पोछे के पानी में ये 5 चीजें मिला लें, घर की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी!

संक्षेप: कुछ छोटी-छोटी चीजें ऐसी हैं, जिन्हें पोछे के पानी में मिलाकर लगाने से घर में पॉजिटिविटी आती है। इतना ही नहीं इनमें से कुछ चीजें तो सफाई को और भी बेहतर बनाती हैं। आइए जानते हैं-

सलाभर में त्योहारों पर भले ही घर की डीप क्लीनिंग हो, लेकिन डेली बेसिस पर झाड़ू-पोछा होता ही है। खासतौर से भारतीय घरों में जबतक झाड़ू के बाद पोछा ना लग जाए, तब तक कोई ना कोई कमी लगती है। अब नॉर्मल पानी से पोछा तो आप रोज लगाती हैं, लेकिन अगर इसमें कुछ चीजें और शामिल कर दें तो बहुत फायदा हो सकता है। जी हां, कुछ छोटी-छोटी चीजें ऐसी हैं, जिन्हें पोछे के पानी में मिलाकर लगाने से घर में पॉजिटिविटी आती है। इतना ही नहीं इनमें से कुछ चीजें तो सफाई को और भी बेहतर बनाती हैं। आइए जानते हैं वो क्या-क्या हैं।

पोछे के पानी में मिलाएं नमक पोछे के पानी में चम्मच भर नमक मिलाना, काफी फायदेमंद हो सकता है। वास्तु के अनुसार नमक नेगेटिविटी को दूर करता है। ऐसे में अगर नमक वाले पानी का पोछा सारे घर में लगाया जाए, तो घर की नेगेटिव ऊर्जा खत्म होती है। इतना ही नहीं नमक एक बेहतरीन क्लीनिंग एजेंट भी होता है, जो सफाई को और बेहतर बनाता है।

गुलाब जल या एसेंशियल ऑयल मिलाएं पोछे के पानी में जरा सा गुलाब जल या किसी एसेंशियल ऑयल की कुछ बूंदें डाल देंगी, तो पूरा घर महक उठेगा। वास्तु के अनुसार गुलबजल डालकर पोछा लगाने से घर में सकारात्मक माहौल बना रहता है। वहीं जब आप बेहतरीन खुशबूदार माहौल में रहते हैं, तो ये आपके मूड को भी फ्रेश बनाए रखने में मदद करता है।

कपूर मिलाकर पोछा लगाएं पानी में हल्का सा कपूर मिलाकर पोछा लगाने से भी घर की सारी नेगेटिविटी दूर होती है। कपूर पूजा-पाठ में इस्तेमाल होता है और इसकी खुशबू से पॉजिटिविटी बनी रहती है। ये बैक्टीरिया को दूर करता है, जिससे घर की डीप क्लीनिंग हो जाती है। रोज नहीं तो कम से कम हफ्ते में एक बार कपूर डालकर पोछा जरूर लगा लें।