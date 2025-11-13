Hindustan Hindi News
Affordable kitchen organizers to keep your kitchen clean and fresh

जगह की बचत के लिए छोटे किचन में इस्तेमाल करें ये बजट फ्रेंडली ऑर्गेनाइजर्स

संक्षेप: Amazon पर बेस्ट क्वालिटी के किचन ऑर्गेनाइजर्स उपलब्ध हैं, जिनकी मदद से किचन को क्लीन और फ्रेश रखने में आसानी होगी। 

Thu, 13 Nov 2025 02:59 PMAnjali Kumari लाइव हिन्दुस्तान
प्रोडक्ट्स के सुझाव

कई बार किचन छोटा होने के कारण हर समय बिखरा रहता है और सामान रखने की जगह कम पड़ जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो किचन ऑर्गेनाइजर्स इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। Amazon पर बेस्ट क्वालिटी के किचन ऑर्गेनाइजर्स उपलब्ध हैं, जिनकी मदद से किचन को क्लीन और फ्रेश रखने में आसानी होगी। इनपर रोजाना इस्तेमाल में आने वाले डब्बे आदि ऑर्गेनाइज्ड रूप से रखें रहते हैं, जिससे किचन में अधिक जगह बन जाता है, और आप आराम से अपना काम कर सकती हैं।

स्टेनलेस स्टील का ये 2 लेयर वाला स्पाइस रैक एक परफेक्ट किचन ऑर्गेनाइजर है, जिसमें रोजाना इस्तेमाल होने वाले छोटे डब्बे आराम से एडजस्ट हो जाएंगे। इसे काउंटर पर कही भी साइड में रख दें, इससे जगह की बचत होगी। स्टेनलेस स्टील मेटेरियल लंबे समय तक इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगा। आपको भी यह पसंद आया है, तो आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर इसे आज ही ऑर्डर करें।

5 शेल्फ वाला ये किचन ऑर्गेनाइजर रैक बड़े काम की चीज है। इस काउंटरटॉप ऑर्गेनाइजिंग रैक को आप अपने अनुसार ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसपर रोजाना इस्तेमाल की चीजें आराम से एडजस्ट हो जाएंगी। इसका मैटर मटेरियल लंबे समय तक इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगा, आप बेफिक्र होकर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं।

इस 2 टायर स्टोरेज ऑर्गेनाइजर की मदद से किचन में स्पेस की बचत होगी, साथ ही चीजें ऑर्गेनाइज्ड रहेंगी। इसपर रोजाना इस्तेमाल में आने वाले डब्बे आदि आराम से एडजस्ट हो जाएंगे। ये देखने में एसथेटिक है, अगर आप अपने किचन को एसथेटिक लुक देना हैं तो इसे जरूर ऑर्डर करें। साथ ही इस समय इस पर 60% का ऑफ भी उपलब्ध मिल रहा है।

JD fresh का 3 टायर 360 डिग्री पर घूमने वाला ये ऑर्गेनाइजर बेहद काम की चीज है। यह न केवल किचन को ऑर्गेनाइज्ड और क्लीन रखने में मदद करेगा, बल्कि किचन को एक मॉडर्न लुक भी देगा। इन्हें किचन के उन कॉर्नर में रख सकते हैं, जो अक्सर खाली रह जाते हैं। इन्हें किचन के साथ ही आप डाइनिंग टेबल पर भी रख सकते हैं।

हमने अक्सर देखा है सिंक के नीचे की जगह पूरी तरह खाली रह जाती है, इसलिए एक बार इस प्लास्टिक ऑर्गेनाइजर पर नजर डालें। आप इन्हें सिंक के निचले हिस्से में आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। ताकि उस खाली जगह का सही इस्तेमाल किया जा सके। यह बेहद काम का प्रोडक्ट है, इसे खरीदने पर विचार जरूर करें।

Erios का 2 लेयर वाला ये मल्टीपरपज ऑर्गेनाइजर आपके किचन की शोभा बढ़ा देगा। इसे काउंटरटॉप के खाली जगह पर रखें, और आवश्यकता अनुसार ऑयल, मसाले आदि के डब्बे इनपर एडजस्ट कर सकते हैं। ये बड़े काम की चीज है, इससे जगह की बचत होती है और किचन क्लीन और फ्रेश रहता है। साथ ही इसका मेटेरियल भी ड्यूरेबल है, लंबे समय तक इस्तेमाल के बाद भी यह खराब नहीं होगा।

अगर किचन का कोना खाली रह जाता है, तो उसे इस्तेमाल करने पर विचार करें। स्टेनलेस स्टील से तैयार ये कॉर्नर ऑर्गेनाइजर बड़े काम की चीज है। इसपर रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजें आराम से एडजस्ट हो जाएंगी। खासकर अगर आपका किचन छोटा है, तो इसे जरूर लगाएं। ये प्रोडक्ट ड्यूरेबल और एस्थेटिक है।

Tabletop का 2 लेयर स्टैंडिंग रैक काउंटर पर रखने के लिए परफेक्ट है। इससे जगह की बचत होगी। ये स्टोरेज रैक ऑर्गेनाइजर में 2 लेयर हैं, जिनपर छोटे डब्बे ऑर्गेनाइज्ड रूप से रखे जा सकते हैं, जिससे चीजें ढूंढने में समय व्यर्थ नहीं होगा। साथ ही इसका स्टेनलेस स्टील मटेरियल भी ड्यूरेबल है, जो लंबे समय तक इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगा।

Anjali Kumari

लेखक के बारे में

Anjali Kumari
इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज़्म ग्रेजुएट अंजलि कुमारी हेल्थ, डाइट, लाइफस्टाइल, पर्सनल केयर और महिलाओं से संबंधित विषयों पर लगातार लिख रही हैं। लाइव हिंदुस्तान के साथ वे आपके लिए ऐसे प्रोडक्ट चुनने में मदद कर रही हैं, जो आपके दैनिक जीवन को और ज्यादा सहज और सेहतमंद बना सकते हैं। और पढ़ें
