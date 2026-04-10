Jokes Of The Day: हंसी की डोज के साथ शुरू करें दिन, पढ़ें ये मजेदार जोक्स
Jokes Of The Day: हर रोज की भागदौड़ और काम के तनाव से अक्सर लोगों के चेहरे से हंसी गायब हो जाती है। ऐसे में हल्की-फुल्की बातें मन को हल्का महसूस कराती है। जैसे ये मजेदार चुटकुले, जिन्हें पढ़कर हंसी फूट पड़ेगी और एक मिनट के लिए तो तनाव सारा छूमंतर हो जाएगा। पढ़ें फनी शायरी और जोक्स…
आजकल की भागदौड़ भरी लाइफ में जब सब अपने दुखों और तनाव में जी रहे हैं। हंसी की एक किरण मूड को बदल सकती है। जैसे ये मजेदार जोक्स, जो सुबह पढ़ लिया तो ना केवल दिनभर हंसता हुआ गुजरेगा बल्कि स्ट्रेस भी कम हो जाएगा। कल्लू शराबी के जोक्स और फ्रेंड्स को भेजने के लिए ये फनी शायरी जरूर पढ़ लें। पूरा दिन हंसी-खुशी ही गुजरेगा।
Jokes Of The Day
1- फूलों को फूल पसंद है
दिलों को दिल पसंद हैं
शायर को शायरी पसंद है
किसी की पसंद से हमें क्या
हमको तो बस आपकी
गर्लफ्रेंड पसंद है।
2- ना इश्क करो झूठा
ना प्यार करो फर्जी
ना इश्क करो झूठा
ना प्यार करो फर्जी
आगे नहीं बताउंगा
मेरी शायरी मेरी मर्जी।
3- तुम्हारे नखरे बड़े प्यारे लगते हैं,
तुम्हारे गुस्से भी हमे अच्छे लगते हैं
बस एक बात समझ नहीं आती
ये हर हफ्ते नए गिफ्ट क्यों लगते हैं।
4- एक दिन टीचर ने कल्लू शराबी की कॉपी पर नोट करके लिखा
5- कृपया करके अपने बच्चे को नहलाकर स्कूल बेजे ।
कल्लू शराबी की मम्मी:कृपया करके मेरे बच्चे को पढ़ाया करे
ना कि उसे सूंघा करे
धन्यवाद
6- लंकेश को एक लड़की पसंद आयी और बोला
लंकेश आई लव यू
लड़की सॉरी, आई हैव ए बॉय फ्रेंड
लंकेश कोई बात नहीं , मुझे सौतेला बॉय फ्रेंड ही बना लो
7- एक शराब की दुकान के बाहर लड़कियों की बहुत बड़ी लाइन लगी हुई थी यह देख
कल्लू शराबी बोला महारी छोरियां किसी से कम है के...
8- एक दिन कल्लू शराबी गन्ने के ज्यूस वाले की दुकान पर गया
और बोला…
कल्लू शराबी अरे ओ, फटा फट ज्यूस पीला दे, यहां पर लड़ाई होने वाली हैं ।
कल्लू शराबी एक गिलास जूस पीने के बाद
कल्लू शराबी फटा फट एक ओर गिलास पीला दे
भयंकर लड़ाई होने वाली हैं ।
ऐसे करके कल्लू 6 गिलास पी गया ।
तभी ज्यूस वाला बोला लड़ाई कब और कहां होने वाली हैं
कल्लू शराबी (हस्ते हुए) लड़ाई तब होगी जब तू मुझसे पैसे मांगेगा
9-लंकेश, कल्लू शराबी से कहता है कि
तुम्हे ये छोटा मेडल किस लिए मिला
कल्लू शराबी: गाना गाने के लिए
लंकेश: अच्छा, और ये बड़ा वाला मेडल किस लिए
कल्लू: ये मुझे गाना बंद करने के लिए
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।
विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना
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