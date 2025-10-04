बेडशीट से ले कर कुशन और पर्दे तक, डेकोरेशन की ये छोटी-छोटी टिप्स बदल देंगी आपके घर का लुक

घर को नया रूप-रंग देने के लिए जरूरी नहीं है कि बड़े निवेश ही किए जाएं। सॉफ्ट फर्निशिंग यानी परदे से लेकर कुशन कवर तक को बदल कर भी आप अपने घर को नई रौनक दे सकती हैं। सॉफ्ट फर्निशिंग का चुनाव करते वक्त किन बातों का रखें ध्यान, बता रही हैं स्वाति शर्मा

यह तो आप जानती हैं कि घर को पेंट करवाकर उसे आसानी से नया लुक दिया जा सकता है। पर क्या आप जानती हैं कि सॉफ्ट फर्निशिंग की मदद से बिना ज्यादा मेहनत के भी घर को आप नया अंदाज दे सकती हैं? अक्सर घरों में सॉफ्ट फर्निशिंग पर ज्यादा गौर न करते हुए इंटीरियर की अन्य चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, लेकिन जिस तरह हम कपड़ों के साथ खूबसूरत एक्सेसरीज का तालमेल बिठाकर अपने लुक को पूरा करते हैं, उसी तरह सॉफ्ट फर्निशिंग भी सही तालमेल, सही पैटर्न और कलर के साथ आपके पूरे कमरे को पहले से कहीं ज्यादा बेहतर बना सकती है।

क्या होती है सॉफ्ट फर्निशिंग? फर्निशिंग का नाम आए, तो हमारे जहन में फ्लोरिंग, वॉल पेपर, वॉर्डरोब वगैरह का ही खयाल आता है। इन चीजों में पैसे ज्यादा लगते हैं, इसलिए एक बार इन पर निवेश करने के बाद कई साल की फुर्सत हो जाती है। यही कारण है कि अपने घर का लुक अच्छा बनाए रखने के लिए अक्सर लोग महंगे टाइल्स, बेहतरीन रैक और वॉर्डरोब वगैरह पर खर्च करते हैं, लेकिन क्या इतने भर से घर का लुक पूरा हो जाता है? घर तब तक अधूरा लगेगा, जब तक उसमें सॉफ्ट फर्निशिंग को शामिल न किया जाए।

इसमें आपके पर्दे, बेडशीट, सोफा कवर, सोफा थ्रो, कार्पेट वगैरह शामिल हैं। यानी घर का वह सारा सामान जिसमें टेक्स्टाइल की भूमिका आती है। इस तरह की फर्निशिंग को जल्दी-जल्दी बदलना आसान है। आप अपने साधारण से घर को भी सॉफ्ट फर्निशिंग की मदद से शानदार बना सकती हैं। इंटीरियर डेकोरेटर जीतेंद्र सिंह कहते हैं कि सॉफ्ट फर्निशिंग आपके घर को सुकून भरा अहसास देती है। इसमें खूबसूरती के साथ आराम का भी पूरा खयाल रखा जाता है ताकि घर, घर लगे।

ऐसे करें शुरुआत घर की सॉफ्ट फर्निशिंग में बदलाव चाहती हैं, तो शुरुआत उन चीजों से करें, जो ज्यादा जगह लेते हैं यानी पर्दे, सोफा कवर, टेबल कवर, डाइनिंग टेबल और चेयर कवर और कार्पेट। इसके बाद छोटी चीजों की ओर रुख करें, जैसे टेबल मैट, रनर, कुशन कवर, जूट बास्केट, टेबल टॉप वगैरह। अब अगला कदम है, सही रंग का चुनाव करना। अगर घर या कमरा छोटा है, तो सॉफ्ट फर्निशिंग के मामले में भी न्यूट्रल रंगों का ही चुनाव करें।

इसके लिए ऑफ वाइट, ग्रे, बेज कलर चुन सकती हैं। वहीं, अगर घर बड़ा और सामान कम है, तो आप गहरे और बोल्ड रंग चुन सकती हैं, जैसे पिकॉक ब्लू, वाइन और ब्लैक आदि। घर में दो या ज्यादा से ज्यादा तीन रंगों के बीच तालमेल बिठाएं। मान लीजिए, घर की फ्लोरिंग ऑफ व्हाइट है और सनमाइका का रंग भी ब्राउन है, तो अपनी सॉफ्ट फर्निशिंग में इन दो रंगो का खयाल रखते हुए तीसरे रंग जैसे डार्क मोचा को शामिल करें। यह घर को मोनोटोन लुक देगा। वहीं अगर आप कॉन्ट्रास्ट लुक चाहती हैं तो इसके साथ मैरून, ऑरेंज, ऑलिव या ब्लू जैसे रंग चुन सकती हैं। इनके साथ मेटेलिक रंग का सही तालमेल बिठाकर शानदार लुक पा सकती हैं।

कमरे के अनुसार हो सजावट घर के हर कमरे की भूमिका अलग होती है और ऊर्जा भी। सॉफ्ट फर्निशिंग का चुनाव करते वक्त इस बात को भी ध्यान में रखें। लिविंग रूम घर की शान है। अगर आप इसे सजा रही हैं, तो ऐसा फैब्रिक चुनें, जो देखने में महंगा हो, लेकिन उसमें देखरेख की जरूरत कम पड़े और जल्दी खराब या गंदा न हो। इसके लिए आप वेलवेट, लेदर या जूट फैब्रिक का चुनाव कर सकती हैं। यहां आप ज्वेल पैटर्न, ऐब्स्ट्रैक्ट या ज्योमेट्रिक डिजाइन चुन सकती हैं।

बेडरूम के लिए भी इस तरह का फैब्रिक बेहतर रहता है, क्योंकि यहां रोशनी को रोकने वाले पर्दों की जरूरत पड़ती है। अगर आप बेडरूम में ज्यादा वक्त बिताती हैं, तो आंखों को सुकून देने वाले रंग, फैब्रिक और पैटर्न चुनें। अगर स्टडी रूम या बच्चों का रूम सजाना चाहती हैं तो खिले रंग चुनें। कॉटन फैब्रिक से फर्निशिंग करें, जिससे कमरे को सकारात्मक ऊर्जा मिले। इसके लिए टसल वर्क वाले रंगीन ट्राइबल पैटर्न या सॉफ्ट फैब्रिक में फ्लोरल पैटर्न चुन सकती हैं।