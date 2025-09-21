घर में तोता पाल रखा है तो उसे हैप्पी रखने का ये तरीका जरूर जान लें, नहीं तो खुद को पहुंचाएगा नुकसान

Keep parrot at home: घर में कुत्ता-बिल्ली पालने की बजाय लोगों को तोता पालना आसान लगता है। लेकिन जल्दी ही तोता मर जाता है या उड़ जाता है तो जान लें तोते को घर में पालते वक्त किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है।

घर में पालतू पशु-पक्षी को काफी सारे लोग पालना पसंद करते हैं। कुत्ता-बिल्ली के अलावा तोता कई घरों में पला रहता है। लेकिन जानवरों की तरह ही पक्षियों को भी पालना मुश्किल होता है। अगर आप सोच रहे कि तोता पालना आसान है तो जान लें इन पक्षियों को किस तरह की केयर की जरूरत होती है। अगर आपके घर में तोता है तो उसे खुश और हेल्दी रखने का ये तरीका जान लें। जिससे पालने के बाद अफसोस ना हो।

तोते को भी टाइम देना पड़ेगा अगर आप सोचते हैं कि कुत्ता-बिल्ली की तुलना में तोते को टाइम नहीं देना पड़ेगा तो ये गलत है। तोते भी सामाजिक होते हैं और इन्हें आपकी केयर और अटेंशन की जरूरत होती है। इसलिए तोते को थोड़ी देर पिंजरे से निकालकर कुछ देर उसके साथ खेलने की कोशिश जरूर करें।

सफाई जरूर रखें तोते काफी सारी मात्रा में बीट करते हैं। ऐसे में साफ-सफाई का ध्यान रखना जरूरी होता है। काफी सारे तोते हर 15 मिनट में बीट करते हैं। इसलिए पिंजरे के अंदर और नीचे लगे कागज की रोजाना सफाई जरूरी है। लेकिन ध्यान रहे किसी भी केमिकल वाले क्लीनिंग एजेंट का इस्तेमाल ना करें। नहीं तो इनकी हेल्थ को नुकसान होता है।

तोते को हेप्पी रखने का तरीका अगर आपका तोता शोर करता है या खुद को काटता है तो उसे अकेलापन महसूस हो रहा है। वहीं तोते अक्सर चीजों को काटना पसंद करते हैं। इसलिए इनके पिंजरे में आम, अमरूद, शहतूत, सहजन जैसे पेड़ की टहनियों को जरूर दें। जिसे तोते काटना पसंद करते हैं और खुश रहते हैं।

पिंजरा बड़ा रखें तोते को खुश और हेल्दी रखना चाहते हैं तो छोटे से छोटे तोते की प्रजाति के लिए भी बड़े साइज का पिंजरा रखें। जिससे कि उनके पास ज्यादा स्पेस हो और वो आसानी से मूवमेंट कर सकें।