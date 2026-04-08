Allu Arjun House: महल जैसे आलीशान घर 'ब्लेसिंग' में रहते हैं अल्लू अर्जुन, हर कोना देता है रॉयल फील, देखें Inside Pics

एक्टर अल्लू अर्जुन आज अपना 44वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास मौके पर हम आपको उनके खूबसूरत घर की कुछ तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। चलिए दिखाते हैं हैदराबाद वाला घर कैसे बना हुआ है।

Allu Arjun House Pics: अल्लू अर्जुन आज अपना 44वां जन्मदिन मना रहे हैं। एक्टर ने अपने फिल्मी करियर में खूब नाम कमाया है और लोगों का प्यार भी। उनकी एक्टिंग को लोग काफी पसंद करते हैं और आज भी लोगों के सिर से पुष्पा का बुखार उतरा नहीं है। अल्लू अर्जुन का जन्म चेन्नई में हुआ था लेकिन बाद में उनका परिवार हैदराबाद शिफ्ट हो गया। अब एक्टर हैदराबाद के जुबली हिल्स में अपनी फैमिली के साथ 100 करोड़ के आलीशान घर में रहते हैं। अल्लू इंस्टाग्राम पर फोटो-वीडियो शेयर करते रहते हैं, जिसमें उनके घर की झलक मिल जाती है। इन तस्वीरों को देखकर पता चलता है कि अल्लू और स्नेहा ने अपने घर को खूबसूरती के साथ सजाया है, जो रॉयल फील देता है। चलिए आज अल्लू अर्जुन के जन्मदिन के खास मौके पर हम आपको उनके घर की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं।

जुबली हिल्स में बसा है आशियाना

अल्लू अर्जुन का महल जैसा आलीशान घर हैदराबाद के पॉश एरिया जुबली हिल्स में बना है, जिसका नाम है ब्लेसिंग। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अल्लू अर्जुन का घर 8000 स्क्वॉयर फीट में फैला हुआ है, जिसकी कीमत करीब 100 करोड़ की बताई जाती है। उनके घर का हर एक कोना रॉयल दिखता है। स्नेहा-अल्लू ने घर को सिंपल तरीके से सजाया है और ऑफ व्हाइट-क्रीमी रंग का कलर करवाया है। चलिए आज अल्लू के घर की कुछ झलक आपको दिखाते हैं।

लिविंग एरिया है खूबसूरत

अल्लू-स्नेहा ने अपने घर का लिविंग एरिया काफी बड़ा बनाया हुआ है, जिसमें वह बच्चों के साथ वीडियो गेम भी खेलते हैं। लिविंग एरिया में ब्लैक कलर का सिंपल सा सोफा है और दीवार पर सुंदर सी पेंटिंग। इसके अलावा साइड में पेड़ से सजी छोटी सी स्टाइलिश डेस्क बनी है और वही डाइनिंग एरिया भी दिया हुआ है।

फुल इनसाइड-मॉड्यूलर किचन

आजकल इनसाइड मॉड्यूलर किचन का ट्रेंड चल रहा है और अल्लू ने घर में वही बनवाया है। उनका किचन ऐसा डिजाइन किया गया है कि वह एक कमरे की तरह दिखता है। छोटे सेलिब्रेशन के लिए किचन परफेक्ट जगह है। अल्लू बेटी का बर्थडे वही मना रहे हैं।

बच्चों के लिए अलग कमरा

स्नेहा-अल्लू ने बेटे अयान के कमरे को भी खूबसूरती के साथ सजाया है। छोटे-छोटे गेम्स, खिलौने, कलरफुल बेडशीट, डोर पर अयान का नाम काफी कूल दिख रहा है। किसी को भी इस कमरे से प्यार हो जाएगा।

स्वीमिंग एरिया भी है

अल्लू अर्जुन के घर में आपको स्वीमिंग एरिया भई मिलेगा। दरअसल, ये स्वीमिंग पूल बच्चों को उनके दादाजी ने गिफ्ट दिया है लेकिन अब ये घर का फेवरेट स्पॉट बन चुका है। इसमें बच्चे बड़े सभी नहाते हैं।

पेड़-पौधे का है शौक

अल्लू अर्जुन के घर में एक चीज आपको सबसे ज्यादा मिलेगी और वो है पेड़ पौधे। उन्हें हरियाली काफी पसंद है और इसलिए उन्होंने घर का थोड़ा हिस्सा सिर्फ पेड़-पौधे लगाने के लिए छोड़ रखा है। घर के कोने-कोने में आपको पौधे दिखेंगे।

गार्डन भी है सुंदर