इस सर्दी आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर करें गर्म बेडशीट्स की शॉपिंग
ठंड में चाहें कितनी भी मोटी रजाई ओढ लो पर नीचे बिछी गर्म बेडशीट का आनंद ही कुछ और होता है। गर्म बेडशीट शरीर को पर्याप्त गर्मी और आराम पहुंचती है, जिससे आपकी बॉडी रिलैक्स्ड रहती है। Amazon पर सिंगल से लेकर डबल बेडशीट्स की वैरायटी उपलब्ध मिल जाएगी, जिन्हें आप आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर ऑर्डर कर सकती हैं। तो ज्यादा न सोचें इस सर्दी इन्हें जरूर ऑर्डर करें।
Cloth Fusion की 200 थ्रेड काउंट वाली गर्म बेडशीट बड़े काम की चीज है। ये सुपर सॉफ्ट वॉर्म डबल बेड बेडशीट इलास्टिक फिट के साथ आएगी, जिसकी मदद से ये आपके बेड पर पूरी तरह एडजस्ट हो जाती है और बेडशीट में रिंकल्स नहीं आते। इन बेडशीट्स के साथ दो पिलो कवर्स भी मिल जाएंगे। इनमें अन्य कई अलग-अलग कलर ऑप्शंस उपलब्ध हैं, अपने पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को डिस्काउंटेड प्राइस पर आर्डर कर सकते हैं।
ब्राउन रंग की ये प्रिंटेड बेडशीट सर्दी के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। इस बेडशीट की फैब्रिक हल्की और गर्म है, जो शरीर पर मुलायम महसूस होती है। आप चाहे तो इसे ब्लैंकेट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ दो मैचिंग पिलो कवर्स भी मिल जाएंगे। इसमें एक अन्य कलर ऑप्शन भी उपलब्ध है, अपने पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को 44% के ऑफ पर आज ही ऑर्डर करें।
RD Trend ब्रांड की ये बेडशीट गर्म और मुलायम होने के साथ-साथ ड्यूरेबल भी है। लंबे समय तक इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगी। इसकी फैब्रिक बेहद मुलायम है, जो शरीर को कंफर्टेबल रखती है। वहीं इसपर बने प्रिंट भी बेहद आकर्षक हैं। ये कमरे में एसथेटिक ऐड करने में आपकी मदद करेंगे। अगर आप भी विंटर बेडशीट ढूंढ रही हैं, तो ये ऑप्शन जरूर ट्राई करें। इसके साथ दो मैचिंग पिलो कवर्स भी आएंगे।
इस बेडशीट की गर्म फैब्रिक शरीर पर आरामदायक महसूस होती है। वहीं बेडशीट पर बने प्रिंट और पैटर्न भी काफी अट्रैक्टिव हैं। अगर इस सर्दी आप भी अपने लिए गर्म और आरामदायक बेडशीट की तलाश में हैं, तो यह ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसके साथ में दो मैचिंग पिलो कवर्स भी आएंगे। साथ ही इस समय इस पर 49% का ऑफ उपलब्ध है, केवल 664 में इसे घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं।
ये किंग साइज बेडशीट सर्दी में शरीर पर बेहद आरामदायक महसूस होगी। सर्दी में ये वॉर्म विंटर बेडशीट गर्म और आरामदायक विकल्प है। इस बेडशीट पर बने प्रिंट देखने में बेहद अट्रैक्टिव हैं, साथ ही इसमें आपको दो पिलो कवर्स भी मिल जाएंगे। अगर घर में बच्चे हैं, तो इसकी मुलायम फैब्रिक उन्हें गर्म रखने के साथ ही साथ शरीर पर आरामदायक भी महसूस होगी।
ये वॉर्म बेडशीट ठंड में शरीर को कंफर्टेबल रखती है और एक बेहतर नींद प्राप्त करने में आपकी मदद करती है। विशेष रूप से जिन लोगों को अधिक ठंड लगती है, उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। इसका मुलायम और आरामदायक मटेरियल लंबे समय तक इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगा। इनके साथ दो मैचिंग पिलो कर्व्स आएंगे। वहीं में कई अन्य कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं, अपने पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर आर्डर कर सकती हैं।
Cloth Fusion की 200 TC वाली ये वार्म बेडशीट सर्दियों के लिए परफेक्ट है। गर्म और मुलायम होने के साथ ही इसकी फैब्रिक ड्यूरेबल है, जो जल्दी खराब नहीं होगी। आप भी अपने कमरे के लिए गर्म बेडशीट की तलाश में हैं, तो ये ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। इसके साथ दो पिलो कवर्स भी आएंगे। इस समय इसपर 32% का ऑफ मिल रहा है, इस मौके को हाथ से न जाने दें।
Jaipuri Fabric की 300 थ्रेड काउंट वाली इस बेडशीट की फैब्रिक मैटेरियल मुलायम और आरामदायक होने के साथ ही साथ ड्यूरेबल भी है, जो लंबे इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगी। अगर आपको भी सर्दियों में अधिक ठंड लगती है, तो ये बेडशीट जरूर ऑर्डर करें। इसमें अन्य कई कलर ऑप्शंस उपलब्ध हैं, आप चाहे तो किसी भी विकल्प को 66% के ऑफ पर घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं।
