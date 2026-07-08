एल्यूमिनियम या स्टील... कौन सा प्रेशर कुकर इस्तेमाल करना बेहतर है? 2 मिनट में जानें

आमतौर पर स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम के कुकर का इस्तेमाल होता है। दोनों में से बेहतर विकल्प क्या है, इनके फायदे और नुकसान जानकर आप खुद हो तय कर सकते हैं।

प्रेशर कुकर का इस्तेमाल तो हर रसोई में होता है। दाल-चावल बनाने हों या कोई सब्जी उबालनी हो, कुकर में सारा काम फटाफट हो जाता है। आमतौर पर दो तरह के प्रेशर कुकर इस्तेमाल किए जाते हैं, एल्यूमियम का और स्टेनलेस स्टील का। पुराने समय के कुकर ज्यादातर एल्यूमीनियम के बने होते हैं, लेकिन आजकल स्टील के कुकर भी काफी पॉपुलर हो गए हैं। ऐसे में अक्सर लोगों का सवाल होता है कि दोनों में से कौन सा कुकर लेना बेहतर होता है। देखिए दोनों ही तरह के कुकर के कुछ फायदे होते हैं और कुछ नुकसान। इसलिए आपको दोनों के बारे में ही देख लेना चाहिए और फिर कोई फैसला लेना चाहिए। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी रसोई के लिए स्टेनलेस स्टील या एल्यूमिनियम, कौन सा प्रेशर कुकर ज्यादा बेहतर रहेगा।

एल्यूमिनियम प्रेशर कुकर लेने के फायदे क्या हैं? बहुत से घरों में एल्यूमिनियम प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके भी अपने फायदे हैं। दरअसल ये जल्दी गर्म हो जाता है, इसलिए खाना भी जल्दी पकता है और गैस भी कम लगती है। इनकी कीमत भी स्टेनलेस स्टील वाले प्रेशर कुकर से काफी कम होती है। इसलिए अगर आपका बजट कम है, तो एक अच्छा एल्यूमीनियम का कुकर आपको आराम से मिल सकता है। ये एक हल्का और किफायती ऑप्शन है।

एल्यूमिनियम का कुकर लेने के नुकसान जान लें एल्यूमिनियम एक बहुत ही नर्म धातु होती है, इसलिए इसपर बहुत जल्दी खरोंच और डेंट पड़ जाते हैं। ऐसे में ये बहुत जल्दी पुराना और भद्दा दिखने लगता है। इसके अलावा अम्लीय यानी एसिडिक चीजें जैसे इमली, टमाटर, सिरका या नींबू को इसमें पकाना सही नहीं होता है। एल्यूमिनियम इनके साथ रिएक्ट कर सकता है, जो हेल्थ के लिए भी सही नहीं है।

क्या एल्यूमिनियम खाने में मिल सकता है? बहुत से लोग अक्सर ये सवाल करते हैं कि क्या एल्यूमिनियम के कुकर में खाना पकाने से उसमें एल्यूमीनियम मिल सकता है। इसका जवाब है, नहीं। दरअसल, सिर्फ एसिडिक चीजें जैसे टमाटर, इमली, सिरका या नींबू ही एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करते हैं, जिससे थोड़ी बहुत मात्रा में खाने में एल्यूमिनियम पहुंच सकता है। बाकी चीजें बनाने में ये मात्रा काफी कम होती है, जिसे आमतौर पर चिंता का कारण नहीं माना जाता है।

स्टील के कुकर के फायदे क्या हैं? स्टील का प्रेशर कुकर भारी होता है, जिससे ये सालों साल चलता है और इसकी चमक भी बिल्कुल नए जैसी बनी रहती है। ये खाने के साथ भी रिएक्ट नहीं करता इसलिए इसमें आप कोई भी चीज बेफ्रिक हो कर पका सकते है। ये काफी टिकाऊ भी होता है इसलिए आजकल ज्यादातर लोग स्टेनलेस स्टील का कुकर लेना पसंद करते हैं।

स्टील के कुकर की कमियां जान लें स्टील का कुकर एल्यूमिनियम के कुकर की तुलना में थोड़ा भारी होता है और इसकी कीमत भी ज्यादा होती है। इसमें खाना बनने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग सकता है, इसलिए साधारण स्टील के कुकर की जगह ट्राई-प्लाई बेस वाला कुकर लेना बेहतर होता है। लेकिन इसकी कीमत और भी ज्यादा बढ़ जाती है।