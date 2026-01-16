Republic Day Sale में ब्रांडेड ट्रॉली सेट्स पर पाएं मिनिमम 60% ऑफ
Amazon Great Indian Republic Day Sale शुरू हो चुका है। Safari हो या VIP सभी टॉप ब्रांड्स के Trolley Sets पर बंपर डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। इन्हें आज ही एक्सप्लोर करें।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
लॉन्ग वीकेंड आने वाला है, क्या आप भी ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो इन ट्रॉली सेट्स पर एक नजर जरूर डालें। Amazon Great Republic Day Sale 2026 शुरू हो चुका है और इस मौके पर बंपर डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। लगेज हो या फैशन और ब्यूटी प्रोडक्ट सभी पर 50 से 90% तक डिस्काउंट ऑफर उपलब्ध मिल जाएगा। अगर आप ट्रैवल पसंद करते हैं, तो इस समय 3 सेट ट्रॉली बैग्स के बेस्ट रेटेड प्रोडक्ट्स पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर सहित एडिशनल बेनिफिट जैसे कैशबैक और बैंक ऑफर्स भी मिल रहे हैं। वहीं प्राइम मेंबर्स के लिए अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। ये मौका बार-बार नहीं आएगा। ये लिमिटेड स्टॉक आइटम हैं, समय रहते इन ऑफर्स का लाभ उठाना न भूलें।
Aristocrat Airpro ट्रॉली सेट में 55cm, 66cm और 75cm के कैबिन, मीडियम और लार्ज, हार्ड सील्ड लाइटवेट बैग्स मिल जाएंगे। अगर आपको सुरक्षित और आरामदायक यात्रा करनी है, तो यह विकल्प बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। Aristocrat आपको किफायती दाम पर ऐसा प्रोडक्ट दे रहा है, ताकि ज्यादातर लोग इसे खरीदें और एक सुरक्षित यात्रा का आनंद ले सके। 3 साल की वारंटी के साथ इस प्रोडक्ट को आप बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हैं। 2026 का पहले बंपर सेल शुरू हो चुका है, जहां इस प्रोडक्ट पर 78% का ऑफ मिल रहा। इस मौके को हाथ से न जाने दें, इन्हें फौरन ऑर्डर करें।
Safari टॉप रेटेड ब्रांड में से एक है, इनके प्रोडक्ट्स प्रीमियम होते हैं। इस बजट फ्रेंडली बैग की क्वालिटी और ड्युरेबिलिटी दोनों ही कमाल की है। इसमें 55, 67 और 78cm के बैग्स आयेंगे। साथ ही 8 चक्के लगे हैं, जो 360 डिग्री पर घूमते हैं। फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स के लिए ये एक परफेक्ट ऑप्शन है। वहीं इन पर 3 साल की वारंटी भी मिल रही है, इन्हें बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हैं। साल के सबसे पहले सेल के बंपर ऑफर में इस प्रोडक्ट पर 83% का ऑफ मिल रहा है। तो इंतजार कैसा मार्केट प्राइस से बेहद सस्ते में घर बैठे फ्री डिलीवरी की सुविधा के साथ इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
Kamiliant by American Tourister के इस 3 सेट ट्रॉली में 56cm, 68cm और 78cm के बैग्स आएंगे। ये हार्ड सील्ड लाइटवेट बैग्स हैं, जिन्हें आराम से कैरी कर सकते हैं। इनमें 8 मजबूत चक्के हैं, इस तरह आपके लिए इन्हें मूव करना आसान हो जाएगा। वहीं इसमें सिक्योर्ड कांबिनेशन लॉक मिल जाएगा, जिससे यात्रा के दौरान आपको सामान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप भी लंबे समय से ट्रॉली सेट लेने का सोच रहे हैं, तो 80% के ऑफ के साथ इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
Aristocrat comet set में 3 बैग्स आएंगे। अगर आप भी लंबे समय से ट्रॉली सेट लेने का सोच रहे हैं, तो ये एक अच्छा मौका है। Amazon Great Republic Day Sale 2026 शुरू हो चुका है, यहां सभी प्रोडक्ट्स पर बंपर डिस्काउंट ऑफर उपलब्ध है। खासकर ट्रॉली सेट्स पर 90% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो इंतजार कैसा 3 साल की इंटरनेशनल वारंटी वाले इस प्रोडक्ट को 84% के ऑफ पर केवल 5,399 में घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं। वहीं इनके साथ ही आपको कैशबैक और बैंक ऑफर्स भी मिल जाएंगे।
American Tourister के इस 3 सेट ट्रॉली में 55cm, 68cm और 79cm के बैग्स आएंगे। ये ट्रैवल ट्रॉली बैग लंबी यात्रा के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। आपकी यात्रा के अनुभव को आसान और सरल बना देंगे। इसके साथ ही इसमें कांबिनेशन लॉक मिल जाएगा, जिससे आपका सामान पूरी तरह सुरक्षित रहता है। इस प्रोडक्ट पर 3 साल की इंटरनेशनल वारंटी भी मिल रही है। तो चल रहे Amazon Sale के बंपर डिस्काउंट ऑफर का फायदा उठाएं और 65% के ऑफ पर इस ट्रॉली सेट को घर बैठे ऑर्डर करें।
Safari Genius Alley 3 सेट ट्रॉली का डिजाइन यूनीक है। डिजाइन के साथ ही इसकी बिल्ड क्वालिटी भी ड्यूरेबल है, जो लंबे इस्तेमाल के बाद भी जल्दी खराब नहीं होगी। इसमें 4 चक्के लगे हैं, जो 360 डिग्री पर घूमते हैं। इस तरह इन्हें कैरी करना बेहद आसान हो जाएगा। इनमें पर्याप्त जगह होने के साथ ही कांबिनेशन लॉक भी मिल जाएगा, इस तरह आपका सामान सुरक्षित रहता है। इस प्रोडक्ट पर 82% का ऑफ उपलब्ध है, चल रहे इस बंपर डिस्काउंट ऑफर का फायदा उठाएं और आधे से कम दाम में इन्हें घर बैठे ऑर्डर करें।
Safari का ये ट्रॉली लगेज सेट 55cm, 66cm और 77cm के साइज में आएगा। ये आपकी यात्रा को आसान और आनंदित बना देगा। इसमें छोटे से लेकर बड़े साइज के ट्रॉली बैग्स आएंगे, जिन्हें अलग-अलग आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही चार चक्के मिलेंगे जिससे ट्रॉली को कैरी करना आसान हो जाएगा। तो इंतजार कैसा, इस बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट पर इस समय 78% का ऑफ मिल रहा है। इन सेल डील्स का फायदा उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
Safari Pentagon Pro 3 सेट ट्रॉली बैग इस लॉन्ग वीकेंड जर्नी को आसान बना देंगे। इसमें 55cm, 65cm और 75cm का स्मॉल, मीडियम और लार्ज, Polypropylene हार्ड सील्ड ट्रॉली बैग्स मिल जाएंगे। इनमें 4 स्पिनर चक्के लगे हैं, इस तरह इन्हें कैरी करना आसान हो जाता है। वहीं इनमें कई मजेदार कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं, जिसमें कांबिनेशन लॉक भी मिल जाएगा। इस प्रकार आप एक सुरक्षित यात्रा का अनुभव ले सकते हैं। साथ ही इस पर 3 साल की वारंटी भी मिल रही है, तो इंतजार किसका है! 79% के ऑफ पर इसे आज ही ऑर्डर करें।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।