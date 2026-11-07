Diwali 2026 Rangoli Designs: दिवाली पर सबसे सुंदर लगेगी आपकी रंगोली! सेव कर लें 8 डिजाइन
दिवाली पर घर के आंगन, मंदिर या मुख्य द्वार पर रंगोली जरूर बनाई जाती है। यहां हम आपके साथ रंगोली के कुछ सुंदर डिजाइन शेयर कर रहे हैं, जो बनाने में भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। अपनी रंगोली सबसे अलग हटकर चाहते हैं, तो इन्हें सेव कर लें।
दिवाली के त्योहार में मुख्य सजावट रंगोली को ही माना जाता है। कहते हैं इस दिन मां लक्ष्मी अपने भक्तों के घरों में पधारती हैं। उन्हीं के स्वागत में घर के आंगन और मंदिर में सुंदर रंगोली बनाई जाती है। दिवाली के शुभ मौके पर आप भी रंगोली बनाने वाले हैं, लेकिन डिजाइन समझ नहीं आ रहा है तो यहां दिए गए सुंदर पैटर्न देख सकते हैं। ये सभी डिजाइन एक से बढ़कर एक हैं और बनाने में भी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं हैं।
द्वार पर बनाएं मोर वाला डिजाइन
घर के मुख्य द्वार पर ये मोर वाली कलरफुल रंगोली काफी सुंदर लगेगी। मोर को शुभता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए पूजा-पाठ जैसे मौकों पर रंगोली में मोर काफी ज्यादा देखने को मिलता है।
हैप्पी दिवाली वाली रंगोली बनाएं
घर के आंगन में आप हैप्पी दिवाली वाली ये रंगोली बना सकते हैं। इसमें दीए और फूलों वाला डिजाइन है, जिसे बनाना भी काफी आसान है। अगर आप कोई बड़ी सी रंगोली चाहते हैं जो कम समय में बन जाए, तो ये वाला डिजाइन चुन सकते हैं।
कमल के फूल वाला डिजाइन बनाएं
कमल का फूल मां लक्ष्मी का आसन होता है। इसे भी आप घर के आंगन या मंदिर में बना सकते हैं, बहुत ही सुंदर डिजाइन लगेगा। कमल के फूल और दीए वाला ये डिजाइन आसानी से बन जाएगा और ज्यादा टाइम भी नहीं लेगा।
फ्लोरल पैटर्न वाली सुंदर रंगोली
फ्लोरल पैटर्न वाली ये रंगोली देखने में जितनी सुंदर है, बनाने में उतनी ही आसान है। इसे बनाने के लिए आप चम्मच और ईयरबड जैसे टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे रंगोली बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा और हर एक स्ट्रोक्स बहुत सुंदर लगेगा।
मोरपंख वाला रंगोली डिजाइन
मोरपंख वाली ये रंगोली दिवाली पर आपके घर के आंगन में बहुत सुंदर लगेगी। चटख रंगों सी बना ये डिजाइन अलग ही नजर आता है और बन भी फटाफट जाता है। पहले एक आउटलाइन बना लेंगे तो रंगोली बनाना आसान हो जाएगा।
चावल के आटे से बनाएं पारंपरिक रंगोली
दिवाली पर कई घरों में चावल के आटे से रंगोली बनाई जाती है। अगर आप भी इस बार पारंपरिक रंगोली बनाने की सोच रहे हैं, तो ये वाला डिजाइन चुन सकते हैं। बहुत ही सुंदर लगेगा और कुछ देर में ही बन जाएगा।
डॉट वाली रंगोली डिजाइन बनाएं
छोटी सी रंगोली ढूंढ रहे हैं तो ये वाला डिजाइन बना सकते हैं। बहुत आसान है और देखने में काफी खूबसूरत लगता है। इस रंगोली में डॉट बनाने के लिए आप अपनी उंगलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं और ईयरबड्स की मदद से स्ट्रोक्स बना सकते हैं।
ये रंगोली डिजाइन भी सुंदर लगेगा
ये फ्लोरल पैटर्न वाली रंगोली बनाना काफी आसान है और देखने में भी ये बहुत सुंदर लगती है। आप घर के आंगन में बड़ी सी रंगोली बनाना चाहते हैं तो ये डिजाइन बनाना बेस्ट रहेगा। अगर आपके पास ज्यादा रंग नहीं हैं, तो दो तीन रंगों में ही ये बनकर तैयार हो जाएगा।
(All Images Credit- Pinterest)
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
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