले ससुर रणविजय कुमार सिंह ने बताया कि शिवांगी काफी पढ़ी-लिखी हैं। उन्होंने दिल्ली से एमबीए की डिग्री हासिल की है। रणविजय सिंह ने अपनी होने वाली बहू की पढ़ाई और काबिलियत पर खुशी जताई। उनका कहना है कि उन्हें इतनी पढ़ी-लिखी और समझदार बहू मिलने की खुशी है।
राजनीति से दूर रहती हैं शिवांगी
अनंत सिंह बिहार की राजनीति का जाना-पहचाना चेहरा हैं, लेकिन उनकी बेटी शिवांगी ने अपने पिता की तरह राजनीति में कदम नहीं रखा है। वह सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी बहुत कम नजर आती हैं। यही वजह है कि उनके बारे में ज्यादा जानकारी लोगों के सामने नहीं आती। हालांकि, शिवांगी ने पहले सोशल मीडिया पर अपनी पढ़ाई और जिंदगी को लेकर कुछ बातें साझा की थीं। एक पत्रकार से बातचीत में उन्होंने बताया था कि उन्होंने मास्टर्स की पढ़ाई पूरी की है और वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हैं।
परिवार में शादी को लेकर खुशी का माहौल
अनंत सिंह के घर में बेटी की शादी को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। एक तरफ पटना में तिलक की रस्म होगी, तो दूसरी तरफ 25 नवंबर को बारात और शादी का कार्यक्रम रखा गया है। होने वाले ससुराल पक्ष में भी मेहमानों के स्वागत की तैयारियां चल रही हैं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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