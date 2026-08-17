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सस्ता और स्मार्ट गार्डनिंग हैक! पौधों के लिए एलोवेरा जेल कैसे यूज करें?

By Shubhangi Gupta
लाइव हिन्दुस्तान
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एलोवेरा जेल का इस्तेमाल अब तक स्किन और हेयर केयर के लिए किया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे पौधों की देखभाल के लिए भी काफी अच्छा है? चलिए जानते हैं इसे प्लांट्स के लिए कैसे यूज कर सकते हैं।

Aloe Vera for Plant Care and Growth
स्किन और हेयर केयर के अलावा आप एलोवेरा जेल को पौधों की देखभाल के लिए भी यूज कर सकते हैं।

घर में एलोवेरा का पौधा है तो अब तक आपने इसका जेल चेहरे या बालों पर जरूर लगाया होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही जेल आपके पौधों की देखभाल में भी काम आ सकता है? खासकर जब आप किसी पौधे की नई कटिंग लगाते हैं, तब यह काफी फायदेमंद है।

पौधों की कटिंग लगाते समय सबसे बड़ी चिंता यही रहती है कि नई जड़ें ठीक से आएंगी या नहीं। ऐसे में लोग कई तरह के घरेलू तरीके अपनाते हैं। एलोवेरा जेल भी उन्हीं आसान तरीकों में से एक है, जिसे घर पर आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अगर आप भी घर पर कटिंग से नए पौधे तैयार करना चाहते हैं, तो एलोवेरा का यह आसान तरीका एक बार जरूर ट्राई कर सकते हैं।

कटिंग पर लगाएं एलोवेरा जेल

सबसे पहले जिस पौधे की कटिंग लगानी है, उसकी स्वस्थ टहनी लें। इसके निचले हिस्से पर ताजा एलोवेरा जेल की बहुत पतली लेयर लगाएं। अब इस कटिंग को मिट्टी में लगा दें। मिट्टी में थोड़ी नमी होनी चाहिए, लेकिन पानी भरा नहीं होना चाहिए।

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गुलाब की कटिंग में कर सकते हैं ट्राई

घर पर गुलाब का नया पौधा तैयार करने के लिए लोग टहनी की कटिंग लगाते हैं। इसमें भी एलोवेरा जेल को ट्राई कर सकते हैं। कटिंग के नीचे वाले हिस्से पर थोड़ा जेल लगाएं और फिर इसे मिट्टी में लगा दें। इसके बाद मिट्टी की नमी का ध्यान रखें। बहुत ज्यादा पानी देने से बचें, क्योंकि इससे कटिंग सड़ सकती है।

गुलाब का पौधा

मनी प्लांट की कटिंग में भी आएगा काम

मनी प्लांट की कटिंग से नया पौधा तैयार करना काफी आसान होता है। इसकी कटिंग को पानी या मिट्टी में लगा दें। अगर आप इसे मिट्टी में लगा रहे हैं, तो कटिंग के निचले हिस्से पर थोड़ा एलोवेरा जेल लगाकर इसे मिट्टी में लगाएं। इसके बाद इसे सही रोशनी दें और जरूरत के हिसाब से पानी देते रहें।

मनी प्लांट

क्या एलोवेरा का स्प्रे भी कर सकते हैं?

एलोवेरा जेल को पानी में मिलाकर कुछ लोग पौधों पर स्प्रे करते हैं। माना जाता है कि इसकी गंध कुछ कीड़ों को दूर रखने में मदद करती है। लेकिन इसे पेस्ट कंट्रोल का पक्का तरीका ना समझें। अगर पौधे पर बहुत ज्यादा कीड़े हैं, तो उनकी सही पहचान करके उसी के हिसाब से इलाज करना बेहतर है।

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इन बातों का रखें ध्यान

  1. ज्यादा जेल ना लगाएं: कटिंग पर बहुत थोड़ी मात्रा में जेल लगाना काफी है।
  2. मिट्टी में पानी ना भरने दें: ज्यादा पानी से कटिंग खराब हो सकती है।
  3. हर पौधे पर एक जैसा असर नहीं होगा: हर पौधे की जरूरत अलग होती है।
  4. अच्छी मिट्टी इस्तेमाल करें: जड़ बनने के लिए मिट्टी का सही होना बहुत जरूरी है।
  5. पहले टेस्ट करें: किसी घोल को पूरे पौधे पर लगाने से पहले कुछ पत्तियों पर जरूर जांच लें।

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सिर्फ एलोवेरा से नहीं बढ़ेंगी जड़ें!

एलोवेरा जेल एक आसान और कम खर्च वाला घरेलू तरीका है, जिसे पौधों की कटिंग में ट्राई कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ जेल लगाने से जड़ें जरूर आएंगी, ऐसा नहीं है। अगर आप कटिंग से नया पौधा तैयार करना चाहते हैं, तो अच्छी मिट्टी, सही नमी, पर्याप्त रोशनी और सही तापमान पर भी ध्यान दें। एलोवेरा को पौधों की देखभाल में एक घरेलू तरीका समझें, कोई पक्का उपाय नहीं।

Shubhangi Gupta

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शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


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