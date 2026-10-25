सर्दियों में भी हरी-भरी रहेगी मनी प्लांट की बेल, हफ्ते में 1 बार मिट्टी में डालें चाय की पत्ती
सर्दियों में मनी प्लांट की ग्रोथ धीमी हो गई है, तो चाय पत्ती के इस्तेमाल से ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। चलिए बताते हैं चाय पत्ती को कैसे डालें और इससे क्या फायदा मिलेगा।
सर्दियों के मौसम में अक्सर पौधों पर ठंड का असर ज्यादा दिखता है। ठंड में पत्तियां सूखने लगती हैं और बेल बढ़ती नहीं है। ऐसा ही मनी प्लांट के साथ भी होता है। मनी प्लांट का पौधा लगभग घरों में होता है और लोग इसे घर की सजावट के लिए भी लगाते हैं। अगर आपका मनी प्लांट सूख रहा है या बेल नहीं बढ़ रही या फिर पत्तियों का रंग पीला हो रहा है, तो उसकी ग्रोथ को बेहतर करने के लिए मिट्टी में चाय पत्ती जरूर मिलाएं। चलिए बताते हैं चाय पत्ती कैसे मिलानी है और इससे क्या होगा।
मनी प्लांट में क्यों इस्तेमाल की जाती है चाय पत्ती?
चाय की पत्तियों में कुछ कार्बनिक केमिकल होते हैं, जो मिट्टी में सड़ने के बाद उसमें जैविक पदार्थ बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। इससे मिट्टी की गुणवत्ता बेहतर होती है। मनी प्लांट में चाय पत्ती कैसे डालनी, चलिए जानते हैं।
मनी प्लांट में कैसे डालें चाय पत्ती?
मनी प्लांट में चाय पत्ती डालने के लिए सबसे पहले इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती को अच्छी तरह छान लें। इसके बाद इसे साफ पानी से धोकर दूध और चीनी को हटा दें। अब चाय पत्ती को पूरी तरह सुखा लें। इसकी थोड़ी-सी मात्रा गमले की ऊपरी मिट्टी में मिला दें। ध्यान रखें कि गीली चाय पत्ती सीधे मिट्टी में डालने से फफूंद लग सकती है। इसके अलावा आप चाय पत्ती को पानी में रातभर भिगोकर रख दें और सुबह इस पानी को भी डाल सकते हैं।
क्या हफ्ते में एक बार चाय पत्ती डालना सही है?
मनी प्लांट के पौधे की मिट्टी में आप चाय पत्ती हफ्ते में एक बार डाल सकते हैं लेकिन चाय पत्ती को ज्यादा मात्रा में ना डालें। चाय पत्ती सिर्फ 1-2 चम्मच ही डालें। ज्यादा डालने से मिट्टी खराब हो सकती है। अगर पौधा बिल्कुल ठीक और हरा-भरा हो जाए, तब चाय पत्ती को कुछ हफ्तों तक ना डालें।
सर्दियों में मनी प्लांट की बेल लंबी करने के लिए अपनाएं ये टिप्स
- 1. सही रोशनी दें: मनी प्लांट को ऐसी जगह रखें, जहां सही धूप आती हो। बहुत कम रोशनी में इसकी ग्रोथ धीमी हो सकती है।
- 2. पानी का रखें ध्यान: सर्दियों में पौधे की मिट्टी देर से सूखती है। इसलिए पानी तभी दें, जब मिट्टी की ऊपरी परत सूखी महसूस हो। गमले में पानी जमा न होने दें।
- 3. ठंडी हवा से बचाएं: पौधे को बहुत ठंडी हवा और गर्मी-सर्दी में बदलाव से बचाकर रखें।
- 4. सही गमले का चुनाव करें: गमले में पानी निकलने के लिए छेद होना जरूरी है। इससे जड़ों में पानी जमा होने की समस्या कम होती है।
- 5. समय-समय पर बेल की जांच करें: पीली या खराब पत्तियों को हटा दें और पौधे को फैलने की सही जगह दें, ताकि उसकी बेल सही दिशा में बढ़ सके। बेल को ऊपर की ओर बांध भी सकते हैं।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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