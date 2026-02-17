खरीदें 8 BPA फ्री किचन कंटेनर बॉक्स, ग्रॉसरी रहेगा लंबे समय तक फ्रेश
क्या ग्रॉसरी आइटम्स का स्वाद और फ्लेवर जल्दी खराब हो जाता है? तो आपको स्टोरेज बदलने की जरूरत है। किचन स्टोरेज बॉक्स बड़े काम की चीज है। पर इनमें खाने पीने की चीजें स्टोर की जाती है, इसलिए इनकी क्वालिटी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। Amazon पर किचन स्टोरेज बॉक्स के अलग-अलग वैरायटी उपलब्ध है, जिन्हें आप डिस्काउंटेड प्राइस पर घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं, BPA फ्री किचन कंटेनर्स के कुछ बेस्ट विकल्प।
1200ml के एयर टाइट स्टोरेज जार और कंटेनर ऑर्गेनाइजर, प्रीमियम क्वालिटी प्लास्टिक मटेरियल से तैयार किए गए हैं। ये बीपीए फ्री हैं, जो पूरी तरह से सुरक्षित है। इनमें आपको 6 का सेट मिलेगा, जिसमें दाल, चावल, सूजी, इत्यादि जैसी रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजें स्टोर कर सकते हैं। ये किचन स्पेस की बचत में मदद करेंगे। तो ज्यादा इंतजार न करें, इन्हें 35% के ऑफ पर आज ही ऑर्डर करें।
Amazon Brand का एयर टाइट कंटेनर आपके किचन को ऑर्गेनाइज्ड रहने में मदद करेंगे। ये ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स 6 के सेट में आएंगे। 300ml के छोटे कंटेनर्स को मसाला डब्बों की तरह इस्तेमाल कर सकती हैं। ये एयर टाइट डब्बे हैं, जिसमें चीजें लंबे समय तक सुरक्षित रहती हैं। इसपर 23% का ऑफ मिल जाएगा, इंतजार कैसा मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
RABBY ब्रांड के ये एयर टाइट स्टोरेज कंटेनर बड़े काम की चीज हैं। इसमें ग्रॉसरी के सभी आइटम आराम से स्टोर किए जा सकते हैं। ये अलग-अलग साइज में उपलब्ध मिल जाएंगे। इनमें छोटे से लेकर बड़े सभी प्रकार के डब्बे आएंगे, जिनमें मसाले, दाल, चना सूजी, बेसन आदि जैसे ग्रॉसरी के आइटम आराम से एडजस्ट हो जाएंगे। इनका प्लास्टिक मटेरियल ड्यूरेबल है, जो लंबे इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगा। साथ ही ये पूरी तरह से सुरक्षित भी है।
ये ट्रांसपेरेंट स्टोरेज जार ग्रॉसरी आइटम को लंबे समय तक सुरक्षित रहने में मदद करेंगे। इस कंटेनर सेट को अलग-अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें स्नैक्स के साथ ही दाल, चावल, पास्ता आदि कुछ भी स्टोर कर सकती हैं। अगर आपके किचन में भी खाने पीने की चीजें बिखरी रहती हैं, तो ये डब्बे उन्हें ऑर्गेनाइज्ड रखने में मदद करेंगे। इस समय ये प्रोडक्ट 58% के ऑफ पर उपलब्ध मिल जाएगा।
VOLTURI ब्रांड का एयर टाइट कंटेनर BPA फ्री हैं। ये टॉक्सिंस प्लीज नहीं करते इसलिए इनमें खाने पीने की चीजें पूरी तरह सुरक्षित रहती हैं। साथ ही आपको एयर टाइट ढक्कन मिल जाता है, जिससे रोजाना के इस्तेमाल की चीजों में हवा नहीं लगता। ये 8 सेट का किचन कंटेनर ग्रॉसरी स्टोरेज के लिए पूरी तरह से परफेक्ट है। इसे काफी लोगों ने आर्डर किया है और इस पर पॉजिटिव रिव्यू भी दिए हैं। तो 50% के ऑफ के साथ आधे दाम पर इसे आज ही ऑर्डर करें।
ग्रॉसरी स्टोर करने के लिए अच्छी क्वालिटी के डब्बों की तलाश में हैं, ये ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। ये एयर टाइट कंटेनर BPA फ्री और प्रीमियम क्वालिटी मेटेरियल से तैयार किया गए है। इनमें छोटे से लेकर बड़े सभी प्रकार के डब्बे आएंगे, जिनमें मसाले, दाल, चना सूजी, बेसन आदि जैसे ग्रॉसरी के आइटम आराम से एडजस्ट हो जाएंगे।ये आइटम मसाला, चाय, कॉफी, चीनी, दाल, चावल, पास्ता आदि रखने के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। ये ट्रांसपेयर है, इस प्रकार चीजें ढूंढने में भी परेशानी नहीं होगी।
ग्रॉसरी स्टोर करने के लिए अच्छी क्वालिटी के डब्बों की तलाश में हैं, तो E-COSMOS के डब्बों के ये ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। ये एयर टाइट कंटेनर BPA फ्री और प्रीमियम क्वालिटी मेटेरियल से तैयार किया गए है। ये आइटम मसाला, चाय, कॉफी, चीनी, दाल, चावल, पास्ता आदि रखने के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। ये ट्रांसपेयर है, इस प्रकार चीजें ढूंढने में भी परेशानी नहीं होगी।
GOLWNY के ये डब्बे ग्रॉसरी स्टोरेज में आपकी मदद करेंगे। इन ट्रांसपेरेंट जार में एयर टाइट कंटेनर मिल जाएगा, जिससे आप इनमें सुरक्षित रूप से खाने पीने की चीजें स्टोर कर सकती हैं। BPA फ्री है, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसमें ग्रॉसरी के अलग अलग आइटम स्टोर किए जा सकते हैं। सभी चीजें इसमें लंबे समय तक फ्रेश रहती हैं। तो ज्यादा न सोचें इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
