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हरी इलायची से लद जाएगा गमला, बीज के साथ पानी में 1 चीज घोलकर डालें, माली ने बताया तरीका

Deepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
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मसालों की रानी हरी इलायची से खाने और चाय का स्वाद दोगुना हो जाता है। लेकिन ये बाजार में काफी महंगी मिलती है, ऐसे में क्यों ना आप इसे घर पर ही उगाने का तरीका जान लें। चलिए आपको बताते हैं हरी इलायची का पौधा कैसे लगाएं।

हरी इलायची से लद जाएगा गमला, बीज के साथ पानी में 1 चीज घोलकर डालें, माली ने बताया तरीका

चाय में हरी इलायची डालकर हर कोई पीना पसंद करता है और इसे कुछ सब्जियों के मसाले में भी डाला जाता है। हरी इलायची की महक और स्वाद किसी भी चीज का फ्लेवर दोगुना कर देती है लेकिन बाजार में ये काफी महंगी मिलती है। ऐसे में क्यों ना आप घर वाले गमले में ही हरी इलायची लगा लो। हरी इलायची को उगने में 3-4 महीने का समय लग सकता है लेकिन एक बार इसमें इलायची उगने लगी तो फिर कभी खत्म नहीं होगी। लखनऊ के माली सुरेश पाठक ने यूट्यूब चैनल पर हरी इलायची को उगाने का सही तरीका बताया है। उनका कहना है कि इसे उगाने के लिए सिर्फ सही बीज और उसे बोने के तरीके पर गौर करना जरूरी है। तो चलिए आपको भी इसे उगाने के सही स्टेप्स बताते हैं।

सही बीज चुनने का तरीका

सबसे पहले 10-12 हरी इलायची लीजिए और इनके बीज निकाल लीजिए। अब इन बीजों को 1 गिलास पानी में डाल दें। जो बीज डूबकर नीचे बैठ रहे हैं, वह आपके लिए सही है। ऊपर तैर रहे बीज खोखले हैं, उनसे पौधा नहीं लगेगा। बीज वाले पानी में आधा नींबू भी निचोड़ दें। इससे बीज सही से फर्मेंट हो जाएगा। इसके बाद ऊपर तैर रहे बीजों को निकालकर फेंक दें और पानी भी हटा दें। इसके बाद तले पर बैठे बीज ही बचेंगे।

हरी इलायची का पौधा

गमले में मिट्टी तैयार करें

अब आपको गमले में मिट्टी तैयार करनी है, जो थोड़ी रेतीली होनी चाहिए। रेतीली मिट्टी में इलायची का पौधा आसानी से लगेगा और जल्दी बढ़ेगा। आपको करीब 12 फीट का बड़ा गमला लेना है, जिसमें मिट्टी को ऊपर तक भर दें।

बीज होने का तरीका

अब बीजों को लें और मिट्टी में उंगली से गड्ढा करते हुए वहां डालकर मिट्टी से दबा दें। ऐसा करने से बीज मिट्टी के अंदर जाकर अंकुरित होने लगेंगे। इसके बाद मिट्टी में 2 गिलास पानी नापकर डाल दीजिए। फिर गमले को ऐसी जगह रख दें, जहां हल्की धूप आती हो लेकिन पूरे दिन तेज धूप न रहती हो। तेज धूप से मिट्टी सूख जाएगी और बीज भी नहीं जमेंगे। रोजाना गमले में सिर्फ 1-2 गिलास पानी ही डालें।

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खाद्य बनाने की ट्रिक

माली ने बताया कि 1 गिलास चावल का पानी लें और उसे 1 लीटर पानी के साथ मिला दें। साथ ही आधा गिलास छाछ और गुड़ का टुकड़ा लेकर पानी में मिक्स करें। इस पानी को इलायची के पौधे में हर 15 दिन में एक बार डाल दें। इससे पौधा जल्दी बढ़ेगा और मिट्टी भी सही बनी रहेगी।

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कितने दिन में निकलेगी हरी इलायची

माली ने बताया कि करीब 40 दिन में बीज अंकुरित होकर मिट्टी के ऊपर दिखने लगे। इसके बाद 60 दिनों में पौधा निकलने लगेगा। इलायची निकलने में थोड़ा समय लग सकता है लेकिन सही देखभाल से जल्दी ही फल भी मिलेगा।

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Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


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