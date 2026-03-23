Prostate Cancer Symptoms: AIIMS के न्यूरोलॉजिस्ट बोले- पेशाब में दिखें ये 5 संकेत तो 50+ पुरुष हो जाएं सावधान

प्रोस्टेट कैंसर के मामले पुरुषों में तेजी से बढ़ रहे हैं। खासतौर पर 50 से अधिक उम्र वाले लोगों में प्रोस्टेट कैंसर का खतरा बढ़ा है। इस कैंसर के शुरुआत में पेशाब से जुड़े कुछ लक्षण दिखते हैं, जिन्हें अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। एम्स के न्यूरोलॉजिस्ट ने उनके बारे में जानकारी दी है।

भारत के कैंसर की बीमारी तेजी से बढ़ रही है, खासतौर पर गले, पेट और पुरुषों की प्रोस्टेट ग्रंथि में। हालांकि, अगर कैंसर का पता शुरुआत स्टेज में चल जाए, तो इसका इलाज पूरी तरह से संभव है। ज्यादातर लोग कैंसर के लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं और फिर वही आगे चलकर बड़ी बीमारी का कारण बनती है। 50 से अधिक उम्र वाले पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में जरूरी होता है कि आप हर लक्षण और अपने शरीर पर ध्यान दें। प्रोस्टेट कैंसर में सर्वाइवल रेट 95% से अधिक तक पहुंच चुका है, बस आपको इसके लक्षणों पर ध्यान रखना होगा। AIIMS से प्रशिक्षित न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. राहुल चावला का कहना है कि प्रोस्टेट कैंसर की शुरुआत होने पर ही पेशाब में कुछ लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। अगर उन्हें इग्नोर न किया जाए और सही समय पर टेस्ट करा लें, तो ये सही हो सकता है। चलिए बताते हैं आखिर क्या है प्रोस्टेट कैंसर और इससे जुड़े लक्षण-

क्या होता है प्रोस्टेट कैंसर? प्रोस्टेट कैंसर पुरुषों में प्रोस्टेट ग्रंथि में होने वाला कैंसर है। ये ग्रंथि ब्लैडर के नीचे होती है और पेशाब व स्पर्म बनाने में मदद करती है। प्रोस्टेट में कैंसर होने पर कोशिकाएं अनियंत्रित तरीके से बढ़ने लगती हैं। शुरुआत में अक्सर लक्षण नहीं दिखते हैं लेकिन बाद में पेशाब के जरिए कुछ संकेत मिल सकते हैं। सही समय पर जांच और इलाज से इसे कंट्रोल किया जा सकता है।

पेशाब से जुड़े 5 लक्षण डॉक्टर राहुल का कहना है कि अगर आपकी उम्र 50 साल से अधिक है, तो पेशाब में दिखने वाले इन लक्षणों को बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें। कई बार लोग इसे किडनी की कोई समस्या समझकर छोड़ देते हैं लेकिन असल में ये प्रोस्टेट कैंसर की शुरुआत हो सकती है। इस कैंसर की पहचान ब्लड टेस्ट (PSA टेस्ट), MRI और अल्ट्रासाउंड के जरिए की जा सकती है। चलिए जानते हैं इसके 5 खास लक्षणों के बारे में-

1- पेशाब का धीमा या कमजोर फ्लो होना- यदि पेशाब करने में पहले जैसा जोर या गति नहीं रह जाती, या बार-बार बीच में रुकावट महसूस होती है, तो यह प्रोस्टेट ग्रंथि में सूजन या कैंसर का शुरुआती संकेत हो सकता है।

2- पेशाब करते समय रुकावट या जोर लगाना अगर पेशाब करने के दौरान बार-बार रुकावट आती है या पूरा पेशाब करने के लिए ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है, तो यह प्रोस्टेट ग्रंथि में सूजन या बढ़ते टिश्यू का संकेत हो सकता है।

3- पेशाब करते समय खून आना (हीमैच्यूरिया) अगर पेशाब के साथ खून दिखाई दे या रंग बदलकर गुलाबी/लाल हो जाए, तो यह प्रोस्टेट या मूत्रमार्ग में किसी गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है। इसे हल्के में न लें।

4- बार-बार पेशाब की अचानक इच्छा होना अगर अचानक पेशाब की तीव्र इच्छा होती है और बार-बार बाथरूम जाना पड़ता है, तो ये भी प्रोस्टेट ग्रंथि में सूजन या शुरुआती कैंसर का संकेत हो सकता है।

5- रात में बार-बार पेशाब का आना उम्र बढ़ने के साथ कई पुरुषों को रात में एक या दो बार पेशाब के लिए उठना सामान्य लगता है। लेकिन अगर यह संख्या अचानक बढ़ जाए और बार-बार नींद टूटने लगे, तो इसे केवल उम्र की वजह मानकर नजरअंदाज न करें। ये प्रोस्टेट कैंसर के शुरुआती संकेत हो सकते हैं।

किन लोगों में खतरा अधिक होता है? प्रोस्टेट कैंसर का खतरा सबसे ज्यादा 50 साल की उम्र के बाद पुरुषों में बढ़ रहा है। रिसर्च के मुताबिक, ज्यादातर केसेस में बीमारी का पता 65 साल की उम्र पर होती है। इसमें जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है वैसे ही प्रोस्टेट ग्रंथि में कोशिकाओं के असामान्य विकास होने लगता है। इसी की वजह से प्रोस्टेट कैंसर पहली से दूसरी और फिर तीसरी स्टेज तक पहुंच जाता है। यही कारण है कि डॉक्टर रूटीन चेकअप की सलाह देते हैं।