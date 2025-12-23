इस न्यू ईयर लॉन्ग कोट में फ्लॉन्ट करें अपना स्टाइल, यहां हैं इनके टॉप रेटेड ऑप्शंस

संक्षेप: क्या आप भी लॉन्ग कोट की तलाश में हैं, तो इस बार Amazon से इनकी शॉपिंग करें। यहां साल के आखिरी महीने ये आधे दाम पर उपलब्ध मिल जाएंगे।

लॉन्ग कोट आजकल काफी ट्रेडिंग हैं, महिलाएं इसे काफी पसंद कर रही हैं। लॉन्ग कोट वेस्टर्न और इंडियन दोनों तरह के लुक के लिए परफेक्ट रहेगा। ये देखने में जितने स्टाइलिश हैं, उतने ही कंफर्टेबल भी हैं। खासकर न्यू ईयर और क्रिसमस पर स्टाइल करने के लिए भी परफेक्ट ऑप्शन है। अगर आप भी ऐसा कुछ खरीदने का सोच रही हैं, तो साल के आखिरी महीने Amazon इनपर भरी डिस्काउंट दे रहा है। यानी आप लॉन्ग कोट आधे दाम पर खरीद सकती हैं। तो ज्यादा न सोचें मोबाइल उठाएं और इसे आज ही ऑर्डर करें।

PLAGG ब्रांड का ये विंटर लॉन्ग ओवरकोट को एथनिक और वेस्टर्न दोनों तरह के कपड़ों के साथ स्टाइल कर सकते हैं। इसका लुक बेहद अट्रैक्टिव है, साथ ही इसकी फैब्रिक भी उतनी ही गर्म और आरामदायक है। इसमें आपको कई अलग-अलग कलर ऑप्शंस उपलब्ध मिल जाएंगे। साथ ही सभी का पैटर्न भी डिफरेंट है, तो अपने पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।

Matelco का वूलन कोट रोजाना इस्तेमाल के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। खासकर वर्किंग महिलाएं इसे ऑफिस वियर के तौर पर स्टाइल कर सकती हैं। इसकी लाइटवेट फैब्रिक शरीर पर आरामदायक महसूस होती है और इस तरह आपकी बॉडी रिलैक्स्ड रहती है। इसका कॉलर डिजाइन इसके लुक में चार चांद लगा रहा। आप इसे किसी भी आउटफिट के साथ पेयर कर सकती हैं।

Comfy Sparrow का ये कोट सर्दी में आपका सबसे अच्छा दोस्त साबित हो सकता है। इसकी फैब्रिक हल्की और आरामदायक है, साथ ही ये शरीर पर पूरी तरह गर्म महसूस होते हैं। पार्टी में जाना हो या आउटिंग पर सर्दियों में ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। खासकर उनके लिए जिन्हें स्टाइल और कंफर्ट दोनों एक ही आउटफिट में चाहिए। इस स्वेटर पर 48% का ऑफ उपलब्ध है, इसे डिस्काउंटेड प्राइस पर आज ही ऑर्डर करें।

Qube by Fort का कोट ऑफिस वियर के लिए एक परफेक्ट आउटफिट है। ऑफिस जाना हो या मीटिंग अटेंड करनी हो या फिर इंटरव्यू के लिए जा रही हों, इससे बेहतर और कुछ भी नहीं। साल के अंतिम महीने में इसपर 40% का ऑफ उपलब्ध है, इसे 1813 रुपए में आज ही ऑर्डर करें। ये ओवरकोट ठंड में शरीर को गर्म रखने के साथ ही स्टाइलिश लुक क्रिएट करने में भी मदद करेगी। इसमें 3 अलग-अलग कलर ऑप्शंस उपलब्ध है। तो ज्यादा न सोचें, मोबाइल उठाएं और इसे आज ही ऑर्डर करें।

Comfy Sparrow का ये स्टाइलिश विंटर वियर कंफर्टेबल और स्टाइलिश ऑप्शन है। अगर आप ठंड में कुछ स्टाइलिश ढूंढ रही हैं, तो ये ऑप्शन ट्राई कर सकती हैं। ये लॉन्ग कोट मॉडर्न लुक के लिए परफेक्ट रहेगा। इसकी गर्म और आरामदायक फैब्रिक शरीर पर रिलैक्ड महसूस होगी। इसपर 44% का ऑफ उपलब्ध है, तो ज्यादा न सोचें 2,698 में इसे आज ही ऑर्डर करें।

