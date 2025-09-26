60 की उम्र के बाद महिलाएं करें रोजाना एक्सरसाइज तो कमर-घुटनों के दर्द में मिलेगी राहत, रिसर्च में हुआ साबित after 60 women must do exercise study revels shoking result, लाइफस्टाइल - Hindustan
60 की उम्र के बाद महिलाएं करें रोजाना एक्सरसाइज तो कमर-घुटनों के दर्द में मिलेगी राहत, रिसर्च में हुआ साबित

दुनिया में हमारी जिंदगी से ज्यादा जुड़ी क्या खबरें हैं? कौन-सी खबर हमारे लिए ज्यादा उपयोगी है? किस शख्सियत की कामयाबी ने हमें गर्व से भर दिया है? ऐसी तीन खास खबरें यहां साझा कर रही हैं जयंती रंगनाथन

पिछले कुछ सालों से मुक्केबाजी में हमारे देश की होनहार लड़कियां पदक जीत कर काफी नाम कमा रही हैं। हालांकि आज भी हिंदुस्तान के अधिकांश परिवारों में लड़कियां अगर खेल को करिअर के तौर पर अपनाना चाहें तो उन्हें सबसे पहले अपने परिवार से ही सहमति नहीं मिलती। हाल ही में लिवरपूल में हुई महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली मीनाक्षी हुड्डा और जैस्मीन लंबोरिया का नाम इसी वजह से महत्वपूर्ण है। मीनाक्षी के पिता रोहतक में ऑटो चलाते हैं। मीनाक्षी ने जब घर में मुक्केबाजी सीखने की इच्छा जाहिर की तो पिता ने अपनी रोज की आमदनी में से सौ रुपए बेटी के अच्छे खानपान के लिए निकालकर अलग रखना शुरू कर दिया। घर में गरीबी थी, लेकिन माता-पिता के मन में आस थी। मां ने भी भैंस का दूध गांव में बेचकर बेटी को मुक्केबाजी सिखाने में सहयोग देना शुरू किया। मीनाक्षी की सफलता की यात्रा में उनके माता-पिता का बहुत बड़ा हाथ और साथ है। हमारी बेटियों को यही तो चाहिए, परिवार का साथ। जैस्मीन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हालांकि उनके परिवार के पुरुष मुक्केबाजी करते थे, पर लड़कियों को मनाही थी। जैस्मीन ने पहले अपने चाचा को मनाया और चाचा ने पापा को। फिर तो घरवाले साथ चल पड़े। इन दोनों बेटियों की कहानी आज के बदलते दौर के समाज की सच्ची और उम्मीद भरी तस्वीर है। बेटियों का साथ दीजिए, वो आपका और देश का नाम ऊंचा करेंगी।

अमेरिका से इन दिनों रोज ही कई चौंकाने वाली खबरें आ रही हैं। राजनीति के अलावा भी ऐसी एक खबर है, जो महत्वपूर्ण है। प्यू रिसर्च एजेंसी ने हाल ही में अपने रिसर्च में यह बात कही कि पूरे अमेरिका में महिला कॉलेज लगातार कम होते जा रहे हैं। एक वक्त में देश में 200 के लगभग महिलाओं के कॉलेज हुआ करते थे, जो अब घटकर महज 31 रह गए हैं। इस रिसर्च में इस बात का खुलासा हुआ है कि पिछले चालीस सालों से इन कॉलेज में प्रवेश लेने वाली छात्राओं की संख्या लगातार घट रही है। पिछले कुछ सालों में कई कॉलेज बंद कर दिए गए। इसके पीछे की वजह महिला कॉलेज में पढ़ाई का सही माहौल नहीं मिलना बताया जा रहा है।

वुमन हेल्थ बुलेटिन में प्रकाशित एक ताजा खबर के अनुसार अगर साठ साल की उम्र के बाद महिलाएं नियमित व्यायाम करती हैं, चलती हैं और अपने आपको सक्षम रखती हैं, तो बढ़ती उम्र के साथ होने वाला पीठ दर्द, घुटनों का दर्द और मांसपेशियों से जुड़ी दूसरी समस्याओं में 73 प्रतिशत तक राहत मिलती है। इस अध्ययन में 60 से 80 साल के बीच की तीस महिलाओं ने भाग लिया। इन सभी महिलाओं को कमर के निचले हिस्से में गंभीर दर्द की समस्या थी। उन्हें दो श्रेणियों में बांटा गया। पहली श्रेणी की महिलाओं ने रोज व्यायाम किया और दूसरी श्रेणी की महिलाओं ने कुछ नहीं किया। पहली श्रेणी में शामिल महिलाओं के पीठ के दर्द में लगभग 43 प्रतिशत कमी देखने को मिली। इस अध्ययन में शामिल विशेषज्ञों का मानना है कि महिलाएं अगर बड़ी उम्र में सक्रिय रहें, रोज कम से कम तीस मिनट चलें, तो उन्हें पीठ दर्द, मांसपेशियों में अकड़न, अपच आदि में फायदा मिलेगा। साथ ही उनका वजन भी नियंत्रण में रहेगा।

