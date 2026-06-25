सूखी तुलसी फिर होगी हरी-भरी, बस गमले में डालो 1 गिलास काला पानी, माली ने बताया खास सीक्रेट
हिंदू धर्म में तुलसी को खास महत्व दिया जाता है और इस पौधे की पूजा भी की जाती है। साथ ही तुलसी की पत्तियां सेहत के लिए फायदेमंद होती हैं लेकिन गर्मियों में पौधा पूरी तरह से सूख जाता है। अगर आपकी तुलसी भी सूख गई है, तो माली के बताए 1 तरीके से उसे फिर से हरा भरा कर लें।
हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बेहद खास माना जाता है और खास मौकों पर पूजा भी की जाती है। ऐसे में तुलसी का सूखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। साथ ही तुलसी की पत्तियों को इम्यूनिटी बूस्टर भी माना जाता है। सर्दी-खांसी में तुलसी का काढ़ा पीना फायदेमंद होता है। लोग चाय में तुलसी की पत्तियां डालकर पीते हैं, लेकिन गर्मियों के मौसम तुलसी का पौधा अक्सर सूख जाता है। ऐसे में ज्यादातर लोग इसे उखाड़कर फेंक देते हैं और नया पौधा लगा देते हैं। अगर आपका पौधा भी बिल्कुल मुरझा गया है और पत्तियां पीली पड़ चुकी हैं, तो उखाड़ने की गलती न करें। तुलसी के पौधे को फिर से हरा भरा करने के लिए माली ने एक आसान और कारगर तरीका बताया है। आपको कुछ करना नहीं बस एक गिलास घोल तैयार करके मिट्टी में मिला देना है।
मिट्टी कैसे करें तैयार
माली का कहना है कि सबसे पहले मीडियम साइज का गमला लें, छोटे गमले में तुलसी की जड़ नहीं फैल पाती है। फिर उसमें रेतीली मिट्टी भरें। मिट्टी को थोड़ा भुरभुरा ही रखें और हल्का पानी डालते हुए गमले में भरें। इसमें आप चाय की पत्ती और गोबर भी मिला सकते हैं, जो खाद्य का काम करेंगे।
धूप में रखें या छांव में
तुलसी के पौधे को अच्छी बढ़त के लिए रोजाना सुबह की हल्की 1–2 घंटे की धूप मिलना फायदेमंद माना जाता है। सुबह की धूप तेज नहीं होती, इसलिए इससे पौधे को रोशनी भी मिलती है और पत्तियां ताजा बनी रह सकती हैं। इसके बाद कोशिश करें कि पौधे को ऐसी जगह रखा जाए जहां दिनभर बहुत तेज और सीधी धूप न पड़े। माली बताते हैं कि गर्मियों या ज्यादा तापमान वाले दिनों में लंबे समय तक तेज धूप पड़ने से तुलसी की पत्तियां मुरझाई हुई दिख सकती हैं, उनका रंग हल्का पड़ सकता है और मिट्टी भी जल्दी सूख सकती है। अगर घर में ऐसी जगह नहीं है जहां हल्की छांव मिल सके, तो दोपहर के समय पौधे के ऊपर हल्का सूती कपड़ा या नेट लगाकर सीधी धूप को कुछ हद तक रोका जा सकता है।
1 गिलास वाला घोल
माली ने बताया कि अगर आपकी तुलसी बिल्कुल सूख चुकी है, तो उसमें 1 गिलास वाला काला पानी डाल दीजिए। इसे बनाने के लिए आपको 2 चीजें चाहिए होंगी, पहली काली सरसों के दाने और दूसरा सरसों की खली। इन दिनों चीजों को मिक्सी में अच्छे से पीस लें और फिर गुनगुने पानी में मिला दें। पानी में ये अच्छे से घुल जाएंगे, फिर आप घोल को 1 गिलास से नापकर मिट्टी में चारों तरफ डालें। इस घोल में ऐसे तत्व होंगे, जो मिट्टी को मजबूत देंगे और पौधे को दोबारा हरा-भरा कर देंगे। माली का कहना है कि इस घोल को एक दिन छोड़कर दूसरे दिन डालते रहें, 15 दिन में पौधा हरा-भरा हो जाएगा।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
करियर का सफर
दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।
एजुकेशन
दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।
विशेषज्ञता
हेल्थ, फिटनेस और किचन हैक्स
ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी
एंटरटेनमेंट बीट
सेलेब्रिटी न्यूज
वीडियो स्टोरीज
फिल्मों के रिव्यू
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।