घर हो तो ऐसा! आर. माधवन ने बालकनी में उगाए हैं ताजे फल और सब्जियां!
आर. माधवन का मुंबई वाला घर किसी महल से कम नहीं है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत महंगे सामान नहीं, बल्कि सादगी, हरियाली और सुकून से भरा माहौल है। आइए देखते हैं उनके खूबसूरत घर की झलक।
बॉलीवुड सितारों के घरों की बात होती है, तो सबसे पहले आलीशान सजावट और महंगी चीजों का ख्याल आता है। लेकिन एक्टर आर. माधवन का मुंबई वाला घर इस सोच से बिल्कुल अलग है। लगभग 17.5 करोड़ रुपये की कीमत वाला यह घर अपनी सादगी, शांत माहौल और खूबसूरत सजावट के लिए जाना जाता है। यहां हर कोना आराम और सुकून का एहसास कराता है। घर में ध्यान करने के लिए अलग कमरा है, किताबों का शानदार कलेक्शन है और बालकनी में फल-सब्जियां उगाने के लिए खास बगीचा भी बनाया गया है। आइए जानते हैं उनके घर की ऐसी ही खास बातें, जो इसे दूसरे सितारों के घरों से अलग बनाती हैं।
सादगी और खूबसूरती का शानदार मेल
आर. माधवन का घर मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स (BKC) में है। बताया जाता है कि इसकी कीमत करीब 17.5 (मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार) करोड़ रुपये है। घर की सजावट में चमक-दमक से ज्यादा सादगी पर ध्यान दिया गया है। हल्के रंग, लकड़ी का काम और चुनिंदा सजावटी सामान पूरे घर को सुकून भरा एहसास देते हैं।
ध्यान के लिए बना है अलग कमरा
घर की सबसे खास जगहों में से एक है ध्यान करने का कमरा। यहां एक्टर अपने बिजी रूटीन से समय निकालकर शांति के कुछ पल बिताते हैं। घर के कई हिस्सों में बुद्ध की प्रतिमाएं भी रखी गई हैं, जो पूरे माहौल को और शांत बनाती हैं।
किताबों के शौकीन हैं आर. माधवन
अगर आप किताबें पढ़ना पसंद करते हैं, तो आर. माधवन का घर आपको जरूर पसंद आएगा। उनके घर में एक पर्सनल लाइब्रेरी है, जहां कई तरह की किताबें सलीके से रखी गई हैं। यह जगह उनके पढ़ने के शौक और शांत स्वभाव की झलक दिखाती है।
बैठक का कमरा भी है बेहद खास
घर का बैठक वाला हिस्सा काफी खुला और आरामदायक है। आरामदायक सोफे, हल्की रोशनी और सादगी भरी सजावट इसे परिवार और मेहमानों के साथ समय बिताने के लिए बेहतरीन जगह बनाती है। बड़े-बड़े खुले हिस्सों की वजह से घर और भी विशाल नजर आता है।
बालकनी में फल और सब्जियां
आर. माधवन के घर की सबसे अनोखी बात उनकी बालकनी पर बना बगीचा है। यहां उन्होंने कई तरह के फल और सब्जियां उगाई हैं। हरियाली से भरी यह जगह शहर की भागदौड़ के बीच सुकून का एहसास कराती है। छत पर बैठने की आरामदायक जगह और झूला भी बना हुआ है, जहां परिवार के साथ समय बिताया जा सकता है।
हर कोना देता है सुकून का एहसास
घर में नेचुरल लाइटिंग का अच्छा इंतजाम है, जिससे दिन के समय कमरों में उजाला बना रहता है। हल्के रंगों की दीवारें और कम लेकिन खूबसूरत सजावट पूरे घर को शांत और सलीकेदार लुक देती है। यहां दिखावा कम और आराम ज्यादा नजर आता है।
दूसरे सितारों के घरों से क्यों अलग है यह घर?
जहां कई सितारों के घर अपनी भव्यता और महंगी सजावट के लिए चर्चा में रहते हैं, वहीं आर. माधवन का घर सादगी, हरियाली और संतुलित जीवनशैली की वजह से अलग पहचान रखता है। यह घर बताता है कि आलीशान होने के साथ-साथ कोई घर शांत, सादा और प्रकृति के करीब भी हो सकता है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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