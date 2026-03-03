कमरे का लुक बदल देंगी कॉटन की ये 8 बेडशीट्स, 500 के अंदर करें इनकी शॉपिंग

अगर गर्मी में कॉटन बेडशीट्स की तलाश है? तो आज हम 8 ऐसे विकल्प लाये हैं, जिन्हें 500 के अंदर आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं।

गर्मियां शुरू होने वाली हैं, क्या अपने अभी तक अपनी बेडशीट नहीं बदली? अगर नहीं तो इन्हें बदलने का समय आ गया है। गर्मी में एक अच्छी नींद के लिए कॉटन की आरामदायक बेडशीट्स जरूरी होती है। इस मौसम इन बेडशीट्स का डिमांड भी काफी बढ़ जाता है। Amazon पर प्रीमियम क्वालिटी की कॉटन बेडशीट्स 500 के अंदर उपलब्ध मिल जाएंगी। खासकर जिनकी स्किन सेंसिटिव है और गर्मी में घमौरियां निकल आती हैं, तो उनके लिए कॉटन बेडशीट्स बहुत जरूरी है। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं कॉटन बेडशीट्स की वैरायटी।

Story@Home ब्रेन की कॉटन फैब्रिक से तैयार राजस्थानी प्रिंटेड डबल बेड बेडशीट बेहद हल्की और आरामदायक है। इस बेडशीट की लंबाई और चौड़ाई पर्याप्त है, ये बड़े बेड पर आराम से आ जाएगी। इस पर बने प्रिंट देखने में काफी आकर्षक हैं, ये आपके कमरे का लुक बदल देंगे। अगर आपको भी ये विकल्प पसंद आया है, तो 75% के ऑफ पर इसे आज ही ऑर्डर करें।

100% कॉटन फैब्रिक से तैयार बेडशीट हल्की और आरामदायक है। इस बेडशीट की फैब्रिक हल्की और मुलायम होने के साथ टिकाऊ भी है। लंबे समय तक इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगी। साथ ही इसका कलर भी फेड नहीं होता है। इस पर बने जयपुरी प्रिंट आपके कमरे में आकर्षण जोड़ देंगे। इसमें कई अन्य कलर और पैटर्न ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं, इन्हें 77% के आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर ऑर्डर करें।

कॉटन फैब्रिक से तैयार प्रिंटेड बेडशीट गर्म मौसम और सेंसेटिव स्किन वालों के लिए परफेक्ट रहेगी। अगर आप बजट फ्रेंडली कॉटन बेडशीट की तलाश में हैं, तो इस विकल्प को जरूर ऑर्डर करें इलास्टिक फिट के साथ ये बेडशीट रिंकल्स फ्री रहती है। इसकी सॉफ्ट और हवादार फैब्रिक ठंडक का एहसास बनाए रखती है। इसके साथ 2 मैचिंग पिलो कवर भी आयेंगे। अगर आपको भी इसका कलर और पैटर्न पसंद आया है, तो 50% के ऑफ पर आधे दाम में इसे आज ही ऑर्डर करें।

ये बेडशीट हल्की और आरामदायक है। ये देखने में जितनी अट्रैक्टिव है, इसका एहसास उतना ही आरामदायक और मुलायम है। वहीं ये कलर भी काफी यूनिक है और इस पर बने फ्लोरल प्रिंट मेरे पर्सनल फेवरेट है। यह आपके बड़े से किंग साइज के बेड पर आराम से एडजस्ट हो जाएगी। साथ ही इसकी फैब्रिक ड्यूरेबल है, लंबे इस्तेमाल के बाद भी इनका रंग हल्का नहीं पड़ेगा। अगर आपको भी ये बेडशीट पसंद आई है, तो 76% के ऑफ पर उपलब्ध मिल जाएगी।

VOMZER 300 थ्रेड काउंट के साथ इस कॉटन की किंग साइज बेडशीट का कलर और प्रिंट दोनों बेहद यूनिक है। ये देखने में काफी अट्रैक्टिव है, आपके कमरे में एस्थेटिक ऐड करेगी। गर्म मौसम में अगर आपको भी घमौरियां हो जाती हैं, तो ये बेडशीट स्किन फ्रेंडली है और त्वचा को बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करती। इस बेडशीट के साथ दो मैचिंग पिलो कवर भी आयेंगे। इस प्रिंटेड बेडशीट की फैब्रिक की मेंटेनेंस बेहद आसान है, इसे मशीन वॉश कर सकती हैं।

कॉटन फैब्रिक से तैयार ये किंग साइज बेडशीट समर सीजन के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। ये स्किन फ्रेंडली है, शरीर पर हल्की और आरामदायक महसूस होगी। इस पर बने प्रिंट और पैटर्न यूनिक हैं। इसकी फैब्रिक टिकाऊ है, लंबे इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगी। चाहे जितनी बार वॉश कर लें, इसका रंग बिल्कुल नए जैसा रहेगा। गर्मी में घमोरियां निकल आती हैं, तो कॉटन बेडशीट इस्तेमाल करें। बचाव में ये आपकी मदद करेंगे।

अगर डार्क रंग की बेडशीट ढूंढ रही हैं, तो ये विकल्प आपके लिए परफेक्ट रहेगा। Cozy Furnish कॉटन फैब्रिक से तैयार ये डबल बेड बेडशीट का रंग और डिजाइन दोनों आकर्षक है। खासकर अगर घर में बच्चे हैं और बेडशीट पर बार-बार दाग लग जाता है, तो ये बेडशीट जरूर ऑर्डर करें। इसकी फैब्रिक हल्की और मुलायम है, जिसे मेंटेन करना भी काफी आसान है। साथ ही इसमें 2 मैचिंग पिलो कवर्स भी आएंगे। इस लग्जरी बेडशीट की MRP पर 58% का ऑफ मिल जाएगा, ये मौका हाथ से न जानें दें।

ये कॉटन किंग साइज बेडशीट पर बने फ्लोरल प्रिंट को लोगों ने बेहद पसंद किया है। साथ ही इसकी कॉटन फैब्रिक हल्की और आरामदायक है, जो समर सीजन एक परफेक्ट विकल्प साबित होगी। वहीं इस प्रीमियम क्वालिटी की बेडशीट इस समय बजट फ्रेंडली प्राइस पर उपलब्ध है। 58% के ऑफ के साथ केवल 499 में इसे घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। ऐसा मौका बार-बार नहीं आएगा, इसे हाथ से न जाने दें।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।