जूते चप्पल बिखरे रहते हैं, तो उन्हें ऑर्गेनाइज्ड रखने में मदद करेंगे ये बेस्ट शू रैक
घर में शू रैक होना इसलिए भी जरूरी है, ताकि बाहर के चप्पल घर के अंदर प्रवेश न करें और घर में गंदगी न फैले। आज हम आपके लिए कुछ बेस्ट शू रैक लेकर आए हैं, जिन्हें आप आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर ऑर्डर कर सकती हैं।
क्या आपके घर के अंदर और बाहर जूते चप्पल बिखरे रहते हैं? हालांकि, ज्यादातर घरों में ऐसा होता है, परंतु ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। जूते चप्पल को हमेशा समेट कर रखना चाहिए। इसके लिए एक सही शू रैक आपके पास होना चाहिए। ये जूते चप्पलों को ऑर्गेनाइज्ड रखने में मदद करते हैं, जिससे बाहर जाते वक्त आपको इन्हें ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती। वहीं आपका घर भी ऑर्गेनाइज्ड और क्लीन रहता है। घर में शू रैक (Shoe Racks) होना इसलिए भी जरूरी है, ताकि बाहर के चप्पल घर के अंदर प्रवेश न करें और घर में गंदगी न फैले। आज हम आपके लिए कुछ बेस्ट शू रैक (Shoe Racks) लेकर आए हैं, जिन्हें आप आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर ऑर्डर कर सकती हैं। तो ज्यादा न सोचें मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
Ebee Grey का ये पोर्टेबल शू रैक है, जिसे आप आसानी से घर के किसी भी कोने में रख सकते हैं। हालांकि, शू रैक हमेशा घर की एंट्री के बराबर होना चाहिए। प्लास्टिक मटेरियल से तैयार इस शू रैक में 6 शेल्व्स हैं, जिसमें इन्हें ढकने के लिए कर्टेन भी दिया गया है, जिसमें चप्पल, जूते और सैंडल न केवल ऑर्गेनाइज रहते हैं, बल्कि इन पर गंदगी जमा नहीं होती। अगर आपको भी ये ऑप्शन पसंद आया है, तो 71% के ऑफ पर इसे आज ही ऑर्डर करें।
About Space शू रैक में जूते चप्पल के 12 पेयर आराम से आ जाएंगे। इन्हें PP प्लास्टिक पैनल से तैयार किया गया है, जिसमें रस्टप्रूफ स्टील का फ्रेम है, यानी ये प्रोडक्ट ड्यूरेबल है और लंबे इस्तेमाल के बाद भी जल्दी खराब नहीं होगा। साथ ही इनमें प्लास्टिक डोर्स मिल जाएंगे, जिनकी मदद से जूते चप्पलों पर धूल गंदगी जमा नहीं होती। साथ ही ये देखने में भी क्लासी है। अगर आप लंबे समय से शू रैक खरीदने का सोच रहे हैं, तो ये ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं।
5 शेल्फ वाले इस शू रैक में 5 डोर्स दिए गए हैं। साथ ही साइड में 5 हुक्स मिल जाएंगे और एक वुडन हैमर भी मिलेगा। इस पोर्टेबल शू रैक के साथ आपको डस्ट प्रूफ दरवाजे मिल जाएंगे, जिनमें आपके नए जूते चप्पल पूरी तरह से डस्ट फ्री और सुरक्षित रहेंगे। आप इसे अपने अनुसार इधर-उधर एडजस्ट कर सकती हैं। तो ज्यादा न सोचें, इसे आज ही ऑर्डर करें।
प्लास्टिक मेटेरियल से तैयार इस शू रैक में 6 शेल्फ दिया गया है, जो की पूरी तरफ पोर्टेबल है। वहीं ये डस्ट प्रूफ है, इसलिए इसमें आपके जूते, चप्पल धूल और गंदगी से खराब नहीं होंगे। इसमें रोजाना इस्तेमाल में आने वाले काफी सारे जूते चप्पल आराम से एडजस्ट हो जाएंगे। वहीं अगर आपकी जॉइंट फैमिली है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इनकी मदद से आपके घर की एंट्री ऑर्गेनाइज्ड रहती हैं।
NYALKARAN ब्रांड का ये शू रैक आउटडोर में रखने के लिए परफेक्ट है। अगर आप कुछ बेहद सस्ता ढूंढ रहे हैं, तो इससे बेहतर और कुछ भी नहीं। आप इसे लिविंग रूम के एंट्री पर रख सकते हैं, साथ ही चाहे तो इसे अन्य रूपों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यह प्लास्टिक के फोल्डेबल शू रैक आराम से असेंबल हो जाते हैं, और इनका मेटेरियल भी लंबे समय तक खराब नहीं होता। साथ-साथ यह लाइटवेट और पोर्टेबल भी हैं।
AYSIS का मल्टीपरपज 6 शेल्फ DIY शू रैक के साथ मेटल के 3 दरवाजे मिल जाएंगे। इसकी प्रीमियम प्लास्टिक क्वालिटी लंबे समय तक खराब नहीं होती। इस शू ऑर्गेनाइजिंग बॉक्स में नए से लेकर पुराने चप्पल, स्लीपर, सैंडल आदि जैसे सभी फुटवियर आराम से एडजस्ट हो जाएंगे। इस प्रकार जूते, चप्पल ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं। साथ ही साथ उन्हें ढूंढने में परेशानी नहीं होती।
