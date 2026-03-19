पौधों के हेल्दी ग्रोथ के लिए Amazon से करें गार्डेनिंग एसेसरीज की शॉपिंग

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क्या आप भी प्लांट पैरेंट हैं या यूं कहें कि आपको भी पेड़ पौधे लगाने का बहुत शौक है, तो ये लेख आपके लिए हैं। पेड़ पौधे लगाना तो आसान है, पर हेल्दी ग्रोथ के लिए उनकी देखभाल करना सभी के बस की बात नहीं! जरूरी फर्टिलाइजर्स, सही समय पर पौधों की छंटाई और मिट्टी की गुड़ाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इन चीजों को आसानी से करने के लिए कुछ जरूरी टूल्स तो आप सभी के पास होने चाहिए। साथ में फर्टिलाइजर्स, प्लांट बैग्स आदि भी गार्डनिंग में महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आप भी मेरी तरह प्लांट लवर हैं, तो यहां Amazon पर आपके प्लांट्स के जरूरत की सभी चीजें उपलब्ध हैं वो भी आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर, तो चलिए इन्हें एक्सप्लोर करते हैं।

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UV प्रोटेक्टेड प्लांट बैग्स आपके बहुत काम आयेंगे। अगर आपको भी मेरी तरह पौधे लगाना पसंद है, तो इस तरह के बैग्स फल एवं सब्जियों के ग्रोथ के लिए बेस्ट होते हैं। खासकर अगर आपका अपना किचन गार्डन है, या आप टेरेस फार्मिंग करती हैं, तो इन्हें आज ही ऑर्डर करें। 435 रुपए में आपको 10 बैग्स मिल जाएंगे, ये एक अच्छी डील है।

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प्लांट पैरेंट अक्सर अपने पौधों की बेहतर ग्रोथ के लिए उन्हें री पॉट करते हैं, या फिर अपने पौधों की कटिंग से नए-नए पौधे बनाते हैं। इसके लिए नए पॉट्स की जरूरत तो होती है। अगर आप भी अपने पौधों को री पॉट करने का सोच रहे हैं, तो Amazon से 8 इंच के 12 पॉट्स घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। वो भी बेहद सस्ते दाम पर। इनमें इनडोर और आउटडोर प्लांट्स लगाए जा सकते हैं। गार्डन हो या बालकनी आप इन्हें कहीं भी सजा सकती हैं।

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अगर पौधों की ग्रोथ सही से नहीं हो रही या नए पौधे लगाने पर विचार कर रहे हैं, तो इसमें ऑर्गेनिक सॉइल फर्टिलाइजर आपकी मदद करेंगे। ये पूरी तरह ऑर्गेनिक है और इनमें पौधों के लिए सभी जरूरी पोषक तत्व उपलब्ध हैं। इनकी मदद से पौधों के जड़ मजबूत होते हैं, जिससे उनकी ग्रोथ बढ़ती है और साथ ही साथ अच्छे फल और फूल भी आते हैं। ये 5KG का बैग आपको केवल 219 रुपए में उपलब्ध मिल जाएगा।

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Leafy Tales का मेटल प्लांट स्टैंड आउटडोर बालकनी में प्लांट सेट करने के काम आएगा। चाहे तो इन्हें घर के अंदर भी प्लांट्स को डेकोरेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह नीचे के सरफेस की सफाई करना आसान हो जाता है। अगर आप भी प्लांट लवर हैं, तो ये स्टैंड आपको बेहद पसंद आएगा। इसमें 3 से लेकर 15 सेट के ऑप्शन उपलब्ध हैं, आवश्यकता अनुसार किसी भी विकल्प को घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं।

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वर्मिकंपोस्ट का ये 5kg का पैक आपके प्लांट्स के ग्रोथ को बढ़ा देगा। किचन गार्डन हो या आप इनडोर प्लांट्स लगाती हैं, या फिर टैरेस फार्मिंग करती हैं, उन्हें फर्टिलाइजर देना जरूरी है। ये 100% नेचुरल कंपोस्ट फर्टिलाइजर आपके गार्डन के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। Amazon पर ये किफायती दाम पर उपलब्ध मिल जाएगा, इनकी मदद से वॉटर रिटेंशन में मदद मिलती है, सॉइल क्वॉलिटी इंप्रूव होती है और ओवरऑल गार्डनिंग का एक्सपीरियंस बेहतर होता है।

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6 पीस का गार्डेनिंग टूल कॉम्बो आपके बहुत काम आएगा। इनकी मदद से गार्डेनिंग आसान हो जाएगी। नए पौधे लगाने हो या मिट्टी की गुड़ाई करनी हो, ये टूल्स आपके बहुत काम आएगा। आयरन और स्टेनलेस स्टील मेटेरियल से तैयार इन टूल्स को खरीदने के बाद लंबे समय तक दोबारा बदलना नहीं पड़ेगा। प्लांट पैरेंट्स के पास ये टूल्स जरूर होना चाहिए।

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UGAOO का ये कंप्लीट गार्डेनिंग टूल आपके बहुत काम आएगा। इनमें 10 चीजें हैं, वर्मिकंपोस्ट, स्प्रे पंप, वाटरिंग कैन, कल्टीवेटर, प्लांट टॉनिक स्प्रे, नीम गार्ड स्प्रे, ग्लव्स, जो आपके गार्डेनिंग एक्सपीरियंस को आसान बना देंगे। Amazon पर ये किफायती दाम पर उपलब्ध मिल जाएंगे। इनकी मदद से नए पौधे लगाने में, पौधों को री पॉट करने में और ग्रोथ एवं फ्लावरिंग में मदद मिलेगी। इसे प्लांट पैरेंट्स को गिफ्टिंग के तौर पर भी दिया जा सकता है।

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KRAFT का प्लांट कटर आपके गार्डनिंग एक्सपीरियंस को आसान बना देगा। पौधों के हेल्दी ग्रोथ के लिए समय-समय पर उनकी कटाई और छंटाई बहुत जरूरी है। अगर आप भी गार्डेनिंग करते हैं या फिर आप गार्डनिंग की शुरुआत कर रहे हैं, तो ये एक जरूरी टूल है, जो आपके पास जरूर होना चाहिए। Amazon पर ये 50% के ऑफ पर उपलब्ध है, इसे आधे दाम में आज ही ऑर्डर करें।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।