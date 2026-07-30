ना मक्खी-मच्छर, ना चींटी आएंगी! पोछे के पानी में मिलाएं ये 3 चीजें, महक उठेगा पूरा घर
बरसात के मौसम में मक्खी, मच्छर और चींटियों का आना काफी बढ़ जाता है। साथ ही घर में एक अजीब सी स्मेल भी बनी रहती है। ऐसे में आप ये 3 चीजें पानी में मिलाकर पोछा लगा सकते हैं, सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी।
घर की साफ-सफाई में रोज पोछा तो जरूर लगाया ही जाता है। लेकिन बरसात के मौसम में नॉर्मल पोछा लगाने का कोई खास फायदा नहीं होता। क्योंकि इन दिनों घर में सफाई के बाद भी एक अजीब सी महक आती रहती है। फिर चींटी, मक्खी, मच्छर, मकड़ी और छोटे-मोटे कीड़ों का आतंक भी तो कम नहीं होता। ऐसे में जरूरत है स्पेशल पोछा लगाने की। जी नहीं, आपको कुछ अलग से नहीं लाना है और ना ही एक्स्ट्रा मेहनत करनी है। बस पोछे के पानी में कुछ चीजों को घोलना है और बरसात के मौसम से जुड़ी ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। ना ही फर्श पर मक्खी, मच्छर और कीड़े-मकोड़े दिखाई देंगे और घर से जो भीनी भीनी खुशबू आएगी वो आपके मूड को फ्रेश कर देगी। तो चलिए जानते हैं पोछे के पानी में क्या मिलाना है।
पानी में ये 3 चीजें मिलाकर लगाएं घर में पोछा
अगर आप चाहते हैं कि आपका घर हमेशा महकता रहे, फर्श ज्यादा क्लीन हो और साथ ही मक्खी-मच्छर, मकड़ी या बाकी कीड़े-मकोड़े कम दिखाई दें तो पानी में ये 3 चीजें मिलाकर घर में पोछा लगा सकते हैं। ये तीन चीजें हैं नमक, विनेगर और फैब्रिक सॉफ्टनर। एक बाल्टी में सादा पानी लें, उसमें एक चम्मच सफेद नमक, एक ढक्कन सिरका और एक ढक्कन की फैब्रिक सॉफ्टनर (कंफर्ट) मिला दें। सभी चीजें अच्छे से घोल लें, फिर नॉर्मली फर्श पर पोछा लगा दें।
नमक, विनेगर और फैब्रिक सॉफ्टनर मिलाने से क्या होगा?
पोछे के पानी में नमक मिलाना एक पुराना नुस्खा है। दरअसल नमक फर्श की डीप क्लीनिंग में हेल्प करता है, वहीं किसी तरह की बदबू और बैक्टीरिया को भी पनपने से रोकता है। वास्तु के अनुसार तो नमक घर से हर तरह की नेगेटिविटी को भी खत्म करता है। इसके अलावा विनेगर भी एक बेहतरीन क्लीनिंग एजेंट है, जो सफाई के साथ साथ बदबू को दूर रखने में मदद करता है। फर्श पर जमा पीलापन दूर करने में भी विनेगर काफी फायदेमंद हो सकता है।
नमक और विनेगर सिर्फ सफाई ही नहीं, बल्कि फर्श पर आने वाली मक्खी मच्छर और कीड़े मकौड़ों को भी दूर रखने में मदद करते हैं। सिरके की तेज गंध से फर्श पर चींटियों का आना भी कम होता है। वहीं अगर फैब्रिक सॉफ्टनर की बात करें, तो इसका मुख्य काम घर को महकाना होता है। थोड़ा सा मिलाने पर ही, इससे पूरे घर में एक फ्रेश अरोमा फैल जाता है।
इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है
ये हैक आप रेगुलर साफ सफाई में आजमाकर देख सकते हैं, लेकिन अगर घर में ज्यादा चींटियां, कीड़े मकोड़े और मक्खियां हैं, तो दूसरे विकल्प ट्राई करना ज्यादा बेहतर रहेगा। इस हैक को आप एक सपोर्ट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही ध्यान रखें कि फैब्रिक सॉफ्टनर बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं मिलाना है, वरना फर्श पर फिसलन बढ़ सकती है।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
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