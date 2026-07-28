काम की बात: AC नहीं कर रहा सही कूलिंग? इन 4 आसान तरीकों से पता करें कहीं गैस लीक तो नहीं
AC गर्मी को दूर करके फौरन कमरे को ठंडा कर देता है लेकिन कई बार घंटों तक चलाने के बाद भी सही कूलिंग नहीं होती। ऐसे में कहीं आपके एसी की गैस लीक तो नहीं हो रही? चलिए बताते हैं गैस लीक होने का पता कैसे लगाएं।
बरसात के सीजन में उमस भरी गर्मी से राहत पाने के लिए लोग AC चलाकर कमरे को ठंडा करते हैं और एयर कंडीशनर से फटाफट कमरा चिल्ड हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि एसी घंटों तक चलता रहता है लेकिन कमरा ठंडा नहीं हो पाता। ऐसे में हम एसी का फिल्टर, जाली और टेंपरेचर कम-ज्यादा करके सब देख लेते हैं, लेकिन क्या आप एसी की गैस चेक कर पाते हैं? एसी की गैस अगर लीक हो रही होगी या कंप्रेसर में कोई समस्या हुई, तब भी आपको सही कूलिंग नहीं मिलेगी। आज हम आपको बताएंगे कि एसी की गैस लीक और कंप्रेसर को चेक कैसे करें?
AC की गैस लीक क्यों होती है?
AC की गैस (रेफ्रिजरेंट) अपने आप खत्म नहीं होती। अगर गैस कम हो रही है, तो इसका मतलब ज्यादातर मामलों में कहीं न कहीं लीकेज है। समय के साथ कॉपर पाइप में नमी, धूल और केमिकल्स के कारण छोटे-छोटे छेद हो सकते हैं, जिससे गैस लीक होने लगती है। कॉइल में जंग, धूल या मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के कारण भी गैस लीक हो सकती है। यह पुराने AC में ज्यादा देखने को मिलता है।
गैस लीक किन तरीकों से करें चेक
- गर्म हवा की जगह आएगी ठंडी हवा
AC जब सही से चलता रहता है, तो कंप्रेसर के पास से गर्म हवा आती है। अगर गैस लीक की समस्या हो तब वहां से ठंडी हवा आने लगेगी। इसका मतलब साफ है कि गैस लीक हो रही है।
- तापमान में दिख रहा फर्क
अगर AC पहले की तुलना में कम ठंडी हवा दे रहा है और कम टेंपरेचर सेट करने के बावजूद कमरा ठंडा नहीं हो रहा, तो यह रेफ्रिजरेंट गैस लीक का कारण हो सकता है। इसका मतलब है एसी में गैस लीक की प्रॉब्लम है।
- इंडोर यूनिट की कॉइल पर बर्फ जमना
गैस कम होने पर इवैपोरेटर कॉइल का तापमान बहुत नीचे चला जाता है, जिससे कॉइल या कॉपर पाइप पर बर्फ जमने लगती है। यह गैस लीक होने का आम संकेत है। अगर आपको एसी के कॉइल पर बर्फ दिखे तो फौरन चेक करवाएं।
- साबुन के घोल से करें चेक
अगर किसी पाइप या जॉइंट पर लीकेज का शक हो, तो वहां साबुन का घोल लगाने पर बुलबुले बनने लगते हैं। वहीं, तकनीशियन इलेक्ट्रॉनिक लीक डिटेक्टर की मदद से भी गैस लीक की सटीक पहचान करते हैं। अगर आपको समझ न आए तो इलेक्ट्रीशियन को बुलवाएं।
कंप्रेसर भी हो सकता है खराब
अगर आपका एसी ठंडा नहीं कर रहा है, तो सिर्फ गैस लीक ही नहीं इसका जिम्मेदार कंप्रेसर भी हो सकता है। कई बार कंप्रेसर पूरी तरह ठप होने पर आउटडोर यूनिट का पंखा तो चलता है, लेकिन कंप्रेसर नहीं चलता है। इसकी वजह से भी एसी कूलिंग कम करता है। अगर गैस लीक की समस्या न लगे, तो कंप्रेसर की जांच करें।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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