Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

घर से आने वाली गंदी बदबू से मिलेगा छुटकारा, महंगे केमिकल छोड़ बस अपनाएं ये कमाल के तरीके

Apr 06, 2026 09:57 am ISTAvantika Jain लाइव हिन्दुस्तान
share

गर्मी के दिनों में घर से गंदी बदबू आने के पीछे कई वजह हो सकती है। नमी की वजह से इस मौसम में बैक्टीरिया और फंगस पनपने लगते हैं जिससे सड़न की बदबू पैदा होती है। इस गंदी बदबू से निपटने के लिए यहां देखिए कमाल के तरीके।

घर से आने वाली गंदी बदबू से मिलेगा छुटकारा, महंगे केमिकल छोड़ बस अपनाएं ये कमाल के तरीके

गर्मी के मौसम में घर से एक अजीब-गंदी बदबू आने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्मियों में नमी बढ़ जाती है और बैक्टीरिया बहुत तेजी से फैलते हैं, जिससे सड़न की बदबू आती है। इसके अलावा घर में रखे सोफे, बिस्तर और पर्दों से भीधीरे-धीरे गंध आने लगती है। इसके अलावा कई चीजें है जो घर में बदबू का कारण बनती हैं। इससे निपटने के लिए आप भी अपनाएं यहां दिए कमाल के तरीके।

ये भी पढ़ें:मिनटों में भाग जाएगी बाथरूम की गंदी बदबू, बस सफाई के साथ अपनाएं ये असरदार हैक्स

किन जगहों से आ सकती है बदबू

एसी के फिल्टर

गर्मियों के मौसम में अगर आपका एसी फिल्टर गंदा होगा तो हवा में तेज बदबू आने लगती है। ह्यूमिडिटी बढ़ने पर ये समस्या और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए एसी के फिल्टर को तीन हफ्ते में एक बार साफ करें।

जूतों की रैक से बदबू

गर्मियों के मौसम में पसीने की बदबू जूतों से भी आने लगती है। इसलिए जूते की रैक को हफ्ते में एक बार हवा में रखें। इसके अलावा एक पुरानी जुराब में बेकिंग सोडा डालकर जूते की रैक में रखें, इससे बदबू एक बार में ही दूर हो जाएगी।

रसोई की बदबू

रसोई से आने वाली गंदी बदबू सिंक की नाली के कारण हो सकती है। इसके अलावा कूड़े के सड़ने पर भी ये दिक्कत हो सकती है। सिंक साफ करने के लिए गर्म पानी में नमक और बेकिंग सोड़ा मिलाएं और फिर इसे नाली पर डाल दें। हफ्ते में एक बार ऐसा करें।

ये भी पढ़ें:साफ सफाई से जुड़ी 5 आदतें घर को बनाती हैं गंदा, आज ही छोड़ें

गीली तौलिया

घर के अगर किसी भी कोने में गीली तौलिया रखी है तो ये घर में बदबू का कारण बन सकती है। गीली तौलिया को हमेशा धूप में सुखाएं और दो से तीन बार यूज करने के बाद इसे धोएं।

घर में खुशबी के लिए क्या करें

1) हफ्ते में एक बार गुग्गल या लोबान जलाकर पूरे घर में घुमाएं। यह न केवल गंदी बदबू को खत्म करता है बल्कि हवा में मौजूद कीटाणुओं को भी मारता है। इसे रोजाना न जलाएं, हफ्ते में एक बार ऐसा करना काफी है।

2) गंदी बदबू से निपटने के लिए रुई के फाहों पर तेल की कुछ बूंदें डालें और उन्हें अलमारी, जूतों के रैक या सोफे के कोनों में छिपा दें। ये लंबे समय तक खुशबू बनाए रखते हैं।

3)बदबू से निपटने के लिए एक बर्तन में पानी भरें और उसमें संतरे के छिलके, दालचीनी के टुकड़े और लौंग डालें। इसे धीमी आंच पर उबलने दें। ताकी भाप पूरे घर में एक सोंधी और मीठी खुशबू फैला दे।

4) पुराने मोजों में सूखी चाय की पत्ती भरकर रख दें, यह नमी और गंध सोख लेगी।

5) बदबू से निपटने के लिए सूखे हुए गुलाब के फूल या सूखी नीम की पत्तियों को मलमल के कपड़े में बांध लें। फिर इसे अलमारी में जूतों की रैक में रख सकते हैं।

ये भी पढ़ें:सालों से साफ नहीं हुए गैस बर्नर मिनटों में हो जाएंगे नए जैसे, यूं करें क्लिनिंग
Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
Cleaning Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।