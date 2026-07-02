हरी इलायची से लद जाएगा गमला, बीज के साथ पानी में 1 चीज घोलकर डालें, माली ने बताया तरीका
मसालों की रानी हरी इलायची से खाने और चाय का स्वाद दोगुना हो जाता है। लेकिन ये बाजार में काफी महंगी मिलती है, ऐसे में क्यों ना आप इसे घर पर ही उगाने का तरीका जान लें। चलिए आपको बताते हैं हरी इलायची का पौधा कैसे लगाएं।
चाय में हरी इलायची डालकर हर कोई पीना पसंद करता है और इसे कुछ सब्जियों के मसाले में भी डाला जाता है। हरी इलायची की महक और स्वाद किसी भी चीज का फ्लेवर दोगुना कर देती है लेकिन बाजार में ये काफी महंगी मिलती है। ऐसे में क्यों ना आप घर वाले गमले में ही हरी इलायची लगा लो। हरी इलायची को उगने में 3-4 महीने का समय लग सकता है लेकिन एक बार इसमें इलायची उगने लगी तो फिर कभी खत्म नहीं होगी। लखनऊ के माली सुरेश पाठक ने यूट्यूब चैनल पर हरी इलायची को उगाने का सही तरीका बताया है। उनका कहना है कि इसे उगाने के लिए सिर्फ सही बीज और उसे बोने के तरीके पर गौर करना जरूरी है। तो चलिए आपको भी इसे उगाने के सही स्टेप्स बताते हैं।
सही बीज चुनने का तरीका
सबसे पहले 10-12 हरी इलायची लीजिए और इनके बीज निकाल लीजिए। अब इन बीजों को 1 गिलास पानी में डाल दें। जो बीज डूबकर नीचे बैठ रहे हैं, वह आपके लिए सही है। ऊपर तैर रहे बीज खोखले हैं, उनसे पौधा नहीं लगेगा। बीज वाले पानी में आधा नींबू भी निचोड़ दें। इससे बीज सही से फर्मेंट हो जाएगा। इसके बाद ऊपर तैर रहे बीजों को निकालकर फेंक दें और पानी भी हटा दें। इसके बाद तले पर बैठे बीज ही बचेंगे।
गमले में मिट्टी तैयार करें
अब आपको गमले में मिट्टी तैयार करनी है, जो थोड़ी रेतीली होनी चाहिए। रेतीली मिट्टी में इलायची का पौधा आसानी से लगेगा और जल्दी बढ़ेगा। आपको करीब 12 फीट का बड़ा गमला लेना है, जिसमें मिट्टी को ऊपर तक भर दें।
बीज होने का तरीका
अब बीजों को लें और मिट्टी में उंगली से गड्ढा करते हुए वहां डालकर मिट्टी से दबा दें। ऐसा करने से बीज मिट्टी के अंदर जाकर अंकुरित होने लगेंगे। इसके बाद मिट्टी में 2 गिलास पानी नापकर डाल दीजिए। फिर गमले को ऐसी जगह रख दें, जहां हल्की धूप आती हो लेकिन पूरे दिन तेज धूप न रहती हो। तेज धूप से मिट्टी सूख जाएगी और बीज भी नहीं जमेंगे। रोजाना गमले में सिर्फ 1-2 गिलास पानी ही डालें।
खाद्य बनाने की ट्रिक
माली ने बताया कि 1 गिलास चावल का पानी लें और उसे 1 लीटर पानी के साथ मिला दें। साथ ही आधा गिलास छाछ और गुड़ का टुकड़ा लेकर पानी में मिक्स करें। इस पानी को इलायची के पौधे में हर 15 दिन में एक बार डाल दें। इससे पौधा जल्दी बढ़ेगा और मिट्टी भी सही बनी रहेगी।
कितने दिन में निकलेगी हरी इलायची
माली ने बताया कि करीब 40 दिन में बीज अंकुरित होकर मिट्टी के ऊपर दिखने लगे। इसके बाद 60 दिनों में पौधा निकलने लगेगा। इलायची निकलने में थोड़ा समय लग सकता है लेकिन सही देखभाल से जल्दी ही फल भी मिलेगा।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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