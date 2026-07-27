ना ईंट-पत्थर, ना खिड़कियां! अभय देओल ने गोवा में बनवाया आलीशान कांच का घर, पेड़ों से बना इंटीरियर
क्या आपने कभी कांच का घर देखा है? एक्टर अभय देओल ने गोवा के जंगलों के बीच में कांच का खूबसूरत आशियाना बनवाया है, जो देखने में महल जैसा लगता है। चलिए आपको इस सुंदर घर की खास तस्वीरें दिखाते हैं।
Abhay Deol Glass House: अभय देओल बेहतरीन एक्टर हैं और ये बात हर कोई जानता है लेकिन उनकी सोच-समझ भी सभी से अलग है। इस बात का पता उनके खूबसूरत घर को देखकर चलता है। उन्होंने गोवा के जंगलों के बीच खूबसूरत ग्लास हाउस बनवाया है, जिसे कांच का घर भी कह सकते हैं। इस कांच के घर की खूबसूरती देखकर आपकी आंखें खुली रह जाएंगी और खास बात ये है कि इसमें कोई खिड़की-दरवाजा नहीं बना है। पूरा घर सिर्फ कांच से बना है और यहां हर तरह की लग्जरी सुविधा मौजूद है। तो चलिए आपको अभय देओल के कांच के घर की सुंदर तस्वीरें दिखाते हैं।
बिना खिड़कियों-दरवाजे वाला घर
अभय देओल के घर में ना ही खिड़कियां है और ना ही दरवाजे सिर्फ कांच के स्लाइड वाले डोर हैं। जब भी खोलना होता है, इन स्लाइड्स को खिसकाकर खोला जा सकता है। छोटे से लेकर बड़े-बड़े कांच के पीस लगाकर इस घर को कंप्लीट किया गया है।
लकड़ी के फर्नीचर और ग्रेनाइट वाली फर्श
ग्लास हाउस में सभी चीजें डार्क ब्राउन कलर वाली वुड से बनाई गई हैं। कुर्सी, मेज और सभी चीजों को अच्छी लकड़ी का इस्तेमाल कर बनाया गया है, जिसमें एक चमक रहती है। इस घर की फर्श को ब्लैक ग्रेनाइट से बनाया गया है, जो देखने में काली है लेकिन उसमें भी चमक बनी रहती है।
पेड़-पौधों से बना है इंटीरियर
पेड़ पौधों से इंटीरियर बनाने का मतलब का है इस ग्लास हाउस में इंटीरियर अलग से बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। जंगल के बीच बने इस घर के आस-पास सिर्फ पेड़-पौधे ही हैं, जिससे कांच का घर घिरा रहता है। आप जिस तरफ देखेंगे वहां आपको सिर्फ हरियाली और पेड़ ही दिखेंगे। ऐसे में कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि पेड़-पौधों को अभय ने अपने घर का इंटीरियर बना लिया है।
हर तरह की सुविधा हैं मौजूद
इस कांच के घर में एक बड़ा सा स्वीमिंग पूल है, छत, बालकनी, लिविंग एरिया, ड्राइंग रूम, स्टडी रूम सबकुछ बना हुआ है। एक्टर ने नेचुरल कलर्स के अलावा सोफे, काउच में खूब सारे रंग भरे हैं, जिससे मन को शांति मिले और आंखों को देखने में सुकून। यहां पर अभय देओल ने अपनी आर्ट वर्क को भी अलग स्पेस दिया है।
कम सजावट और सोबर लुक
अभय देओल को ऐसा घर चाहिए था, जिसमें ज्यादा तीम-झाम न हो और सजा हुआ भी लगे। ऐसे में उन्होंने इसे नेचर से सजा लिया। घर के आस-पास तो जंगल है ही अंदर एक्टर ने खूबसूरत पौधे लगाए हैं। लिविंग-ड्राइंग एरिया को छोटी-छोटी चीजों से सजाया है, जो देखने में क्लासी-सोबर लगे। अभय देओल का ये घर कम और रिजॉर्ट जैसा ज्यादा लगता है, वह छुट्टियां मनाने यही आ जाते हैं और सुकून से रहते हैं। तो आपको कैसा लगा अभय देओल का ये कांच वाला घर।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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