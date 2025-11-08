Hindustan Hindi News
इस वेडिंग सीजन ऑर्गेंजा साड़ी में फ्लॉन्ट करें अपना स्टाइल, यहां हैं 8 बेस्ट ऑप्शंस

संक्षेप: अगर साड़ी की शॉपिंग का प्लान है, तो इस बार ऑर्गेंजा साड़ी ट्राई करें। अमेजॉन पर ऑर्गेंजा साड़ियों की वैरायटी उपलब्ध है, वो भी मार्केट प्राइस से आधे दाम पर।

Sat, 8 Nov 2025 03:19 PMAnjali Kumari लाइव हिन्दुस्तान
शादी सीजन चल रहा और आप सभी तैयारियों में जुटी होंगी। अगर साड़ी की शॉपिंग का प्लान है, तो इस बार ऑर्गेंजा साड़ी ट्राई करें। अमेजॉन पर ऑर्गेंजा साड़ियों की वैरायटी उपलब्ध है, वो भी मार्केट प्राइस से आधे दाम पर। ऑर्गेंजा साड़ी को पार्टी वियर से लेकर फेस्टिवल्स पर यहां तक कि ऑफिस वियर के तौर पर भी कैरी किया जा सकता है। ऑर्गेंजा की लाइटवेट साड़ियां सिंपल और एलिगेंट लुक क्रिएट करने में मदद करती हैं, साथ ही इन्हें कैरी करना भी बेहद आसान है। यानी आप वेडिंग फंक्शंस को खुलकर एंजॉय कर सकती हैं।

Sidhidata की प्लेन सॉफ्ट सिल्क ऑर्गेंजा साड़ी का लुक कमाल का है। इसपर खूबसूरत बॉर्डर डिजाइन दिया गया है, जो इसके लुक में चार चांद लगा रहा। ये लाइटवेट है और देखने में सिंपल और एलिगेंट है। इसे पार्टी वियर से लेकर फेस्टिवल्स पर आराम से कैरी किया जा सकता है। खासकर ये उन महिलाओं के लिए परफेक्ट रहेगा, जिन्हें स्टाइल और कंफर्ट दोनों पसंद है। इसमें आपको 0.8 मीटर का अनस्टिच्ड ब्लाउज पीस मिल जाता है, जिसे आप अपने अनुसार स्टाइल करवा सकती हैं।

AKHILAM ब्रांड की ये ऑर्गेंजा साड़ी एक परफेक्ट ट्रेडिशनल वियर है। ये देखने में जितनी आकर्षक है, इसकी फैब्रिक उतनी ही हल्की और मुलायम है। इस लाइटवेट साड़ी को लंबे घंटों तक कैरी कर सकती हैं। संगीत हो या मेंहदी इसे किसी भी फंक्शन में कैरी करें, ये आपके लुक में चार चांद लगा देगी।

Womanista की पिंक ऑर्गेंजा साड़ी परफेक्ट वेडिंग वियर आउटफिट है। इसपर गोटा पट्टी का वर्क किया गया है, जो इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहा। सिंपल और एलिगेंट लुक के लिए इसे कैरी करें, वहीं लड़कियां भी इसे पहन सकती हैं। इसे वेडिंग सेरेमनी या अन्य ट्रेडिशनल इवेंट पर भी कैरी कर सकती हैं। 5.5 मीटर की इस साड़ी के साथ आपको अनस्टिच्ड ब्लाउज मिल जाएगा, जिसे आप अपने अनुसार स्टाइल करवा सकती हैं।

Satrani की प्लेन ऑर्गेंजा साड़ी पर बॉर्डर डिजाइन दिया गया है, जो देखने में काफी अट्रैक्टिव लग रहा। कंट्रास्ट कलर कांबिनेशन इसे काफी आकर्षक बना रहे हैं। इस लाइटवेट ऑर्गेंजा साड़ी को कैरी करना भी आसान है। ये देखने में जितनी अट्रैक्टिव है, पहनने पर उतनी ही लाइटवेट और कंफर्टेबल महसूस होती है। आजकल सिंपल और एलिगेंट साड़ियों का ट्रेंड है, ये ऑप्शन आपको बेहद पसंद आएगा।

Akhilam की ये ऑर्गेंजा साड़ी परफेक्ट पार्टी वियर आउटफिट है। संगीत से लेकर हल्दी तक, आप इसे किसी भी इवेंट में कैरी कर सकती हैं। वहीं गिफ्टिंग के लिए भी ये एक खूबसूरत विकल्प है। 5.5 मीटर की इस साड़ी के साथ आपको 0.8 मीटर का ब्लाउज पीस मिल जाएगा, जिसे आप अपने अनुसार स्टाइल करवा सकती हैं। वहीं इस समय इस पर 69% का ऑफ मिल रहा है, इस बजट फ्रेंडली साड़ी को आज ही ऑर्डर करें।

Akhilam की स्टाइलिश शिमर ऑर्गेंजा साड़ी का स्टाइल काफी आकर्षक है। ये गर्लिश साड़ी है, जिसे लड़कियां भी स्टाइल कर सकती हैं। इसपर खूबसूरती से सीक्वेंस एंब्रॉयडरी की गई है, जो आपके लुक में चार चांद लगा देगी। इसकी फैब्रिक लाइटवेट है, इसलिए इसे लंबे समय तक कैरी कर सकती हैं। साथ ही आपके लिए वेडिंग फंक्शंस इंजॉय करना भी आसान हो जाएगा।

SIRIL की ये खूबसूरत पार्टी वियर ऑर्गेंजा साड़ी आपको खूब पसंद आएगी। इस पर सीक्वेंस की एंब्रॉयडरी की गई है, जो आपको एक अट्रैक्टिव लुक क्रिएट करने में मदद करेगी। इसकी फैब्रिक बेहद लाइट वेट है, बॉडी पर आरामदायक महसूस होगी। अगर आप सिंपल और एलिगेंट लुक क्रिएट करना चाहती हैं, तो ये फैंसी साड़ी जरूर ऑर्डर करें।

दोस्त की शादी है और संगीत के लिए ड्रेस डिसाइड नहीं कर पा रही हैं, तो ये ऑर्गेंजा साड़ी बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन है। इसकी फैब्रिक में शाइन है, जो इसे पार्टी वियर आउटफिट बनाता है। वहीं इसमें बॉर्डर डिजाइन दिया गया है, जो और भी खूबसूरत लग रहा। इसकी फैब्रिक भी हल्की और मुलायम है, जिसे लंबे समय तक पहना जा सकता है। इसे महिलाओं के साथ लड़कियां भी स्टाइल कर सकती हैं। तो ज्यादा न सोचें इसे आज ही ऑर्डर करें।

Anjali Kumari

लेखक के बारे में

Anjali Kumari
इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज़्म ग्रेजुएट अंजलि कुमारी हेल्थ, डाइट, लाइफस्टाइल, पर्सनल केयर और महिलाओं से संबंधित विषयों पर लगातार लिख रही हैं। लाइव हिंदुस्तान के साथ वे आपके लिए ऐसे प्रोडक्ट चुनने में मदद कर रही हैं, जो आपके दैनिक जीवन को और ज्यादा सहज और सेहतमंद बना सकते हैं। और पढ़ें
Fashion Tips

