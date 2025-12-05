इस सर्दी ड्राइनेस को बीट कर होठों को मॉइश्चराइज रखेंगे ये 8 टॉप रेटेड लिप बाम

संक्षेप: हम आपके लिए लेकर आए हैं, टॉप रेटेड लिप बाम के बेस्ट ऑप्शन जो आपके होठों को पर्याप्त मॉइश्चर प्रदान करते हुए उन्हें लंबे समय तक हाइड्रेटेड रखते हैं और ड्राइनेस की समस्या नहीं होने देते।

सर्दियां शुरू होते ही ड्राइनेस की समस्या भी बढ़ जाती है, त्वचा रूखी और बेजान हो जाती है, वहीं होठों की नमी छीन जाने के कारण होंठ फटने लगते हैं और पिगमेंटेड हो सकते हैं। स्किन केयर की बात तो हम अक्सर करते हैं, परंतु होठों का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं, टॉप रेटेड लिप बाम के बेस्ट ऑप्शन जो आपके होठों को पर्याप्त मॉइश्चर प्रदान करते हुए उन्हें लंबे समय तक हाइड्रेटेड रखते हैं और ड्राइनेस की समस्या नहीं होने देते। साथ ही जरूरी पोषक तत्व प्रदान करते हैं, जिससे होंठ पूरी तरह स्वस्थ रहते हैं।

Maybelline New York लिप बाम होठों को मॉइश्चराइज रखने के साथ ही साथ सन प्रोटेक्शन भी देते हैं, इनमें 11 SPF है। इसके अलावा इसमें लाइट पिंक रंग का टिंट है, जिससे होंठ मॉइश्चराइज रहते हैं और लंबे घंटों तक पिगमेंटेड भी रहते हैं। ये होठों को पर्याप्त मॉइश्चर और हाइड्रेशन देते हैं, साथ ही साथ डैमेज स्किन को रिपेयर भी करते हैं। इस प्रकार आपके होंठ लंबे समय तक स्वस्थ एवं मुलायम रहते हैं।

सर्दियों में होठों की ड्राइनेस बढ़ जाती है, तो Minimalist का ये लिप बाम ट्राई करें। ड्राइनेस कम करने के साथ ही ये पिगमेंटेड और डार्क लिप्स से परेशान लोगों के लिए एक परफेक्ट सॉल्यूशन है। इसमें 8% L-Ascorbic Acid और विटामिन E की गुणवत्ता है, जो होठों के लिए बेहद फायदेमंद होती हैं। साथ ही साथ इसमें ग्लिसरीन है, जो होठों को हाइड्रेट और मॉइश्चर प्रदान करती हैं। इतना ही नहीं ये सन प्रोटेक्शन के साथ आते हैं, यानी सूरज की हानिकारक किरणों का प्रभाव होठों को नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। इसकी ब्राइटनिंग प्रॉपर्टी समय के साथ पिगमेंटेशन पर काम करते हुए होठों को प्राकृतिक रंगत में ढालती है। इतने सारे फायदे एक ही लिप बाम में मिल रहे हैं, तो ज्यादा न सोचे इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

Chemist At Play's नेचुरल लिप बाम ड्राइनेस के कारण हुई होठों की दरार को रिकवर होने में मदद करते हैं। साथ ही साथ डार्क लिप्स और पिगमेंटेशन को भी कम कर देते हैं। इसमें 1% kojic acid है, जो 30 दिन के अंदर अंदर पिगमेंटेशन को हल्का कर देता है। इसके अलावा ह्वालूरॉनिक एसिड होठों को 24 घंटों तक मॉइश्चर प्रदान करती है। इसमें SPF 50 PA++++ प्रोटेक्शन फैक्टर मौजूद है, जो सूरज की हानिकारक किरणों के प्रभाव से होठों को प्रोटेक्ट करते हैं। वही इनमें हानिकारक केमिकल्स और अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं किया गया है आप इसे बेफिक्र होकर अप्लाई कर सकती हैं।

Foxtale SPF 30 युक्त ये पिगमेंटेड लिप बाम में पेप्टाइड और विटामिन सी है, जो होठों के लिए कई रूपों में फायदेमंद होते हैं। इसका लाइटवेट टेक्सचर होठों पर आराम से ब्लेंड हो जाता है और उन्हें लंबे समय तक मॉइश्चराइज एवं हाइड्रेटेड रखता है। इसे अप्लाई करते ही होठों पर हल्के गुलाबी रंग का ग्लॉसी पिगमेंट आता है, जिसके ऊपर आपको लिपस्टिक लगाने की आवश्यकता नहीं होती। इसके साथ ही इसमें 30 सन प्रोटेक्शन फैक्टर है, जो सूरज की हानिकारक किरणों के प्रभाव से होठों की त्वचा को पूरी तरह प्रोटेक्ट करते हैं। इस प्रकार आपके होंठ लंबे समय तक स्वस्थ एवं हाइड्रेटेड रहते हैं।

The Derma Co 1% विटामिन सी ब्राइटिनिंग लिप बाम में SPF 50 PA ±±± प्रोटेक्शन फैक्टर है, जो होठों को लंबे समय तक मॉइश्चराइज रखते हैं और सूरज के हानिकारक किरणों के प्रभाव को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। वहीं इसमें नियासिनामाइड और ह्वालूरॉनिक एसिड की गुणवत्ता मौजूद है, जो हाइड्रेशन और मॉइश्चर प्रदान करने के साथ ही पिगमेंटेशन कम कर देती है। इसका लाइटवेट फार्मूला होठों पर अच्छी तरह ब्लेंड हो जाता है, और धीरे-धीरे अवशोषित होता है। इसमें पैराबीन, सल्फेट जैसे हार्मफुल केमिकल नहीं हैं, जिससे होठों को नुकसान हो सके।

HYPHEN टिंटेड लिप बाम में 1% विटामिन E, 2% स्क्वालेन और पेप्टाइड्स हैं। ये सभी पोषक तत्वों का कॉन्बिनेशन होठों को 24 घंटों तक मॉइश्चर एवं हाइड्रेशन प्रदान करता है और फटे होठों से छुटकारा पाने में मदद करता है। साथ ही पिगमेंटेशन भी कम करता है। इन्हें अप्लाई करने के बाद लिपस्टिक लगाने की आवश्यकता नहीं होती। वहीं इनके नियमित इस्तेमाल से होठों की रंगत और टेक्सचर दोनों में सुधार होता है। इनमें अन्य पिगमेंटेड रंग उपलब्ध हैं, अपने पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को डिस्काउंटेड प्राइस पर आर्डर कर सकती हैं।

Dot & Key लिप बाम में 2% kojic acid और विटामिन C है, जो 30 दिन के अंदर-अंदर पिगमेंटेशन को हल्का कर होठों में चमक ऐड करते हैं। शिया और मैंगो बटर 24 घंटों तक मॉइश्चर प्रदान करते है। इसमें SPF 50 PA++++ प्रोटेक्शन फैक्टर मौजूद है, जो सूरज की हानिकारक किरणों के प्रभाव से होठों को प्रोटेक्ट करते हैं। इसमें सल्फेट और ऐल्कोहॉल जैसे केमिकल्स इस्तेमाल नहीं किए गए, ये पूरी तरह सुरक्षित हैं। इसमें 2 तरह के पिगमेंटेड लिप बाम आते हैं, अपने पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को ऑर्डर कर सकती हैं।

