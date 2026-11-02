अमित शाह ने कहां तक पढ़ाई की है? जानें स्कूल-कॉलेज और जिंदगी से जुड़ी बातें
अमित शाह को देश के गृह मंत्री के तौर पर तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप उनकी पढ़ाई और शुरुआती करियर के बारे में जानते हैं? जानिए उनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें।
अमित शाह को आज देश के गृह मंत्री और बीजेपी के बड़े नेताओं में से एक के तौर पर जाना जाता है। उनकी राजनीतिक रणनीति और काम करने के तरीके की चर्चा अक्सर होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजनीति में आने से पहले वह क्या करते थे? उनकी पढ़ाई किस विषय में हुई और क्या कभी उन्होंने शेयर बाजार में भी काम किया था? उनकी जिंदगी से जुड़ी ऐसी कई बातें हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आइए जानते हैं अमित शाह की पढ़ाई, शुरुआती करियर, परिवार और लाइफस्टाइल से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें।
अमित शाह का जन्म
अमित शाह का जन्म 22 अक्टूबर 1964 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम अनिलचंद्र शाह और मां का नाम कुसुमबेन शाह है। उनका परिवार मूल रूप से गुजरात से जुड़ा है। अमित शाह का बचपन गुजरात के मानसा में बीता। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई भी वहीं की। करीब 16 साल की उम्र तक वह मानसा में रहे। इसके बाद उनका परिवार अहमदाबाद आ गया। यहीं से उनकी आगे की पढ़ाई और राजनीतिक गतिविधियों का सफर शुरू हुआ।
पढ़ाई कहां से की?
अमित शाह की पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने अहमदाबाद के सीयू शाह साइंस कॉलेज से बायोकेमिस्ट्री की पढ़ाई की। यह विषय शरीर और जीवों के अंदर होने वाली केमिकल प्रक्रियाओं से जुड़ा है। हालांकि, उनकी डिग्री को लेकर एक जरूरी बात जानना जरूरी है। लोकसभा की ऑफिशियल प्रोफाइल में उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एसवाई बीएससी यानी बीएससी के दूसरे साल तक दर्ज है।
राजनीति से जुड़ाव
- अमित शाह का राजनीति से जुड़ाव कॉलेज के दिनों में ही शुरू हो गया था। वह 1980 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़े थे। उस समय उनकी उम्र करीब 16 साल थी। इसके बाद वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी की गतिविधियों में भी हिस्सा लेने लगे।
- साल 1982 में अहमदाबाद में आरएसएस की एक बैठक के दौरान उनकी मुलाकात नरेंद्र मोदी से हुई थी। उस समय मोदी आरएसएस में प्रचारक के तौर पर काम कर रहे थे। इसके बाद दोनों का राजनीतिक जुड़ाव आगे भी बना रहा।
- साल 1982 में ही अमित शाह को एबीवीपी की गुजरात यूनिट में संयुक्त सचिव की जिम्मेदारी मिली। आगे चलकर 1987 में वह बीजेपी के युवा संगठन भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़ गए। इस तरह कॉलेज के दिनों में शुरू हुआ उनका राजनीतिक सफर धीरे-धीरे आगे बढ़ता गया।
राजनीति से पहले परिवार के बिजनेस में किया काम
- अमित शाह के पिता अनिलचंद्र शाह का पीवीसी पाइप बनाने का बिजनेस था। अमित शाह ने राजनीति में पूरी तरह सक्रिय होने से पहले परिवार के इस बिजनेस में भी हाथ बंटाया। इसके अलावा, उन्होंने कुछ समय तक शेयर ब्रोकर के तौर पर भी काम किया।
- उनका जुड़ाव अहमदाबाद के को-ऑपरेटिव बैंक से भी रहा। यानी राजनीति में आने से पहले उन्होंने बिजनेस और बैंकिंग से जुड़े कामों का अनुभव लिया था। बाद में उन्होंने अपना ज्यादा समय राजनीतिक गतिविधियों और संगठन के काम में लगाना शुरू किया।
अमित शाह की पत्नी और बेटे के बारे में…
अमित शाह की पत्नी का नाम सोनल शाह है। दोनों की शादी 22 दिसंबर 1987 को हुई थी। उनका एक बेटा है, जिसका नाम जय शाह है। जय शाह क्रिकेट प्रशासन से जुड़े रहे हैं और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के अध्यक्ष हैं। अमित शाह आमतौर पर अपने परिवार को सार्वजनिक कार्यक्रमों और राजनीतिक गतिविधियों से अलग रखते हैं। इसलिए उनकी पत्नी और बेटे से जुड़ी निजी जिंदगी की बहुत ज्यादा जानकारी सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं आती।
पढ़ने और शतरंज खेलने का शौक
अमित शाह की निजी पसंद की बात करें तो उन्हें किताबें पढ़ना पसंद है। उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार, उन्हें इतिहास और देश से जुड़ी महान हस्तियों की जिंदगी के बारे में पढ़ने में खास दिलचस्पी है। इसके अलावा, उन्हें शतरंज खेलना भी पसंद है। वह पुराने फिल्मी गाने सुनना और पुरानी फिल्मों के साथ-साथ महान भारतीयों की जिंदगी पर बनी फिल्में देखना भी पसंद करते हैं। अमित शाह की लाइफस्टाइल की बात करें तो उनकी सार्वजनिक पहचान एक अनुशासित कामकाजी अंदाज से जुड़ी है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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