IMO से लेकर FR तक, जानिए Gen Z के इन 9 शॉर्ट वर्ड्स के मतलब
आजकल सोशल मीडिया पर Gen Z के लोग कई ऐसे शॉर्ट वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, जिनका मतलब समझना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। जानिए ऐसे ही 9 पॉपुलर स्लैंग्स के आसान मतलब।
आजकल इंस्टाग्राम, व्हाट्सऐप और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों के बात करने का तरीका काफी बदल गया है। खासकर Gen Z यानी नई पीढ़ी के लोग लंबी बातें लिखने के बजाय छोटे-छोटे वर्ड्स और शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। कई बार तो एक छोटा सा वर्ड पूरी बात कह देता है। जैसे किसी को अपनी बात पर जोर देना हो, किसी चीज को लेकर ईमानदारी से राय देनी हो या किसी को कोई पुरानी बात याद दिलानी हो, तो उसके लिए अलग-अलग स्लैंग्स इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर आपको भी ऐसे वर्ड्स देखकर उनका मतलब समझ नहीं आता, तो ये 9 पॉपुलर Gen Z स्लैंग्स आपके काम आ सकते हैं।
1. YOLO (You Only Live Once)
इसका मतलब है कि जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है। इसलिए हर छोटी बात की चिंता करने के बजाय जिंदगी को खुलकर जीना चाहिए। जब कोई दोस्त घूमने जाने, कुछ नया करने या कोई मजेदार काम करने का प्लान बनाता है, तो वह YOLO कह सकता है। उदाहरण के लिए, कोई कहे कि चलो बिना ज्यादा सोचे ट्रिप पर चलते हैं, जिंदगी एक ही बार मिली है।
2. IYKYK (If You Know, You Know)
इसका इस्तेमाल तब किया जाता है, जब किसी बात को हर कोई नहीं समझ सकता। यानी जिसे उस चीज के बारे में पता है, वही उसका मतलब समझेगा। जैसे दोस्तों के साथ बिताए किसी खास पल की फोटो शेयर करके कोई IYKYK लिख दे, तो इसका मतलब है कि उस फोटो के पीछे की कहानी सिर्फ कुछ लोगों को ही पता है।
3. TL,DR (Too Long, Didn't Read)
जब कोई मैसेज, पोस्ट या आर्टिकल बहुत लंबा हो और उसका छोटा सा सार बताना हो, तब इस स्लैंग का इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है कि पूरी बात पढ़ने के बजाय उसका छोटा और जरूरी हिस्सा बता दें। जैसे किसी ने लंबा पोस्ट लिखा और आखिर में TL;DR के साथ उसकी मुख्य बात बता दी।
4. TBH (To Be Honest)
इसका मतलब है कि सच कहूं तो या ईमानदारी से बताऊं तो। जब कोई अपनी असली राय बताना चाहता है, तब TBH लिखता है। जैसे कोई कहे, TBH मुझे यह फिल्म उतनी अच्छी नहीं लगी। यानी वह बिना घुमाए-फिराए अपनी बात बता रहा है।
5. IMO (In My Opinion)
इसका मतलब है कि मेरी राय में। जब कोई किसी मुद्दे, फिल्म, गाने या किसी दूसरी चीज पर अपनी पर्सनल राय देता है, तो वह IMO लिख सकता है। उदाहरण के लिए, IMO यह गाना इस साल का सबसे अच्छा गाना है। यानी यह उसकी अपनी पसंद और सोच है, जरूरी नहीं कि बाकी लोग भी इससे सहमत हों।
6. ICYMI (In Case You Missed It)
इसका इस्तेमाल तब होता है, जब आप किसी को ऐसी जानकारी दोबारा भेजते हैं, जो शायद उसने पहले नहीं देखी हो। जैसे कोई जरूरी खबर, पुराना वीडियो या कोई खास अपडेट शेयर करते हुए ICYMI लिखा जा सकता है। इसका आसान मतलब है कि अगर आपने यह बात पहले नहीं देखी, तो अब देख लीजिए।
7. AFK (Away From Keyboard)
यह स्लैंग ज्यादातर गेमिंग और ऑनलाइन चैट के दौरान इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है कि कोई इंसान कुछ समय के लिए अपने कंप्यूटर या कीबोर्ड से दूर है। जैसे कोई गेम खेलते हुए दोस्त को AFK लिख दे, तो समझ जाएं कि वह फिलहाल स्क्रीन के सामने नहीं है और कुछ देर बाद वापस आएगा।
8. Flex
जब कोई अपनी महंगी चीजों, अच्छे कपड़ों, पैसे, कामयाबी या किसी खास अचीवमेंट को दिखाकर दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, तो उसे Flex कहते हैं। जैसे कोई अपनी नई कार या महंगा फोन दिखाकर बार-बार उसकी तारीफ करे, तो दोस्त कह सकते हैं कि वह Flex कर रहा है। आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब है दिखावा करना।
9. FR (For Real)
इसका मतलब है सच में या वाकई। जब किसी की बात से आप पूरी तरह सहमत हों या किसी बात पर हैरानी जतानी हो, तो FR इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कोई दोस्त कहे कि आज का शो बहुत अच्छा था और आप जवाब में FR लिख दें। यानी आप भी उसकी बात से सहमत हैं और आपको भी ऐसा ही लगा।
Gen Z की भाषा समझने के लिए जान लें ये बातें
इन स्लैंग्स का इस्तेमाल ज्यादातर सोशल मीडिया चैट, कमेंट्स, मीम्स और दोस्तों के बीच बातचीत में होता है। हालांकि, हर स्लैंग हर जगह इस्तेमाल नहीं किया जाता। कुछ वर्ड्स गेमिंग के दौरान ज्यादा सुनने को मिलते हैं, तो कुछ इंस्टाग्राम और व्हाट्सऐप पर। इनका मतलब समझने से नई पीढ़ी की ऑनलाइन बातचीत को समझना थोड़ा आसान हो सकता है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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