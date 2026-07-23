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सिर्फ पैसे और मोबाइल नहीं, महिलाओं के पर्स में जरूर होनी चाहिए ये 8 चीजें

By Shubhangi Gupta
लाइव हिन्दुस्तान
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घर से निकलते समय पर्स में रखी कुछ छोटी-छोटी चीजें पूरे दिन आपके बहुत काम आ सकती हैं। ये जरूरी सामान आपको हर स्थिति के लिए तैयार रखते हैं और रोजमर्रा की कई छोटी परेशानियों को आसान बना देते हैं।

Ladies Purse Must Have Items
महिलाएं पर्स में क्या-क्या रखें?

पर्स सिर्फ पैसे, चाबियां और मोबाइल रखने की जगह नहीं होता, बल्कि यह आपकी रोजमर्रा की तैयारी का भी हिस्सा होता है। दिनभर बाहर रहने के दौरान कई ऐसी छोटी-छोटी जरूरतें सामने आ जाती हैं, जिनके लिए अगर सामान पहले से साथ हो, तो परेशानी से आसानी से बचा जा सकता है।

चाहे अचानक किसी जरूरी मीटिंग में जाना हो, दोस्तों से मिलना हो या लंबे समय तक घर से बाहर रहना हो, कुछ छोटी चीजें आपको पूरे दिन तरोताजा, व्यवस्थित और आत्मविश्वास से भरा महसूस करा सकती हैं। आइए जानते हैं ऐसी 8 जरूरी चीजों के बारे में, जिन्हें हर महिला अपने पर्स में जगह दे सकती है।

1. हैंड क्रीम

बार-बार हाथ धोने, धूप में रहने या सफाई करने की वजह से हाथ रूखे हो सकते हैं। ऐसे में पर्स में एक छोटी हैंड क्रीम रखें। जरूरत पड़ने पर इसे लगाने से हाथ मुलायम बने रहते हैं।

Purse Me Kya Rakhen

2. ब्रीथ फ्रेशनर

लहसुन, प्याज या मसालेदार खाना खाने के बाद कई बार मुंह से बदबू आने लगती है। ऐसे में पर्स में ब्रीथ फ्रेशनर रखना अच्छा रहता है। इससे सांसों में ताजगी बनी रहती है और किसी से बात करते समय झिझक नहीं होती।

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3. पॉकेट परफ्यूम

पूरे दिन बाहर रहने पर पसीने की वजह से ताजगी कम महसूस हो सकती है। ऐसे में पर्स में छोटा परफ्यूम रखें। जरूरत पड़ने पर इसे लगाकर आप तुरंत फ्रेश महसूस कर सकती हैं।

4. रोज लगाने वाली लिपस्टिक या लिप बाम

होंठ सूख जाएं या अचानक कहीं जाना पड़ जाए, तो पर्स में रखा लिप बाम या रोज लगाने वाली लिपस्टिक बहुत काम आती है। इससे होंठ भी अच्छे दिखते हैं और चेहरा भी फ्रेश लगता है।

हैंडबैग में लिपस्टिक रखते हुए

5. छोटा शीशा

कभी बाल ठीक करने हों या मेकअप देखना हो, छोटा शीशा हमेशा काम आता है। इसलिए इसे अपने पर्स में जरूर रखें।

6. छोटी कंघी

हवा या सफर की वजह से बाल बिखर जाना आम बात है। पर्स में छोटी कंघी रखने से आप कभी भी बाल ठीक कर सकती हैं और सलीके से दिख सकती हैं।

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7. टिश्यू पेपर

चेहरा साफ करना हो, हाथ पोंछने हों या किसी छोटी जरूरत के लिए, टिश्यू पेपर हमेशा काम आते हैं। इसलिए पर्स में इनका एक छोटा पैकेट जरूर रखें।

पर्स में कंघी रखते हुए

8. छोटी डायरी और पेन

किसी का नंबर लिखना हो, जरूरी बात नोट करनी हो या अचानक कोई अच्छा आइडिया आए, तो छोटी डायरी और पेन बहुत काम आते हैं। मोबाइल होने के बाद भी ये चीजें कई बार मददगार साबित होती हैं।

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पर्स को हमेशा व्यवस्थित रखने के आसान तरीके

  • जरूरत का ही सामान रखें।
  • समय-समय पर पुराने कागज और बेकार चीजें निकालते रहें।
  • छोटी चीजों के लिए अलग छोटी थैली रखें।
  • पर्स को जरूरत से ज्यादा भारी ना बनाएं।
  • महीने में एक बार पर्स की सफाई जरूर करें।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta

परिचय एवं अनुभव

शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


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