प्लास्टिक स्टोरेज बॉक्स के ये 8 विकल्प, घर के छोटे-मोटे सामन को रखे व्यवस्थित

घर में रोजाना के कपड़े, बच्चों के खिलौने जैसी कई छोटी-मोटी चीजें हमेशा फैली रहती है, तो चिंता न करें हमारे पास इसका एक आसान समाधान है। प्लास्टिक स्टोरेज बॉक्स घर की छोटी-मोटी चीजों को ऑर्गेनाइज्ड रखने में मदद करेंगे। यहां स्टोरेज बॉक्स के कई बेहतरीन विकल्प उपलब्ध हैं, वो भी किफायती दाम पर। खासकर घर में बच्चे हैं, तो इन्हें जरूर ऑर्डर करें। किचन हो या बेडरूम या फिर स्टडी का सामान सभी को समेट कर रखा जा सकता है। इनपर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर उपलब्ध है, तो ज्यादा न सोचें इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
Nilkamal का ये प्लास्टिक स्टोरेज बॉक्स ढक्कन के साथ आयेगा। इनमें ढक्कन भी लगा हुआ है, जिससे इनमें रखी चीजें पूरी तरह सुरक्षित रहेंगी। बच्चों के कपड़े हो या पूजा का सामान ये घर की छोटी-मोटी चीजों को ऑर्गेनाइज्ड रखने में मदद करेंगी। इसमें 50L की कैपेसिटी है, इनमें काफी सामान आ जाएंगे। ये ट्रांसपेरेंट हैं, इनमें रखी चीज दिखाई देती है, यानी अब बार बार ढक्कन खोलने का झंझट नहीं रहेगा।
ये स्पेस सेवर ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक स्टोरेज बॉक्स ढक्कन के साथ आयेगा। घर में बच्चे हैं और उनके खिलौने इधर-उधर बिखरे रहते हैं, या फिर आपको स्नैक्स रखना हो, ये ऑर्गेनाइजर बॉक्स आपके बेहद काम आएगा। इसमें ढक्कन आयेगा, जिसमें आपका सारा समान पूरी तरह सुरक्षित रहता है। इस तरह इनमें रखी गई चीजों पर धूल और गंदगी जमा नहीं होती। साथ ही ये 82% का ऑफ मिल जाएगा, यानी बेहद सस्ते में इन्हें घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं।
इस प्लास्टिक स्टोरेज बॉक्स में चक्के लगे हैं, आपके लिए इन्हें इधर-उधर मूव करना बेहद आसान होगा। इस स्टोरेज कंटेनर को आप लॉक कर सकते हैं। अगर घर में छोटे बच्चे हैं, उनके खिलौने इधर-उधर बिखरे रहते हैं, तो उन्हें इनमें ऑर्गेनाइज्ड रूप से रखा जा सकता है। ढक्कन लगाने के बाद बच्चे इन्हें खोल नहीं पाएंगे। कपड़े हों या अन्य छोटी-मोटी चीजें, इसमें ऑर्गेनाइज्ड रहती हैं। अगर आपके घर में भी सामान इधर-उधर बिखरे रहते हैं, तो 64% के ऑफ पर इस प्रोडक्ट को आज ही ऑर्डर करें।
इन कलरफुल बॉक्स में चक्के भी लगे हुए हैं। यानी ये ट्राली की तरह काम करते हैं और बच्चे भी इन्हें देखकर अट्रेक्ट होते हैं। इस रंगीन ट्रॉली में बच्चों के कपड़े खिलौने आदि ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे। ये बच्चों को आकर्षक लगते हैं, और बच्चे भी अपनी चीजें इनमें ऑर्गेनाइज्ड रखते हैं। इसके साथ ही इन्हें इधर से उधर मूव किया जा सकता है। तो बच्चों के लिए टॉय कैरी करना भी आसान रहेगा। ये प्रोडक्ट 77% के ऑफ पर उपलब्ध है, केवल 1,130 रुपए में इसे घर बैठे ऑर्डर करें।
प्लास्टिक मटेरियल से तैयार ये रेक्टेंगुलर स्टोरेज बॉक्स बास्केट ढक्कन के साथ आयेगा। ये 3 पीस के सेट में आयेगा, जिसमें चीजों को ऑर्गेनाइज रखना आसान हो जाता है। बच्चों के खिलौने कपड़े डायपर के अलावा आप अपने नियमित इस्तेमाल की चीजें इनमें आराम से रख सकती हैं। इस प्रकार आपका घर क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड दिखता है।
स्पेस सेविंग इस कंटेनर में कपड़े, बच्चों के खिलौने आदि आराम से रख सकती हैं। बेडरूम हो या लिविंग रूम या फिर बच्चों का स्टडी यदि चीजें इधर-उधर बिखरी रहती हैं, तो उन्हें समेटने में ये बॉक्स आपकी मदद करेंगे। 5 लीटर के इस स्टोरेज ऑर्गेनाइजर का प्लास्टिक मेटेरियल ड्यूरेबल है, जो लंबे इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगा। अगर आप भी लंबे समय से स्टोरेज के लिए कंटेनर की तलाश में हैं, तो ये विकल्प हाथ से न जाने दें। वहीं ये बजट फ्रेंडली है, 20% के ऑफ पर ये बेहद सस्ते में उपलब्ध मिल जाएगा।
Homestrap का बास्केट 3 के सेट में आयेगा। इन प्लास्टिक बास्केट के साथ ढक्कन आयेगा, ताकि इनमें रखी चीजें धूल गंदगी से सुरक्षित रह सके। कपड़े से लेकर बच्चों के खिलौने, ऑफिस का सामान और स्टेशनरी ऑर्गेनाइज्ड रखने के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। साथ ही किचन में इन्हें स्नैक्स और अन्य ग्रॉसरी स्टोरेज के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका मैट्रियल ड्यूरेबल है, जो बजट फ्रेंडली प्राइस पर उपलब्ध मिल जाएगा। 45% के ऑफ पर इसे बेहद सस्ते में ऑर्डर कर सकते हैं।
Aristo के प्लास्टिक स्टोरेज बॉक्स की मदद से घर में फैली चीजें ऑर्गेनाइज्ड रहती हैं। यहां आपको बड़ा प्लास्टिक स्टोरेज बॉक्स मिल जाएगा। कपड़े हों या मेकअप या बच्चों की स्टेशनरी के अलावा कोई भी चीज इसमें आराम से आ जाएंगी। 25 लीटर का ये ट्रांसपेरेंट कंटेनर बॉक्स चीजों को पूरी तरह सुरक्षित रखेगा। इसे आप आराम से लॉक कर सकती हैं। इसमें चक्के लगे हैं, इस तरह इन्हें मूव करना आसान होगा।
