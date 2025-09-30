साल के सबसे बड़े सेल में डिस्काउंटेड प्राइस पर आर्डर करें 8 बेस्ट वेजिटेबल ट्रॉली सेट्स
प्रोडक्ट्स के सुझाव
क्या आपका किचन भी अक्सर फैला रहता है? खासकर आलू, प्याज आदि जैसे सब्जी, फल को ऑर्गेनाइज्ड रखने में परेशानी होती है, तो हमारे पास आपकी समस्या का बेस्ट सॉल्यूशन है। Amazon पर चल रहे साल के सबसे बड़े सेल में वेजिटेबल ट्रॉली पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर उपलब्ध मिल रहा है, जहां आप इन्हें आधे दाम पर खरीद सकती हैं। यहां आपको आपकी आवश्यकता अनुसार बड़े और छोटे वेजिटेबल ट्रॉली के कई विकल्प उपलब्ध मिल जाएंगे। स्टेनलेस स्टील से लेकर प्लास्टिक के ट्रॉली अलग-अलग प्राइस रेंज में उपलब्ध हैं। अपनी आवश्यकता अनुसार इन्हें घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं। इस प्रकार आपका किचन ऑर्गेनाइज्ड रहेगा, साथ ही आपके लिए किचन में काम करना भी आसान हो जाएगा।
Kitchenwell का मेटल ऑर्गेनाइजर सब्जी, फल आदि को ऑर्गेनाइज करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। आप चाहे तो इनमें ग्रोसरी आइटम भी रख सकते हैं। इसमें छोटे-छोटे छेद दिए गए हैं, ताकि हवा का बहाव बना रहे। इससे इसमें रखा, आलू प्याज और अन्य सब्जी, फल खराब नहीं होंगे। इस स्टोरेज ऑर्गेनाइजर में 4 लेयर हैं, जिन्हें स्लाइड करके खोला और बंद किया जाता है। इसपर 68% का ऑफ मिल जाएगा, साल के सबसे बड़े सेल में इसे आधे दाम पर आज ही ऑर्डर करें।
Privesh का स्टेनलेस स्टील मॉडर्न किचन स्टोरेज रैक रोजाना के फल और सब्जी के स्टोरेज के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। आप चाहे तो इसमें आलू, प्याज को लंबे समय के लिए ऑर्गेनाइज रूप से स्टोर कर सकते हैं। इसका स्टेनलेस स्टील मैटेरियल जल्दी खराब नहीं होगा और लंबे समय तक इस्तेमाल के बाद भी ये बिल्कुल नया रहता है। 4 लेयर कन्या स्टोरेज ट्रॉली काफी स्पेशियस है, इसे 73% के ऑफ पर आज ही ऑर्डर करें।
Privesh का स्टेनलेस स्टील मॉडर्न किचन स्टोरेज ट्रॉली रैक रोजाना के फल और सब्जी के स्टोरेज के लिए बिल्कुल सही रहेगा। इसमें 2 लेयर है, जिसमें आप प्याज और आलू रख सकते हैं। आगे आपकी छोटी फैमिली है तो एक में आलू प्याज और दूसरे में अन्य फल एवं सब्जियां भी स्टोर कर सकते हैं। इसका स्टेनलेस स्टील मैटेरियल जल्दी खराब नहीं होगा और लंबे समय तक इस्तेमाल के बाद भी ये बिल्कुल नया रहता है। साल के सबसे बड़े सेल में इसपर 77% का ऑफ मिल जाएगा।
Biltoxi multipurpose plastic strorage rack एक परफेक्ट किचन ऑर्गेनाइजर है। आप इसमें रोजाना के फल, सब्जी आदि रखने के अलावा चाहे तो ग्रॉसरी भी स्टोर कर सकती हैं। या फिर किचन के छोटे-मोटे डब्बे रखने के लिए भी ये बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। बेस्ट क्वालिटी के प्लास्टिक से बने ये स्टैंड जल्दी खराब नहीं होते। इसे अपनी सुविधा अनुसार काउंटर टॉप या फिर किचन में नीचे की ओर रख सकते हैं। ये ऑर्गेनाइजर कार्ट ट्रॉली रैक 4 लेयर में आयेगा, जिसमें पर्याप्त स्पेस है।
AEXONIZ का plastic stand किचन स्टोरेज के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। 3 लेयर के इस बास्केट स्टोरेज रैक में काफी जगह है, जिसमें आप रोजाना के फल, सब्जी आदि रखने के अलावा चाहे तो ग्रॉसरी भी स्टोर कर सकते हैं। बेस्ट क्वालिटी के प्लास्टिक से बने ये स्टैंड जल्दी खराब नहीं होते। इसे अपनी सुविधा अनुसार काउंटर टॉप या फिर किचन में नीचे की ओर रख सकते हैं। इस पर 50% का ऑफ मिल रहा, आधे दाम पर इसे आज ही ऑर्डर करें।
Blairmore का स्टेनलेस स्टील मटेरियल से तैयार ये मॉडर्न किचन ऑर्गेनासेजर स्टैंड ट्रॉली रैक्टेंगुलर शेप में आएगा। इसमें रोजाना इस्तेमाल के फल और सब्जी रखने के अलावा आप अन्य छोटे-मोटे डब्बे भी रख सकती हैं। 3 लेयर के ट्रॉली बैग में पर्याप्त स्पेस है, जिसमें काफी सामान एडजस्ट हो जाएगा। साथ ही साथ इसमें चक्के लगे हैं, आप इन्हें आसानी से मूव कर सकते हैं। इसकी स्टेनलेस स्टील क्वालिटी काफी अच्छी है, जो लंबे समय तक इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होती। Great Indian Festival Sale में इस पर 63% का ऑफ मिल जाएगा, ऐसा मौका बार-बार नहीं आने वाला इसे आज ही ऑर्डर करें।
PARASNATH का 4 लेयर का ये फ्रूट वेजीटेबल बास्केट ट्रॉली आपके किचन में एसथेटिक ऐड करेगा। अब इसे अपने अनुसार बड़ा या छोटा कर सकती हैं। इसमें मैक्सिमम 4 लेयर का रैक बनेगा। इस ऑर्गेनाइजर में फल, सब्जी आदि ऑर्गेनाइज्ड रूप से रहते हैं और किचन फ्रेश और क्लीन रहता है। ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। वहीं इस पर 78% का ऑफ भी मिल रहा है, तो ज्यादा इंतजार न करें इसे आज ही ऑर्डर करें।
Q13@ का स्टेनलेस स्टील मॉडर्न किचन स्टोरेज रैक रोजाना के फल और सब्जी के स्टोरेज के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। यह दो लेयर में आएंगे, खासकर ये प्याज और आलू रखने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। इसका स्टेनलेस स्टील मैटेरियल जल्दी खराब नहीं होगा और लंबे समय तक इस्तेमाल के बाद भी ये बिल्कुल नया रहता है। इस समय इस पर 61% का ऑफ मिल रहा है, केवल 779 रुपए में इसे घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं।
